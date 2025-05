Pedir pizza debería ser sencillo, directo y sin arrepentimientos. Pero no. Basta juntar a un grupo de amigos, ver el menú, y de repente todo se convierte en un reality show lleno de debates existenciales, traiciones culinarias y pactos de último minuto.

Lo que parecía una elección inocente, “¿pepperoni o hawaiana?”, se convierte en una guerra gastronómica. Uno quiere lo clásico, otro exige innovación, otro dice que le da igual (pero no le da igual), y el foodie de ocasión empieza a hacer preguntas que ni el pizzero había considerado.

Si tu grupo de amigos parece un episodio dramático cada vez que toca pedir pizza, tranquilo: no estás solo. Todos hemos visto aparecer a estos personajes legendarios. Y si no los has visto, es porque probablemente eres uno de ellos.

¿A quién no le gusta compartir pizza con amigos?

El que se va a lo seguro

Este personaje es un monumento a la constancia. Para ella o él, la vida no necesita más complicaciones: si existe la pizza de pepperoni, ¿por qué mirar otras opciones? Lo reconoces porque siempre dice frases como: “¿Y si nos vamos por lo seguro?” o “Pepperoni nunca falla”.

El dramático indeciso

Cada decisión es una tragedia griega. No importa que haya estado soñando con pizza toda la semana: al momento de elegir, entra en crisis existencial. No se decide entre una pizza con carnes, solo vegetales o ambos. Hasta pareciera que tiene que consultar su horóscopo para poder elegir.

¿Qué combinación de pizza prefieres?

El que le entra a todo

Este personaje parece sencillo, pero es una trampa viviente. Asegura que come lo que los demás pidan, pero por dentro se está quejando de que no eligieron una con champiñones ¿La mejor estrategia? Hacerlo participar en la elección aunque no quiera. Se previenen dramas y se gana paz en la mesa.

El catador de pizzas innovadoras

Generalmente come lo que sea, pero si se trata de pedir pizza, se transforma en todo un crítico gourmet. Busca combinaciones locas, pregunta si la masa está rellena de queso y nunca dice que no a una pizza nueva. Este es el alma libre, el rebelde de la pizza, el visionario. Cuando todos dudan entre tocino, pepperoni o hawaiana, él suelta la bomba: “¿Y si pedimos una que tenga todo esto?”

La Pizza Piñaronni Bacon Dúo de Little Caesars. Foto: Cortesía Little Caesars

¿Quieres probar algo nuevo? Checa la pizza Piñaronni Bacon Dúo de Little Caesars

Y sí, a veces la vida no se trata de elegir entre piña, pepperoni o tocino… sino de animarse a tenerlo todo en una misma pizza. Para espíritus como este, los que ven en cada pizza una nueva aventura (o los que no se deciden en qué pedir), existe una combinación hecha a su medida: la Pizza Piñaronni Bacon Dúo de Little Caesars. Una creación que junta lo que parecía imposible y que llegó para recordarnos que, en cuestiones de pizza, atreverse siempre tiene recompensa.

¡Sí! Mitad pepperoni con piña, mitad tocino, lo mejor de las pizzas en una sola. Si quieres checarla, lánzate a Little Caesars porque ya está disponible solo por tiempo limitado, ¡vas!

Mitad pepperoni con piña, mitad tocino. Foto: Cortesía Little Caesars