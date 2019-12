Ya se nos va una década y para muchos eso es motivo de emoción y nostalgia. Y es que ahora es es la oportunidad perfecta para voltear al pasado y ver todo lo que hemos recorrido durante 10 años, no sólo físicamente, también todas esas tendencias, canciones, conciertos y cosas virales que nos ha dejado el internet a través de esta década, que para muchos quedará marcada en la memoria.

Claro que en nuestro conteo del cierre de la década no podían faltar los famosos ‘Challenges’, esas tendencias virales que todos repiten –ya sea por una buena causa o nomás’ por estar en el tren del mame– y que nos dejan con grandes videos que pasan a la posteridad. Como acá siempre creemos que ‘recordar es volver a vivir’, enlistamos los 11 challenges que marcaron estos 10 años, empezando por el mero último de la década:

El Unboxing de la Cajita Feliz

El término ‘Unboxing’ nos acompañó a lo largo de gran parte de la década, volviéndose incluso un pilar para industrias como la de los videojuegos, electrónicos o incluso juguetes; y no solamente para industrias, vloggers, medios especializados y público en general, se unieron al furor de documentar el paso a paso de cómo sacar artículos de su empaque original.

Mientras nos acercamos peligrosamente al 2020, la gente en redes se ha unido al reto del Unboxing de la Cajita Feliz, sacando uno a uno sus elementos: hamburguesa o nuggets, la deliciosas papas, el juguito, el puré de manzana y, por supuesto, el estelar de todo el show, el personaje con el que todos jugamos y hasta coleccionamos.

El Harlem Shake

A mediados de 2013 un fenómeno de internet llevó a muchos a bailar en masa, disfrazados con cosas random y moviéndose sin ningún sentido. Así es, nos referimos al ‘Harlem Shake’, un challenge que fue popularizado en ese año por un bloguero llamado Filthy Frank, quien comenzó el tren cuando subió a YouTube un video en el que bailaba la rola junto a otros tres amigos disfrazados.

El concepto del ‘Harlem Shake’ es que un sujeto con mascara o disfraz comienza a bailar la rola que lleva el mismo nombre, mientras todos lo ignoran. O eso ocurre hasta que la canción en cuestión tiene un cambio de sonido muy claro, en donde el mismo tipo (o tipa) aparece rodeado con las personas ya disfrazadas, que bailan como se les pega la gana y portando accesorios extraños. ¿Quién lo recuerda?

Ice Bucket Challenge

Uno de los retos virales que se hicieron para unir fuerzas por una buena causa fue el ‘Ice Bucket Challenge’, el cual consistía en echarse un balde con agua helada encima y retar a otra persona a que repitiera la hazaña, no sin antes pedirle que donara dinero a la causa.

¿Y cuál era la causa? Bueno, en su momento el Ice Bucket Challenge buscó llamar la atención y concientizar a la sociedad sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que provoca que los músculos se debiliten con el tiempo, lo que lleva a quienes la padecen a la pérdida de la movilidad en brazos, piernas, además de dificultades para hablar, respirar y tragar.

Al final, el reto –que fue inspirado por el atleta Pete Frates, quien luchó varios años contra esa enfermedad y que falleció hace unas semanas– llegó más lejos de los esperado, provocando que que varios famosos se subieran al reto y lo hicieran aún más viral, como fue el caso de Lady Gaga, Bill Gates, Mark Zuckerberg, entre otros.

Cinnamon Challenge

No sabemos a quién se le hizo una buena idea –porque definitivamente no lo era–, pero en el 2012 a alguien se le ocurrió crear el ‘Cinnamon Challenge’, un reto viral que básicamente consistía en comerse una cucharada de canela y grabarte mientras te ahogabas con la especia que te daba una sensación rara en la boca.

El mame con el reto de la canela en polvo fue tanto que en su momento varios especialistas de la salud salieron a advertir a los jóvenes que no lo hicieran, pues el polvo que ingerían (de la canela, malpensados) podía quedarse atrapado en los pulmones y hasta provocarles una fibrosis. Algo que al final no pasó pero que muchos no quisimos comprobar.

Mannequin Challenge

2016 sacó la casta en el mundo de los retos virales con el llamado ‘Mannequin Challenge’, uno que tenía una dinámica simple pero a la vez muy compleja, ¿o sea, cómo? Sí, y es que como recordarán, la cuestión de este reto era grabar un video en el que todas las personas que aparecieran en él estuvieran “congeladas”, como si se hubiera pausado la imagen, y quienes tenían que aparecer en una posición random o bien, muy natural.

Aunque suena sencillo, la verdad es que estar quieto como si fueras un maniquí no era la cosa más sencilla del mundo. Eso sí, la complejidad de este challenge subía conforme el número de personas en el video aumentaba, como el de una escuela en Canadá, donde hasta maestros le entraron al reto.

In My Feelings Challenge

Kiki, do you love? Are you riding? Say you’ll never ever leave from beside me, fueron las palabras que varios bailaron en 2018 gracias al #InMyFeelingsChallenge, un reto que nació gracias a un comediante norteamericano conocido como Shiggy, cuando en julio de ese año subió a su cuenta de Instagram un video con una coreografía que él le hizo a la canción “In My Feelings”, de Drake.

Sin imaginarlo, los pasos de Shiggy se hicieron virales y fueron bailados por millones de personas. Sin embargo, varios internautas quisieron ponerle su toque de intensidad y decidieron agregarle un grado de dificultad al reto al bajarse de un coche en movimiento y bailar la canción de Drake. Un reto muy interesante pero muy extraño.

La Chona Challenge

Sólo como los latinos saben hacerlo, en ese mismo año y gracias al tren del #InMyFeelingsChallenge llegó #LaChonaChallenge, que era básicamente la versión en español del reto con la canción de Drake, pero que ahora tenía de fondo la famosa canción de Los Tucanes de Tijuana, la cual como les comentamos en ese entonces está basada en una historia 100% real no fake (sí, ‘La Chona’ existió en la vida real).

Aunque la dinámica en #LaChonaChallenge era la misma (o sea de salir del auto en movimiento y ponerse a bailar al ritmo de “La Chona”), varios le agregaron a este reto viral un par de elementos característicos de la comunidad latina como elotes con chile del que pica y sombreros vaqueros. No es por nada, pero la verdad éste estaba mejor. Perdón, Drake.

Milhouse Challenge

Los Simpson siempre predicen todos los sucesos importantes, de eso ya no tenemos duda, pero estamos seguros de que hasta ellos se sorprendieron cuando nació el llamado ‘Milhouse Challenge’.

El objetivo de este challenge era sencillo: recrear un diálogo que Homero y Milhouse tienen en el episodio llamado “Bart, la madre”, en donde el también padre de Lisa y Maggie busca a Bart para que le ayude a doblar unas prendas de ropa (que en realidad son sus calzones), y que grita a Milhouse pensando que ahí se encuentra su pequeño demonio.

Homero grita desde la ventana y sí, en teoría ese es el origen de uno de los retos más divertidos que nos ha dejado esta década. ¿Cuántos de ustedes lo intentaron?

LA PUTA MADRE JAJAJAJAJAJA AMO A ESTA GENTE pic.twitter.com/lqubGJBprf — Sofi Lipo (@Lipo_Soff) March 5, 2019

Condom Challenge

Aunque supuestamente la idea de este challenge era promover el sexo seguro, hasta el momento no tenemos la certeza de si realmente cumplió su propósito. Y es que en 2015 llegó al mundo del internet de las cosas el “Condom Challenge”, un reto que consistía en llenar un condón con agua –sí, como si fuera un globo– y tirarlo encima de la cabeza de una persona, esperando que se reventara o sobreviviera gracias al látex. Una especie de ruleta rusa con un condón.

Cabe mencionar que dos años antes hubo un reto viral que también incluía condones (por eso mucha gente se confunde), en donde la gente –por alguna razón que seguimos sin entender– inhalaban condones por un orificio de la nariz y trataban de sacarlos por la boca.

Aunque ese no es el condom challenge, lo único que sabemos es que ambos retos más allá de recordarnos que hay que usar “gorrito para la fiesta”, son una prueba de que la gente hace lo que sea con tal de subirse a los trenes que trae internet. ¿O no?

Watter Bottle Flip Challenge

Quién iba a decir que aventar una botella de agua al aire traería miles de videos en internet y llegaría al grado de convertirse en un reto viral. Así es, el ‘Watter Bottle Flip Challenge’ fue el responsable de que en 2016 varios usuarios de la web se aventaran a intentar lanzar una botella de agua, con el único objetivo de lograr que ésta cayera parada en alguna superficie plana.

Para quienes no lo sabían el reto nació en un concurso de talentos en Estados Unidos, el cual fue realizado dentro de una escuela secundaria y donde algunos alumnos decidieron hacer esta hazaña. Claro que aunque parece muy fácil, tiene su grado de complejidad, sobre todo cuando las personas hacen que la botella gire varias veces en el aire o logran que la botella aterrice en otras superficies más complejas.

El Neymar Challenge

El mundo deportivo también dejó huella en los challenges de la década con el ‘Neymar Challenge’, un reto que nació gracias a los dotes histriónicos que el famoso jugador brasileño nos demostró en el partido que Brasil tuvo contra la Selección Mexicana en 2018.

El concepto de este challenge era bastante sencillo. La persona que lo realizaba debía comenzar con una simple conducción de balón, y luego de recorrer algunos metros en la cancha se tenía que tirar al pasto cuando alguien gritara “Neymar”, todo mientras se retorcía y gritaba como sólo el futbolista de Brasil sabe hacerlo. ¡Ni en el CEA se veían esas actuaciones, caray!

Ya fueran complejos, graciosos o simplemente innecesarios, esta década se vio marcada por varios challenges que tuvieron a la gente más que entretenida. ¿Cuál fue su favorito?