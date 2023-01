Definitivamente este no es un buen momento para ser tiktoker jajajaja. Un Pastor de allá de Bolivia se volvió viral en TikTok, mira tú, precisamente por andarle tirando gacho a los tiktokers. ¡Nada menos les dijo que se van a ir al infierno!

Ooooh sí, así de directo y brutal fue este predicador en contra de los tiktokers. pero lo más llamativo es que neta parece tener algo contra los creadores de contenido en TikTok, pues se medio descontroló tratando de expresar el “mal” que le hacen al mundo.

El Pastor se le fue con todo a los Tiktokers/Captura al video de @teveviral

El usuario que compartió el video no lo habría hecho para burlarse

El video ya se difundió en diferentes cuentas de la mencionada red social, aunque orginalmente se le atribuye al usuario colque.kevin.16 el compartir al mundo esta verdadera joya del internet.

Ahora bien, es importante mencionar que dicho usuario no parece haberlo hecho para burlarse del Pastor ni mucho menos. Su contenido se enfoca en difundir diferentes “consejos” y sermones de diversos pedricadores debido a sus creencias personales.

Aquí no vamos a criticar las creencias de nadie, pero sí debemos hablar del Pastor en cuestión porque en serio es como si los tiktokers fueran los seres más malignos del mundo.

“¡Todos los tiktokeros se van a ir al infieeeeeerno!”, dice al empezar, así con el cantadito y toda la cosa. “No quiero ver a los hermanos de alabanza subiendo a esos tiktokeros. ¡No quiero! Juuum, ¡hacen mímicas! (aquí se pone a imitarlos, según él, antes de rematar) ¡¡¡¡Hijo del diablo!!!! ¡¡Arrepiéntete, tiktokera, tiktokero… Cristo viene pronto!!”

Pero neta tienes que ver cómo le tira a los pobres tiktokers

Y por si todo lo anterior fuera poco, acusa a los tiktokers de hacer lo que hacen sólo para que su fama crezca en este mundo del diablo.

“Los noveleros no se van ir al cielo. Los pornografistas no se van ir al cielo. Noveleras, tiktokeros, esto aprendan hermanos… ¡no se van a ir al cielo si no se arrepienten!”.

Jajajajajaja ¿apoco no se rifó? Reitero, esto no es una burla a las creencias, pero neta, neta, ¿será que Cristo tiene algún problema con los tiktokers o nomás es cosa de este señor? A mí me late que es la segunda opción… pero cada quién.

Y bueno, al menos este Pastor no asegura haber ido ya al infierno para sostener sus acusaciones… como otros.