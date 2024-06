'Space Out': Así es el concurso de "no hacer nada" que se realiza en Seúl

Lo que necesitas saber: En Seúl existe un concurso de "no hacer nada" llamado 'Space Out'. Y aunque parece algo bobo, su propósito es importante para priorizar el descanso y la salud mental.

Todos, en algún punto de nuestras vidas, hemos escuchado ese dicho de “ojalá me pagaran por hacer nada”. Y es que sí, no vamos a negar que a veces pensamos cómo sería la vida si simplemente existiéramos y no hubiera la necesidad de mover un dedo.

Pues bueno, seguramente esa sensación ya la conocen los que participan en ‘Space Out’, un concurso que se realiza en la ciudad de Seúl, en Corea del Sur, y el cual básicamente consiste en premiar a la persona que no haga nada y se encuentre más relajada.

Space Out es un concurso donde gana quien no haga nada. Foto: Getty Images

Así es ‘Space Out’, un concurso de no hacer nada que se realiza en Seúl

La llamada ‘Space Out’ (o concurso de no hacer nada) se realiza en el centro de Seúl, justo en frente del palacio Gyeongbokgung, donde personas de todas las edades y de diferentes profesiones se reúnen para sentarse en el pasto a no hacer nada.

Las reglas de este concurso son simples: la persona en cuestión debe sentarse a hacer nada durante una hora y media, donde ganará quien tenga la frecuencia cardiaca más baja. Eso sí, no se vale usar cualquier dispositivo movil, hablar, ver el reloj o quedarse dormido, pues eso implica una descalificación.

La competencia se realiza en Seúl, Corea del Sur, y participan decenas de personas. Foto: Getty Images

Este concurso fue creado hace 10 años, en el 2014, por la artista local Woopsyang, quien tuvo la idea de unirse a otras personas para no hacer nada y así tener un respiro del agotamiento laboral. Algo que seguro los trabajadores de Corea del Sur, donde los trabajadores trabajan 55 horas a la semana, seguro agradecen.

“Cuando tuve la idea sufría síndrome de agotamiento profesional, pero aún así me sentía terriblemente inquieta cuando me detenía y no era productiva de una u otra forma”, dijo WoopsYang en una entrevista que le hizo VICE Sports en el año 2016.

Este torneo reúne a varias personas para no hacer nada y gana quien esté más relajado

Woopsyang invita a los participantes a que vayan vestidos con la ropa que usan para el trabajo (trajes, uniformes, etc.) para mostrar que el síndrome del ‘burnout’ le puede dar a quien sea y sin importar al oficio o profesión a la que se dedique.

Pero si creen que este es sólo un concurso inventado o poco serio, se equivocan. Hay reglas muy claras para los competidores que incluyen hasta tarjetas para poder ir al baño o tomar agua durante la jornada. Además, hay un comentarista que narra todo lo que ocurre.

Foto: Getty Images

“Pensé que todos nos sentiríamos mejor al no hacer nada si nos juntáramos para hacerlo en grupo”, mencionó la artista visual sobre este torneo donde a los participantes se les checa la frecuencia cardiaca cada 15 minutos para asegurarse de que efectivamente no hacen nada.

Aunque ‘Space Out’ parece ser sólo un chance de relajarse, para la artista también es dar un mensaje importante a la población mundial, pues tener a gente sin hacer nada, en una de las ciudades más agitadas del mundo, puede verse como “un pequeño parche de calma entre un torbellino de actividad”.

‘Space Out’ invita a las personas a darse un respiro del trabajo. Foto: Getty Images

Todo con la finalidad de darle un respiro de tranquilidad a las personas de Corea del Sur

El diario The Guardian menciona que el gobierno de Corea del Sur hizo una encuesta en 2022 dirigida a personas de entre 19 y 34 años. Los resultados arrojaron que uno de cada tres jóvenes sufre de ‘burnout’ y ansiedad relacionada a cuestiones del trabajo.

Regresando al tema, ‘Space Out’ ha ganado tanta popularidad que no sólo llegan a competir personas de otros países, sino que incluso este concurso se ha realizado en otras ciudades como Tokio y Beijing. WoopsYang busca que el concurso de no hacer nada llegue a todo el mundo.

Y ayudar a lidiar con padecimientos como el ‘burnout’. Foto: Getty Images

La ganadora del concurso de no hacer nada fue una mujer de origen chileno

Este año el concurso se llevó a cabo el pasado 26 de mayo y la ganadora fue Valentina Vilches, una consultora de psicología originaria de Chile que residente en Corea del Sur, quien participó en el concurso para mostrar a sus pacientes lo importante que es tomarse un descanso.

“Quiero recordarles la importancia de distraerse y relajarse y cómo esto afecta positivamente a la salud mental“, dijo Valentina al recibir su trofeo del primer lugar. Uno que la consultora de psicología se ganó por literalmente no hacer nada (como ese que le dan a Patricio Estrella).

Patricio Estrella tenía un premio por no hacer nada. Foto: Nickelodeon

Los peligros de trabajar mucho, de acuerdo con la OMS

La verdad es que en estos tiempos donde el mundo nos pide ser cada vez más productivos y no parar ante cualquier situación, la Organización Mundial de la Salud siempre nos recuerda que eso de trabajar jornadas largas de trabajo no es una buena idea.

De acuerdo con un informe de 2021 de la OMS, trabajar 55 horas o más implica un peligro grave para la salud. Las jornadas laborales recomendadas son de entre 35 a 40 horas y trabajar más de estas aumentan los riesgos de sufrir un accidente cerebrovascular y/o cardiopatía isquémica.

Getty Images

En 2016, las largas jornadas laborales provocaron se cobraron la vida de 745 mil personas que sufrieron de dichos padecimientos. Lo peor es que las cifras crecieron alarmantemente, ya que entre 2000 y 2016, el número de muertes por enfermedades cardíacas por trabajar mucho aumentó en un 42% y por derrames cerebrales en un 19%.

Así que ya saben, la próxima vez que se sientan culpables por no hacer nada, recuerden que es por su propio bien. Aunque bueno, bien dicen por ahí que todo en exceso es en vano. ¿Será que en México también necesitamos un concurso para no hacer nada?

