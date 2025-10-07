¿Qué dice? "Predador de Perereca", la canción en portugués que tiene vuelto loco a todo TikTok

Lo que necesitas saber: "Predador de Perereca" es una canción en portugués que tiene vuelto loco a todo TikTok, sobre todo a quienes entienden la letra.

Sí, si son como nosotros que se la viven en TikTok todo el día (auxilio, ya no podemos concentrarnos en algo más de 15 segundos), seguramente ya se toparon con miles de videos donde la gente que habla portugués se asusta/sorprende al escuchar una canción llamada “Predador de Perereca”.

“Eu, tu, nós bota nela” comienza esta canción que es obra del cantante MC Jhey, un artista de Brasil que con apenas 21 ya comienza a ser considerado un artista en ascenso. Mucho de esto, claro, luego de que su rola comenzara a viralizarse en la famosa plataforma de videos.

El cantante MC Jhey. Foto: Facebook MC Jhey

“Predador de Perereca” es uno de los recientes temazos en TikTok

La canción “Predador de Perereca”, como pueden escuchar, tiene ritmos de R&B y Soul que la hacen bastante pegajosa y casi que te anima a pararte a bailar sólo de escucharla. Algo que claro, cambia cuando la persona que la oye entiende lo que dice la letra.

Y es que si ya vieron videos con esta rola, seguramente se han topado con reacciones bastante chistosas donde las personas parecen no creer lo que están escuchando. Algo así como lo que pasaría en una reunión familiar si pones “El Ansioso”, de Grupo Marrano, a todo volumen en la bocina (bueno, tampoco un caso así de extremo).

El artista brasileño ha conseguido ser viral en TikTok con la rola “Predador de Perereca”. Foto: Mc Jhey (Facebook)

Que se ha vuelto viral por las reacciones a su letra

Claro que las reacciones no son para menos, ya que la canción tiene una letra con doble sentido. En español, la rola se llamaría “Depredador de arborícola” y ésta es un tipo de rana que es nativa de América Central y el sur de América del Norte.

La cosa es que “perereca” (arborícola) es también una palabra que en Brasil la gente ocupa, de manera vulgar para hacer referencia al órgano genital femenino.

Dicho esto, “Predador de Perereca” no hablaría de ir a cazar ranas precisamente y con el contexto, se entiende el escándalo al oír: “Yo, tú, se lo metemos. Ha llegado el tranvía, es el depredador de la perereca”. Y ya ni les decimos del resto de la letra.

En fin, acá les dejamos este rolón por si no la han escuchado:

Sobre todo para quienes entienden el idioma portugués

Para quienes tenemos la fortuna (en este caso, sólo por esto) de no saber portugués, pues la rola es una muy bailable. Pero para quienes entienden la letra, escuchar “Predador de Perereca” puede ser hasta incómodo si están sus padres o familiares presentes.

No lo decimos nosotros, sino los videos de TikTok que nos hemos topado donde la gente adulta (en su mayoría) no puede creer lo que sus hijos están escuchando por parte del licenciado MC Jhey. Es más, adelante con las imágenes, Chimino:

Pero bueno, ahora sí que como diría el meme de la ranita “Problema tuyo, papito” cuando se trata de escuchar esta canción (porque pues aunque le entendemos a la letra, de todos modos nos fijamos más en el ritmo que otra cosa). ¿O a ustedes les cambia en algo la percepción de esta rola ahora que saben de lo que habla?