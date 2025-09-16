Lo que necesitas saber: Con este anuncio, la fecha para que –ahora sí– sea vendido TikTok es el próximo 16 de diciembre del 2025.

Donald Trump apenas presumió que ya había acuerdo para el asunto del veto en contra de TikTok… sin embargo, vuelve a posponer la prohibición de la plataforma en Estados Unidos. Por si las dudas: el plazo termina este 17 de septiembre.

Trump espera que China ponga de su parte para la venta de TikTok

De acuerdo con Variety, Trump nuevamente ofrece una prórroga de 90 días para resolver el asunto de TikTok en Estados Unidos. Es la cuarta vez que pospone el veto a la plataforma de videos.

En teoría, la prórroga que ofreció Trump en junio terminaba este 17 de septiembre… pero, con un posible acuerdo en puerta, el presidente de Estados Unidos optó por establecer un nuevo plazo, el cual parece que será el último… nomás en lo que se amarra oficialmente el acuerdo.

Getty Images

Trump aseguró que ya existe acuerdo con China

Luego de la reunión celebrada en Madrid entre representantes de Estados Unidos, China y la Unión Europea, Donald Trump presumió que las cosas con su gobierno y el de Xi Jinping estaban de maravilla.

Sin mencionar TikTok, señaló que el problemita con una app apreciada por los jóvenes estaba por resolverse. “¡¡Estarán encantados!!”, aseguró.

Fotografía truthsocial/@realDonaldTrump

La condición que pone Estados Unidos para que TikTok siga activa en su territorio es que sea vendida a una empresa (no China)… y, bueno, en eso anda. El plazo para dicha venta se vencía este 17 de septiembre. Pero ahora se da chance de más tiempo.

Supuestamente, Trump tendrá una llamada con Xi Jinping el próximo 19 de septiembre. Luego de ésta, es muuuuuuy posible que se den a conocer los detalles del supuesto acuerdo que ya está amarrado con China para permitir que la empresa ByteDance venda TikTok.