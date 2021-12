No aguantó su amor: Policías se ponen románticos en un baño y terminan rompiendo el lavabo

Para todo hay momento y lugar, dicen por ahí, pero ya de si plano las ganas de estar con esa persona especial son incontenibles, mejor no lo hagas sobre el lavabo de un baño. Lo decimos porque una pareja de policías descubrió que no son un lugar seguro para el romance.

Dos policías, mucho amor y un lavabo… mala combinación

En redes sociales circula por ahí un video que deja al descubierto el penoso accidente que sufrió la pareja de policías al querer darse unos besos alejados de toda mirada posible. Sucede que el lavabo donde pensaban compartir cariño no aguanto tanto amor y terminó colapsando.

Y pues claro, el video se viralizó más rápido de lo que viaja un tránsito cuando quiere agarrar a un automovilista que no ha hecho nada parece sospechoso. La grabación ya fue compartida por hartos usuarios de redes sociales, pero para que no pierdas tiempo valioso buscándolo, por acá lo tenemos para ti.

Como podrás ver en el video, la pareja de policías esperaba el momento oportuno para el amor, pues se nota que platican con alguien antes de su vergonzoso accidente con el lavabo. Pero una vez que la susodicha persona sale del baño, “discretamente” el hombre se sienta junto a la mujer.

Y no fue necesario decirle dos veces a ella que era buen momento para los besos, pues de inmediato lo abrazó para empezar a ponerse románticos. El problema fue que la estructura donde pretendían robarle ese momento al destino no era la indicada.

Te dejamos a continuación el video de la vergonzosa caída (se vale reír poquito)

No habían pasado ni tres segundos de besos cuando el lavabo no pudo resistir más el peso de su amor y la pareja de policías terminó en el suelo. Ambos se levantaron rápidamente y miraron extrañados los pedazos de lavabo, pero ya no sabremos en que terminó esta historia pues justo ahí termina la grabación.

2 policías quisieron echar pasión en un baño cuando el lavabo donde se sentaron para darse unos besos se rompió Hasta el momento se desconoce la corporación a la que pertenecen #mexico pic.twitter.com/3lSYHssLqW — El mundo del Misterio MX (@EMDMmx) December 19, 2021

Jajaja chale, pobre pareja de policías, si cuando te sientas en una silla y la rompes, da vergüenza (me han contado)… imagina lo que será llevarte el lavabo de un baño público. Aunque bueno, viendo el lado amable, al menos no taparon alguno de los inodoros, que además del perro oso, ya ves que por ahí amenazaron con despedir a alguien por hacer eso en el baño de su empresa.