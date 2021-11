“Volví para darte esto”: Tiktoker regala su primer sueldo a su mamá y conmueve al internet

En el internet de las cosas encontramos videos de todo tipo, desde algunos que de plano no entendemos, pasando por los que nos sacan la carcajada y otros que nos conmueven hasta las lágrimas. Y de esa clase de clips queremos hablar en esta ocasión, pues recientemente apareció una escena que hizo que muchas personas sacaran ‘las de cocodrilo’, pues un tiktoker decidió regalarle a su mamá el primer sueldo que ganó y rápidamente se hizo viral en esta plataforma, pero vamos por partes.

TikTok es un sitio bastante essstraño, porque así como nos encontramos usuarios que nomás no entendemos qué hacen ahí, también hay quienes sacan todo su talento, como el que sacó una versión elegante de “El paso del gigante” (ACÁ lo pueden checar). Sin embargo, en esta ocasión les queremos contar la enternecedora historia de Allyson Galindo, un joven en Brasil que ha ganado cierta fama en redes sociales y que quiso agradecerle a su madre de una manera especial.

La historia de este tiktoker que conmovió al internet

Resulta que hace unos días, este tiktoker publicó un video donde mencionó que le estaba cumpliendo una promesa que le hizo su mamá hace ya un buen rato. En él se puede ver cómo la visita después de dejar de vivir con ella y simplemente le dice: “Salí a perseguir mis sueños, pero volví para darte mi primer sueldo”. A partir de aquí las cosas se ponen cada vez más enternecedoras y de una vez les avisamos que preparen los pañuelos porque los necesitarán.

Evidentemente, la madre de Allyson Galindo no esperaba que su hijo regresara, de verdad fue una sorpresa porque ella estaba haciendo las labores del hogar. Pero volviendo a la escena que le sacó una que otra lágrima al internet de las cosas, el joven la abrazó y le recordó lo siguiente: “Mamá, sabes que me fui de casa hace no mucho. Salí a perseguir mis sueños, pero volví para darte esto, mi primer sueldo que recibí como streamer y prometí que te lo daría”.

Por supuesto que la mamá del tiktoker no esperaba todo esto y se le veía conmovida por el noble gesto que tuvo su retoño, pero al final aceptó el dinero y dijo que cuando juntara más se compraría una nueva lavadora. Todo termina con un abrazo que se ve que fue muy especial. Como era de esperarse, el video se hizo viral en TikTok y miles de personas le aplaudieron por hacer algo así de bonito por su madre, y claro que nosotros estamos de acuerdo.