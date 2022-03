Mejor afuera que adentro: Cantante fue hospitalizada por aguantarse los gases frente a su novio

Ya lo dijo ese entrañable ogro de color verde llamado Shrek: “Mejor afuera que adentro”. Este consejo podría parecer chusco y hasta ridículo si se aplica en la vida real… pero ahora toma otro sentido totalmente diferente cuando conoces la historia de la cantante brasileña Pocah.

Esta artista recientemente reveló que debió ser hospitalizada luego de un malestar estomacal que la incomodaba de hace días. ¿Cuál era el problema? Acumulación de gases luego de que se aguantara unos pedillos (inserte meme del perrito) frente a su novio, según lo que contó ella misma. Bastante honesta, eh.

Cantante cuenta que fue hospitalizada por aguantarse los gases

La confianza en las relaciones románticas se mide de muchas maneras y algunos dicen que cuando ya te puedes tirar un gas frente a esa persona especial, los enamorados ya están en otro nivel. O bueno, quizá hay quienes no han llegado a esa parte tan confianzuda todavía y cuando están con su pareja, se aguantan las ganas de echarse un ‘pedito’.

Sin embargo, por más inocente que esta acción parezca, lo cierto es que puede ser bastante perjudicial... y si no lo creen, entonces deben conocer el caso de la Pocah. Esta talentosa chica brasileña subió hace unos días algunas fotos en sus redes sociales donde se le ve en una camilla de hospital recibiendo tratamiento, esto luego de que sintiera un dolor estomacal intenso.

Y se preguntarán, ¿qué fue lo que desató que le doliera tanto la barriga? Pocah contó en su cuenta de Instagram (vía NewsHub) que a mediados de este mes de marzo, se despertó un día cerca de las 5:30 de la mañana con un fuerte dolor en la panza. El diagnóstico: algunos pedos atorados.

“Chicas, no se avergüencen de tirarse un pedo frente a su chico… Lo realmente vergonzoso es no dejar que tu chico duerma porque te sientes incómoda, debes ir al hospital junto con él y que te den el diagnóstico es ‘pedos atrapados'”, contó la artista carioca. “De ahora en adelante, los dejaré que salgan“, agregó.

Bueno, ahí lo tienen y ya saben que NO hacer cuando tengan ganas de tirarse un gas. Afortunadamente, Pocah no tuvo complicaciones y nos puede contar su peculiar experiencia. Reiteramos la idea de que ‘mejor afuera que adentro’ pues no vaya a ser la de malas.