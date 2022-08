Porque no sólo hay Karens en Estados Unidos… Con lágrimas en los ojos y mucha impotencia, una mujer en TikTok denunció públicamente el acto de discriminación del que fue víctima mientras paseaba a un perrito sin raza por un parque de la ciudad de Lima, en Perú.

De acuerdo con el testimonio de la mujer llamada Adriana Muñoz, todo ocurrió el pasado fin de semana (6-7 de agosto) en el malecón Grau, parque ubicado en dicha ciudad donde ella se encontraba paseando a un suave amigo como parte de su chamba.

Una mujer fue atacada por señoras que hacían zumba en un parque de Perú

En el lugar habían varias mujeres adultas mayores (o al menos varias de ellas lo eran) que se encontraban realizando zumba en el espacio público. Sin razón aparente, las señoras comenzaron a agredir a Adriana al pedirle que se fuera del lugar porque les molestaba la presencia del perrito.

“Tú no tienes porqué pasar por acá, estamos bailando... Se me fueron todas encima a decirme quién me creía yo qué era, que ellas eran miraflorinas y pagaban sus impuestos, y que tenían más derecho que yo”, dice la mujer en uno de sus videos donde denuncia el caso.

Aparentemente todo porque la joven paseaba a un perrito sin raza

Si la cosa no podría sonar más indignante, se aprecia que la policía del parque intervino de alguna manera (porque justificaron a las mujeres por ser mayores), pero también se escucha a una señora atacar al perrito en cuestión por no tener raza. WTF?!

“Que te vayas a la m%$#% muy educadamente te dije, pero ese perro chusco con rabia suelto… ¿Te parece fino?”, dijo refiriéndose al perrito que Adriana Muñoz paseó ese día y mismo que aparentemente cometió el único delito de no ser de raza, pues iba con su correa.

Varias mujeres del video también le lanzaron insultos racistas a la paseadora de perros

La mujer continúa su relato detallando que momentos antes incluso una de las mujeres le arrebató el celular cuando quiso grabar la situación y otra comenzó a agredirla físicamente y hasta la retó a que la “tocara” (porque se ve que quería pelea). Algo que ella no quiso hacer.

Como era de esperarse, los usuarios de TikTok comenzaron a viralizar a una de las mujeres (al parecer la que insultó al perrito), pues Adriana también fue víctima de discriminación por parte de la señora que junto a sus amigas se quería adueñar de un espacio público.

Para no hacerla tan cansada, la noticia se hizo viral y llegó hasta oídos de Carlos Ángeles, regidor de la zona, quien pidió a la Fiscalía que tomara cartas en el asunto y sancionara a quienes participaron en este acto de discriminación. Uno que tristemente no es el primero que Adriana sufre, aunque sí esperamos que sea el último…