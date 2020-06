Contra todo pronóstico médico, Camden está escribiendo su propia historia con unos pasos de gigante. Algo que podemos ver en el hermoso video que compartió Mandy en sus redes sociales.

“Dado que todos podríamos usar un poco de felicidad en nuestras vidas en estos días: mi hijo menor (de 5 años) tiene atrofia cerebral progresiva y tiene una discapacidad física. También tiene 10 terapias por semana. ¡Hoy, finalmente dio sus primeros pasos independientes! #MiHéroe #NuncaTeRidas , escribió en Twitter.

Since we all could use a little happiness in our lives these days❤️ My youngest son (age 5) has progressive cerebellar atrophy and is physically handicapped. He also has 10 therapies a week. Today, he finally took independent steps!! #MyHero #NeverGiveUp pic.twitter.com/HZhU2yt6sH

— Mandy Hanson (@MandyAUtiger19) June 13, 2020