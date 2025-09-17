Lo que necesitas saber: El 25 de febrero del 2025. Persana Avril Sollunda subió a una cuenta de tiktok una acta de matrimonio falsa.

El poder de la edición llegó muy lejos en Kuala Lumpur, Malasia. Persana Avril Sollunda, una mujer de 43 años publicó un video en el que parece un supuesto certificado de matrimonio de ella con el mismísimo sultán del estado de Johor, Ismail Idris, que por si fuera poco es hijo del rey Ibrahim Iskandar.

El problema es que las cosas no se quedaron solo en un video ‘chistoso’. Sollunda fue acusada por el tribunal de sesiones por subir documentos falsos, peor aún, relacionados con la familia real.

Aprendan de Sollunda y tengan mucho cuidado con lo que suben, no vaya a ser la de malas.

Mujer finge estar casada con el hijo del Rey de Malasia

Todo comenzó el 25 de febrero del 2025. Persana Avril Sollunda subió a una cuenta de tiktok @king.charles.ratu la dichosa acta de matrimonio con el hijo del Rey. Según ella, eso la convertía en la princesa heredera ‘Ratu Shana’.

Sin embargo, la verdad se supo en poco tiempo. No hubo boda, no hubo novia y claramente, no hubo matrimonio, por lo que Persana no solo quedó como una mentirosa, también comenzaron sus problemas legales.

En junio de ese mismo año, fue acusada ante los tribunales por difundir información y documentos falsos. De acuerdo con la normativa de aquel país, Sollunda infringió la Ley de Comunicaciones y Multimedia de 1998. Se declaró inocente de todos los cargos y para tener más certeza de los que sucedía con Sollunda, el juez encargado del caso le ordenó someterse una evaluación psiquiátrica.

Foto: Getty Images

¿Cuándo será enjuiciada Persana Avril Sollunda?

Persana Avril Sollunda deberá regresar a los tribunales en los primeros días de diciembre, específicamente el 3 y 5, para el juicio en su contra. Ahí deberá demostrar que no infringió ninguna ley con su video, además de las razones que la llevaron a subirlo.

En caso de ser declarada culpable, Sollunda podría enfrentar una multa de 500.000 ringgits, lo que equivale a unos 120 mil dólares o en el peor de casos pasar dos años de prisión.

