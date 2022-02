Chale: Paciente con COVID-19 se casa con su exesposa en el hospital y muere 2 días después

Muchas veces se nos dice que vivamos cada día como si fuera el último. Tristemente la gran mayoría lo hace cuando padecen alguna enfermedad precisamente porque sienten que se les termina el tiempo. Un paciente con COVID-19 le pidió matrimonio a su exesposa cuando estaba en terapia intensiva; se casaron, pero él murió poco después (Mega chale).

Sucedió en el MountainView Hospital de Las Vegas, de hecho, fue el mismo nesocomio el que dio a conocer la historia a finales de enero. Eddie y Patricia son los nombres de la pareja que celebró su boda en una sala de terapia intensiva y sin duda merecen que los conozcas.

Se trata de una pareja de adultos mayores; él tenía 74 años y ella 75 cuando volvieron a casarse, pero su historia de amor se remonta a la década de los 70. Ellos se casaron en aquel tiempo, pero eran jóvenes y el matrimoio no duró. Se divorciaron un año después y el reencuentro vino en el 2017.

Resulta que Patricia se enteró gracias a las redes sociales del cumpleaños de Eddie y decidió enviarle una felicitación. Aquel mensaje provocó que recuperaran la amistad luego de haber vivido sus vidas por separado durante tanto tiempo.

“Feliz cumpleaños a mi exmarido favorito”, le escribió ella, el resto, fue sólo amor. Retomaron el contacto y no tardaron en empezar de nuevo una relación. Vivieron juntos los últimos años en unión libre pues la idea de casarse no estaba en sus planes dada su edad.

Pero cuando Eddie enfermó de COVID-19, la idea de perder la batalla contra el virus debido a su edad y a otros padecimientos como un cáncer detectado en 2021, lo impulsó a mandar el mensaje en el que le pedía matrimonio a Patricia. Y para su propia sorpresa, ella dijo que sí.

La habitación de Eddie fue decorada con flores el pasado 26 de enero y las enfermeras le hicieron un ramo a Patricia para que lo tuviera en sus manos durante la boda —además de colocarle un traje de protección y procurar una distancia adecuada entre ambos—.

La clásica música que siempre ameniza las ceremonias fue reproducida con un celular, el cual estaba apoyado en un carrito de emergencias. Todo improvisado, pero puesto con amor para que la pareja sintiera muy real su momento.

Y sí, finalmente la ceremonia se llevó a cabo en el área de terapia intensiva del MountainView Hospital… Eddie y Patricia se convierton en esposos una vez más. “Gracias por darnos un poco de esperanza”, dijo ella tras la boda.

Tristemente y como te decíamos al principio, el mismo Hospital informó que Eddie falleció dos días después, el 28 de enero (Aiñ 💔).

The usual sounds in the ICU were broken by sounds of I Do as a patient with COVID and his long-time sweetheart tied the knot.

Read more of their story here https://t.co/aGmGdA0UhY pic.twitter.com/f8AMf6fGg6

— MountainViewLV (@MountainViewLV) January 26, 2022