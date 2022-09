Día de descanso, fin de semana, un rato libre en la chamba… No importa el motivo o la excusa, lo importante es que estás aquí porque te sentiste capaz de vencer este reto visual y déjame decirte algo que seguro te dicen todo el tiempo: ¡esa es la actitud!

Foto: Pexels

Y es que lo sabemos, hoy en día es bien fácil pasar de largo una publicación como ésta porque seguro hay cosas más importantes por hacer. Pero también vale la pena darse un tiempo para poner a prueba los sentidos de una forma divertida, ¿apoco no?

Va un nuevo reto visual sólo para valientes

En fin, hoy el reto visual consiste en echarle un ojo a la imagen de unos estudiantes (muy a doc con eso del regreso a clases que aún está bastante reciente) y tratar de encontrar a tres pequeños búhos que se colaron entre ellos.

Foto: Pexels

Oh sí, por acá nos gusta poner a prueba los ojos con desafíos poco convencionales. Este reto visual puede parecer fácil de principio porque ¿qué parecido pueden tener unos búhos con unos estudiantes? No es como que se puedan camuflajear como un fantasma entre calaveras, o como cangrejos en medio de un grupo de langostas.

Pero no te vayas con la finta. Está más rudo de lo que parece. Al menos por acá sí nos echamos un buen rato tratando de encontrarlos y llegó un momento en que hasta pensamos que ni había búhos y nomás era un engaño.

Pero nada más alejado de la realidad. Esas coquetas aves están ahí, esperando a esa persona capaz de hallarlos. No sé diga más… Va por acá el reto visual que nos tiene aquí.

Imagen: Dudolf

¿Verdad que no estuvo nada sencillo? ¿Cómo? No das con los búhos? Bueno, no te desanimes, seguro te irá mejor con otro reto visual de los que hemos compartido por acá antes. Síguele con ese break y date tiempo para otro. Ahhh y descuida, no te dejaremos con la duda. La ubicación de los búhos te la dejamos en este enlace.