Verdaderamente, qué poca madr… vergüenza. Si alguna vez les ha tocado que ser víctimas de robo, sabrán lo frustrante y el coraje que ese tipo de situaciones provocan. Ahora, imagínense que encima de todo, el tipo que te aplicó la ñera te aconseja que seas más cuidadoso.

Bueno, pues eso mero le pasó a una chica llamada Rachel en Australia. Su historia se ha vuelto viral pues desafortunadamente, le robaron su laptop y el ladrón le dejó un mensaje de esos que te hacen hervir la sangre por el descaro.

Ladrón le dice a su víctima que sea más cuidadosa con sus cosas

Rachel tiene 22 años y después de la universidad, trabaja en una guardería en el Centro Comunitario de Seaforth en Sidney. De acuerdo con lo que cuenta ella al medio australiano 7News, tenía pocos meses de haber adquirido una computadora portátil que además, estaba pagando.

Pero todo ese esfuerzo se esfumó de repente pues el pasado miércoles 7 de diciembre, recibió una llamada de un compañero del trabajo que le avisó del robo de su laptop. Chale.

Si el robo ya era un tema como para ponerse enojada y triste, todavía había más. Resulta que el ladrón le dejó una nota con un mensaje en el que le dijo a Rachel que debía estar más atenta con la seguridad de sus cosas. Como les dijimos, el descaro.

“Perdona, deberías tomarte la seguridad con seriedad. Culpa al consejo y que te den un reembolso por la laptop. Disculpa”, se lee en el mensaje del ratero. Nomás de leerlo hasta a uno de la coraje, ¿sí o no? Y lo malo: como la computadora de Rachel la compró ella por su cuenta para la universidad, no tiene seguro de parte del trabajo. Así que no tiene reembolso ni se puede sustituir por otra, según cuenta la chica al medio citado.

“No presentaremos cargos si pueden contactarme para devolverlo todo. De lo contrario, el equipo forense tomará huellas digitales del papel y descubrirán quién las tomó y serán procesados”, dijo Rachel. Chale, qué mal plan. Pues ojalá que se solucione este rollo para ella, porque eso de ser universitario, que te roben y no poder costear con facilidad otro equipo de trabajo, es horrible.

La nota que el ladrón le dejó a Rachel. Foto: Facebook (vía 7News).