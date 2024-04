Osama VinLaden: El jugador de futbol con un historial de nombres inusuales en su familia

Lo que necesitas saber: Osama VinLaden, un jugador de futbol de 21 años originario de Perú, se ha hecho viral en internet. Pero, ¿cuál es el origen de su nombre?

En México, la gente del Registro Civil siempre pide a papás y mamás que no se pasen de lanza con la creatividad al momento de ponerle nombre a su bendición. Y es que si bien no hay nombres prohibidos para las infancias en nuestro país, se sabe que a algunas personas no tienen límites.

Ya sea de personajes animados, músicos, políticos, celebridades y más, las personas sacan inspiración de donde sea cuando se trata de ponerle el nombre a sus hijos. Un ejemplo perfecto son los padres del jugador de futbol, Osama Vin Laden.

Osama VinLaden es un jugador de futbol originario de Perú.

En Perú, un jugador se ha vuelto viral por su inusual nombre

No, no lo escribimos mal, en realidad nos referimos a Osama VinLaden Jiménez López, mediocampista en el Club Deportivo Unión Comercio, de Perú, que OBVIAMENTE se ha hecho viral en internet gracias a su nombre que tiene como inspiración a Osama Bin Laden, el fundador de Al Qaeda.

Sí, teniendo millones de opciones de nombres en el mundo –vaya, hasta le hubiéramos pasado que fuera James Bond, Lady Di u otros nombres de una lista falsa que circuló en México hace tiempo–, el papá de Osama VinLaden decidió no comprar libros de ‘100 nombres para tu bebé’ y se fue por una opción más fácil.

El nombre toma inspiración del terrorista, Osama Bin Laden.

Sí, hablamos de Osama VinLaden Jiménez López

En una entrevista que el jugador peruano dio a un programa de radio en 2018, Osama VinLaden dijo que su papá vio las noticias de lo ocurrido con las Torres Gemelas y le gustó el nombre de Osama Bin Laden. El jugador nació un año después, en octubre de 2022, así que su jefecito no se quiso quedar con las ganas.

“No hay otras personas que se llamen así. He pasado por esta situación y parece normal. Mi camisa dice Osama. Pensé en cambiarme el nombre, pero ahora estoy tranquilo. A mi padre le gustó”, aseguró VinLaden sobre el origen de su inusual nombre.

Increíblemente Osama VinLaden no es el único con un nombre peculiar en su familia. Foto vía: Facebook.

Además de él, su papá también se pasó de lanza con su hermano Saddam Hussein

Evidentemente el nombre de Osama (el jugador) no ha pasado desapercibido por gente de internet que, principalmente, cuestiona a los papás del deportista y qué se les cruzó por la mente cuando decidieron nombrar así a su hijo, quien seguramente lidiará con este hecho en lo que le resta de existencia.

Peeero, la cosa no acaba ahí. Parece que al papá de Osama VinLaden le gusta eso de los nombres asociados al terrorismo y/o la política estadounidense, pues el jugador reveló que su hermano, Saddam Hussein, corrió con la misma suerte de tener un nombre impactante.

Foto vía: Facebook.

Y a una de las hermanas de Osama VinLaden casi y le toca llamarse George Bush

“(…) y mi padre quería llamar a su tercer hijo George Bush, pero fue una niña”, indicó Osama VinLaden sobre el nombre de su hermano que es obviamente el mismo que el dictador de Irak, el cual se involucró en varias guerras y fue ejecutado en el año 2006.

Menos mal el tercer bebé frustró los planes del papá de Osama, jugador que a pesar de todo dice que su nombre no tiene nada que ver con el tipo de persona que es él o su hermano. Al contrario, cree que nada de eso influye en él para mal.

El hermano del jugador se llama igual que Saddam Hussein.

Y uno pensando que ponerle ‘Masiosare’ a su hijo era la peor idea del mundo

“También en Perú hay una persona que se llama Hitler. Jesús salvó al mundo y hay Jesús que hacen daño”, mencionó el jugador peruano sobre su nombre que sabe, llama la atención por las razones no esperadas. ¿Cómo será cuando Osama VinLaden quiere viajar a Estados Unidos?

