Tome su silla: Tunden a TikTokera por enseñar erróneamente cómo se pronuncia Zara

No cabe duda que TikTok, además de bailes con las mismas canciones que se repiten una y otra vez, se ha convertido en una plataforma donde podemos aprender una que otra cosa que quizá nos vaya a ser útil algún día. Mucho de esto gracias a usuarios que utilizan sus conocimientos para enseñarte un poco de lo que han aprendido en la vida.

Sin embargo, debemos decir que no todos de esos conocimientos no siempre te van a ser de utilidad, pues muchos de ellos son irrelevantes o bien, no te aportan nada como persona. En esa categoría, sin duda, entra la jovencita que a través de sus videos te enseña a pronunciar marcas reconocidas en el mundo, algunas que de plano parece que no sabe de qué países provienen.

“No se dice Zara, se dice Zeara”

Seguramente en redes sociales ya se toparon con un video que nos muestra a una chica impartiendo cátedra de cómo se deben pronuncian varias marcas de ropa, tales como Forever 21 y H&M. “No se dice ‘Forever Veintiuno’, se dice ‘Forever twenty-one'”, dice esta jovencita cuya única misión es instruir a la demás gente para que un día lleguen a ser tan cultos como ella.

Y hasta ahí todo bien, mi gente. El problema con las clases –que nadie pidió– de esta jovencita llegan cuando nos dice que Zara se debe pronunciar como ‘Zeara’, dando a entender que la marca se debe de decir en inglés y que hemos estado equivocados toda nuestra vida. Algo que es incorrecto, pues al parecer se le olvidó que la famosa marca es española y por ende, su pronunciación es tal cual la conocemos.

Va el video por si no lo han visto:

Todos ya están dando clases de cómo pronunciar bien otras cosas en español

Después de este fallo épico (o ‘epic fail’, como seguramente dice esta chica), el video de esta jovencita generó varias reacciones entre los usuarios de internet. De hecho, algunos hasta comenzaron a dar otras clases de cómo se pronuncian varias marcas o cosas que muchos creíamos que decíamos de manera correcta porque están escritas en español. ¡Fuimos timados!

Acá algunos ejemplos:

-¿Cómo ha dicho que se pronuncia Zara?

-Shera

-¿Cómo? Repítemelo

-Shera pic.twitter.com/pD4p9L7kkR — Alberto (@Albeert0o) September 1, 2020

No se dice ZARA se dice pic.twitter.com/g5we0yFn2J — ROBERTO CARLOS (@robertogarrdner) September 1, 2020

No se dice “Cuidado con el Perro”, se dice “Al tiro con el Cocodrilo”. pic.twitter.com/42d2WCHsvO — Christian C (@eldiabloese) September 1, 2020

Dice que es gringa y allá se pronuncia así

En otro video, la chica de TikTok asegura que ella es gringa y aunque tiene abuelos españoles, allá en Estados Unidos se pronuncia ‘Zeara’, por lo que ella no cometió ningún error. “Se más decente y pronuncia bien”, menciona a una respuesta que recibió en su video de TikTok.

Siguiendo esa lógica, entonces podemos decir que en México se pronuncia ‘Forever Veintiuno’, porque acá le decimos así y eso no convierte a nadie en una persona inferior o superior. En fin, no tenemos nada más que agregar, su señoría. Seguiremos informando.