Razones poderosas para ir al Festival del Cacao en Anahuacalli

Lo que necesitas saber: El cacao se empezó a cultivar y consumir por las antiguas culturas mexicanas, para las que se volvió un pilar en lo social y lo económico.

Como todos los años, el Museo Anahuacalli se prepara para recibir decenas de propuestas locales que incluyen textiles, gastronomía, actividades culturales y artesanías, todo bajo el cobijo del cacao. El Festival Cacao Para Todos dará inicio a finales de este mes de octubre en su edición número 15, dedicado para todos los admiradores de la cultura del chocolate.

El uso del cacao en la alimentación se hizo tradición en nuestro país./Imagen Cacao Para Todos Facebook

En esta ocasión el festival va a coincidir con las celebraciones del Día de Muertos. Se llevará a cabo del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre y la entrada es libre para todos sus visitantes. Ya es una de las actividades culturales más esperadas de la CDMX, gracias a la participación de su gran variedad de expositores dedicados al mundo del cacao y a otras actividades artísticas. Además podremos contemplar la típica ofrenda y los altares decorados del museo.

El festival ya se volvió una tradición más de la CDMX./Imagen Cacao Para Todos Facebook

Durante el evento, diferentes productores y artesanos pondrán a la venta diferentes artículos relacionados con el cacao y sus derivados, desde vainas de cacao en su estado natural, hasta chocolates, jaleas y bebidas tradicionales. Además, habrá talleres y conferencias dedicadas al público de todas las edades que quiere aprender sobre la historia y la tradición chocolatera mexicana.

Una fiesta dedicada al chocolate

Como sabemos, el uso del cacao como alimento es originario de nuestro país. Los olmecas fueron los primeros en cultivar la planta y en producir la bebida conocida entonces como “xocolatl”. La tradición se extendió entre los mayas y los aztecas y al fruto del cacao se le consideraba como un regalo de los dioses. Su sabor único se hizo famoso por el mundo después de la conquista.

Habrá venta de productos, talleres, pláticas y actividades artísticas./Imagen Cacao Para Todos Facebook

La planta del cacao forma parte fundamental de nuestra cultura. El Festival Cacao Para Todos es un punto de convivencia, reflexión y encuentro entre la gente relacionada con el mundo del chocolate artesanal, así como un lugar para que el público en general aprenda y disfrute de las costumbres y tradiciones que existen alrededor de este manjar prehispánico.

Si te consideras fan del chocolate, no te debes perder este evento./Imagen Cacao Para Todos Facebook

Durante la fiesta habrá degustaciones y venta de productos. Asimismo, los visitantes podremos probar y conocer el chocolate en sus formas tradicionales como el tejate, el pozol o el chilate, que son bebidas típicas, o en barras, moles, mezcales, panes y una gran variedad de artículos hechos a base del delicioso cacao. Es una oportunidad única y un plan perfecto para celebrar el Día de Muertos este 2025.

El Anahuacalli y la cultura prehispánica

El Museo Diego Rivera Anahuacalli abrió sus puertas en 1964 como una ciudad de las artes y un lugar especial para resguardar la colección de artículos prehispánicos del famoso pintor y muralista guanajuatense. Su edificio tiene una característica arquitectura que emula los templos prehispánicos y está rodeado de una hermosa reserva ecológica.

El Anahuacalli es una casa dedicada al arte y la cultura mexicana./Imagen Cacao Para Todos Facebook

Además de las exposiciones, talleres y otras actividades artísticas presentadas por el museo a lo largo del año, este festival anual ya es otra de las tradiciones del Anahuacalli, y cada vez recibe más expositores, artesanos, artistas y gente en general. Aún no se ha publicado la programación del evento, pero hay que estar al pendiente en su página web o sus redes sociales, así como en las del museo.

Cada edición del festival ha sido un éxito./Imagen Cacao Para Todos Facebook

El fruto del cacao es parte esencial de nuestra cultura. Este festival se encarga de difundir el conocimiento que hay a su alrededor, desde sus métodos de cultivo, producción sustentable, transformación y consumo, hasta su gran importancia en la historia y en la economía del pasado de México.

No te pierdas el Festival Cacao Para Todos

El chocolate es un producto delicioso, considerado en los primeros tiempos como una “bebida de reyes”. Sus métodos de elaboración han cambiado con el tiempo, pero en este festival vamos a saber más sobre sus orígenes y su valor como patrimonio cultural, así como su importancia para la gastronomía mundial.

El cacao es un fiel representante de nuestra cultura./Imagen Cacao Para Todos Facebook

El Museo Diego Rivera Anahuacalli está en Museo 150, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán. Está a unas cuadras de la estación del Tren ligero Nezahualpilli. El festival se realizará del 30 de octubre al 2 de noviembre, en un horario de 10:00 a 19:00 horas y la entrada al festival es gratuita.