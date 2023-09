Lo que necesitas saber: Un rebaño de ovejas se comió 300 kilos de una plantación de marihuana con fines medicinales y todo porque las inundaciones en Grecia causaron estragos en los pastizales de Tesalia

“Las ovejas saltaban más alto que las cabras y eso nunca sucede”... con esas palabras decidimos comenzar este curioso caso, porque sin duda nos hacen imaginar a las ovejas bien happys luego de comerse un cultivo entero de plantas de marihuana (¡¿Khéeee?!).

Oh sí, un rebaño de ovejas se echó un gran plantación de cannabis que se cultivaba con fines medicinales. Las ovejillas no tenían idea de lo que se estaban metiendo y quienes se enteraron de esto nos sabían si reírse, lamentarse o qué hacer para alejar a las ovejas de la marihuana.

Rebaño de ovejas se comió una plantación de marihuana en Grecia / Foto ilustrativa: Pixabay

Rebaño de ovejas se comió 300 kg de un cultivo de marihuana en Grecia

Esta curiosa historia tuvo lugar en la comunidad de Tesalia, en los alrededores de Volos, allá en Grecia. El propietario del invernadero donde estaba la plantación de cannabis, Yannis Bourounis, declaró a medios locales como The Newspaper cómo fue que se toparon con las ovejas y lo difícil que fue sacarlas del cultivo.

“Somos la plantación de cannabis más grande de Europa Central y Oriental. Perdimos el 80% de nuestra producción a causa de las inundaciones. Mientras intentábamos salvar todo lo que podíamos, de repente vimos dentro del invernadero a las ovejas pastando con normalidad. El problema fue alejarlas, no se iban para nada. Saltaban más alto que las cabras y eso nunca sucede… No sé si reírme o llorar“.

Inicialmente se reportó que las ovejas se comieron en total unos 100 kilos de marihuana, pero el dato se corrigió después porque se habían quedado cortos… ¡se echaron 300 kg de cannabis!

“Estoy muy bien, pero están mejor las ovejas, llenas de locura. Todo lo ven hermoso”, dijo con humor el mismo propietario del invernadero.

Las ovejas tuvieron una fuerte razón para comerse la plantación de marihuana

¿Quiénes somos nosotros para juzgar a un rebaño de ovejas hambrientas, no crees? Muchos menos al enterarnos del motivo que las orilló a meterse al invernadero y devorar los 300 kilos de marihuana.

Como leíste antes, Grecia se vio afectado por inundaciones, las cuales se generaron tras el paso del huracán Daniel (acá te contamos a detalle cómo estuvo esa tragedia en esos rumbos de Europa). Esas mismas inundaciones causaron daños en los múltiples pastizales de esa región, limitando gacho las opciones de comida para los rebaños.

Se estima que pasarán meses antes de que la región recupere la fertilidad que la caracteriza tras el paso del huracán, además de que el gobierno de Grecia reporta que unos 45 mil animales (entre vacas, ovejas, cerdos y cabras) murieron por los estragos de las inundaciones.

Una historia curiosa y divertida, sin duda, pero causada por una terrible tragedia que ojalá no tarde en revertirse. No se reporta que las ovejas hayan tenido algún problema mayor de salud, pero definitivamente no queremos que se repita.

