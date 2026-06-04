Lo que necesitas saber:

La FIFA repartirá 355 millones de dólares entre los equipos que cedieron a sus jugadores para el Mundial 2026.

El Manchester City es el equipo que más jugadores aporta al Mundial 2026 con 19; casi podrían tener su propio equipo. Después le sigue el Bayern Múnich con 18 elementos y, en tercer lugar, tenemos al PSG; el flamante bicampeón de la Champions League aporta 16 futbolistas.

Mientras tanto, en México, Chivas es el club con más representantes en la Copa del Mundo, con 5, uno más que el América. Aunque ojo, no son solo estadísticas y orgullo; los clubes también ganarán varios millones de dólares por ceder a sus jugadores.

Meme de patricio con una carretilla de dinero
Captura de pantalla

¿Clubes que más dinero recibirán de la FIFA en el Mundial 2026?

La FIFA repartirá 355 millones de dólares entre los equipos que cedieron a sus jugadores para el Mundial 2026, por parte del Programa de Beneficios para los Clubes. Cada club recibirá unos 11 mil dólares al día por cada uno de sus jugadores. Es decir, entre más lejos lleguen en la competencia, más dinero recibirán.

Por ejemplo, el Manchester City, que tiene 19 jugadores, ya aseguró aproximadamente 5 millones 643 mil dólares por los primeros 27 días de competencia. Partimos desde el 1 de junio, día en que se entregaron todas las listas finales, hasta el 27 de junio, cuando termina la Fase de Grupos.

  • Manchester City (19 jugadores): 5 millones 643 mil dólares
  • Bayern Múnich (18 jugadores): 5 millones 346 mil dólares
  • Paris Saint-Germain (16 jugadores): 5 millones 752 mil dólares
  • Arsenal (16 jugadores): 5 millones 752 mil dólares
  • Barcelona (15 jugadores): 4 millones 455 mil dólares
  • Manchester United (12 jugadores): 3 millones 564 mil dólares
  • Crystal Palace (12 jugadores): 3 millones 564 mil dólares
  • Atlético de Madrid (12 jugadores): 3 millones 564 mil dólares
  • Al Ahli (10 jugadores): 2 millones 970 mil dólares
  • Al Hilal (9 jugadores): 2 millones 673 mil dólares

¿Y en México?

Mientras tanto, Chivas, el equipo de la Liga MX que más jugadores aporta al Mundial, ya tiene casi asegurado 1 millón 485 mil dolarucos por sus 5 jugadores en los primeros 27 días de competencia.

Aunque no será el único equipo en ganarse unos dólares, también América, Pumas, Toluca, Cruz Azul y Tijuana.

  • Chivas (5 jugadores): 1 millón 485 mil dólares
  • América (4 jugadores): 1 millón 188 mil dólares
  • Pumas (3 jugadores): 891 mil dólares
  • Toluca (2 jugadores): 594 mil dólares
  • Cruz Azul (2 jugadores): 594 mil dólares
  • Tijuana (2 jugadores): 594 mil dólares
  • Tigres, Santos, Atlas, Pachuca y Monterrey (1 jugador): 297 mil dólares
Seleccionados de Chivas para el Mundial 2026
Imagen @Chivas vía X

Por lo pronto, tendremos que esperar a que se juegue la final del Mundial para saber qué club se lleva más dinero.

Equipos con más jugadores en el Mundial

Y acá va el top ten de los equipos que más jugadores aportan al Mundial 2026. Además del Manchester City, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, también tenemos al Arsenal, campeón de la Premier con 16, y al Barcelona, monarca de LaLiga con 15. El Manchester United, Crystal Palace y Atlético de Madrid con 12 representantes, mientras que el Al Ahli tiene 10 y Al Hilal 9.

Top ten

ClubNúmero de jugadoresJugadores
1Manchester City19Rayan Aït-Nouri, Jérémy Doku, Joško Gvardiol, Mateo Kovacic, Omar Marmoush, Nico O’Reilly, John Stones, Marc Guéhi, James Trafford, Rayan Cherki, Antoine Semenyo, Tijjani Reijnders, Erling Haaland, Rúben Dias, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Rodri, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké.
2Bayern Múnich18Konrad Laimer, Alphonso Davies, Luis Díaz, Josip Stanisic, Harry Kane, Dayot Upamecano, Michael Olise, Manuel Neuer, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Lennart Karl, Hiroki Ito, Kim Minjae, Nicolas Jackson, Bara Sapoko Ndiaye.
3Paris Saint-Germain16Marquinhos, Willian Pacho, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Lucas Hernandez, Lee Kangin, Achraf Hakimi, Gonçalo Ramos, João Neves, Vitinha, Nuno Mendes, Fabián Ruiz, Khalil Ayari, Senny Mayulu.
4Arsenal16Kevin Danso, Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli, Piero Hincapie, Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke, Eberechi Eze, William Saliba, Kai Havertz, Tomiyasu Tomiyasu, Martin Odegaard, Jurrien Timber, David Raya, Mikel Merino, Martin Zubimendi
5Barcelona15Raphinha, Hamza Abdelkarim, Marcus Rashford, Jules Koundé, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Eric García, Ferran Torres, Gavi, Dani Olmo, Joan García, Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí, Hamza Selim.
6Manchester United12Lisandro Martínez, Senne Lammens, Casemiro, Matheus Cunha, Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Noussair Mazraoui, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Tyler Fletcher, Altay Bayindir, Manuel Ugarte.
7Crystal Palace12Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Evann Guessand, Dean Henderson, Jean-Philippe Mateta, Maxence Lacroix, Daichi Kamada, Chadi Riad, Jørgen Strand Larsen, Ismaila Sarr, Yeremy Pino, Chris Richards.
8Atlético de Madrid12Juan Musso, Julián Álvarez, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Obed Vargas, Marc Pubill, Marcos Llorente, Álex Baena, José María Giménez, Alexander Sorloth
9Al Ahli10Riyad Mahrez, Roger Ibanez, Ivan Toney, Ali Majrashi, Feras Al-Brikan, Ziyad Al-Johani, Ahmed Al-Kassar, Edouard Mendy, Merih Demiral, Khalid Al-Ghamdi
10Al Hilal 9Theo Hernandez, Ali Lajami, Hassan Al-Tambakti, Nasser Al-Dawsari, Salem Al-Dawsari, Sultan Mandash, Mohamed Kanno, Moteb Al-Harbi, Yassine Bounou

Equipos de la Liga MX que más jugadores aportan al Mundial

En México, Chivas es el equipo que más jugadores aportan al Mundial 2026 con 5, le sigue el América con 4 y Pumas con 3. Toluca, Cruz Azul y Tijuana tienen dos representantes.

ClubNúmero de jugadoresJugadores
1Chivas5Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Armando González, Luis Romo
2América4Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas
3Pumas3Pedro Vite, Guillermo Martínez, Adalberto Carrasquilla
4Toluca2Alexis Vega, Jesús Gallardo
5Cruz Azul2Walter Ditta, Erik Lira
6Tijuana2Gilberto Mora, Jackson Porozo
7Tigres1Rodrigo Aguirre
9Santos1Carlos Acevedo
10Atlas1Camilo Vargas
11Pachuca1Ener Valencia
12Monterrey1Santiago Mele

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