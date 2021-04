Ay no: Roban y filtran en línea datos de 533 millones de usuarios de Facebook

Tal parece que Mark Zuckerberg y su equipo aún no pueden manejar muy bien eso de la privacidad en Facebook, pues la famosa red social continuamente se ve involucrada en escándalos de filtración de datos pertenecientes a sus usuarios. Así como le ocurrió recientemente a más de 500 millones de personas que vieron su información personal regada en internet.

No es broma. 533 millones de usuarios de Facebook en diferentes países del mundo sufrieron el robo de datos personales tales como sus nombres, números telefónicos, ubicaciones, fechas de nacimiento, información de su biografía, correos electrónicos y más, los cuales posteriormente se publicaron en un foro de piratería.

Así lo confirmó Alon Gal, director de tecnología de la compañía de ciberseguridad, Hudson Rock, quien dio a conocer que usuarios de más de 100 países– siendo EU, México, España, Brasil, Perú y Chile los que contabilizaron más perfiles vulnerados– fueron víctimas de una filtración masiva de datos que fueron robados por ciberdelincuentes.

De acuerdo con Gal, el ciberdelincuente detrás de esto –que comenzó su operación a principios de 2020 y ofrecía la mercancía a través de un bot en Telegram– ya consiguió crear una base de datos con los números celulares obtenidos a través de Facebook, los cuales probablemente se usarán para ingeniería social, estafas, piratería y marketing.

Aunque Alon Gal afirma que el robo y filtración de estos datos es resultado de una negligencia por parte de Facebook, un portavoz de dicha red social detalló a través de una respuesta en Twitter que este problema con los datos en realidad es viejo y fue solucionado en agosto del año 2019. La pregunta es: ¿cómo sabemos si fuimos víctimas de ese delito?

