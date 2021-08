WTF!? Tiktoker muestra un tapete hecho con la piel de su perrito pug y se viraliza

Todos aquellos que han pasado por la perdida de una mascota, saben lo complicado que es darle sepultura. Decirle adiós a ese lindo animalito que nos acompañó en una parte de nuestra vida, debe ser uno de los momento más difíciles que le puedan ocurrir a uno. Sin embargo, hay personas que -por decirlo de alguna manera- prefieren quedarse con un ‘recuerdo’.

Esto lo decimos ya que en los reciente días, se hizo viral un video de TikTok en el que un usuario muestra lo que hizo con la piel de uno de sus perritos pug cuando este murió. Supuestamente, él afirma que mandó disecar a sus cachorros para hacer algunos tapetes y así, sin mucha preocupación en realidad, mostró el resultado en sus redes sociales.

Cuando nuestras mascotas fallecen, en el caso de animales como perros o gatos, lo más común es enterrarlos o llevar sus restos a un crematorio. En otros casos menos comunes, algunos dueños optan por la taxidermia (o disección) para conservar al animalito con tal de que de la apariencia de que sigue vivo.

Y aunque les resulte complicado de creer, hay quienes aprovechan el fallecimiento de sus mascotas para crear accesorios decorativos. Así lo demuestra un video en TikTok donde un usuario identificado como Joel Granados (@joegranadosfitperfluence) muestra un tapete hecho con la piel de un perrito pug.

“¿Se acuerdan de los tres pugs que se me murieron? Pues aquí tengo la piel de uno. Lo mandé disecar“, dice el tiktoker, quien además es conocido en dicha red social por sus videos relaciones con el tema del fitness y por ser nutriólogo. “Hice un pequeño tapete. Se ve… o sea, pensé que iba a quedar más chido, pero se ve raro“, comenta en el breve clip de apenas 14 segundos.

El video de perrito pug disecado lleva cerca de 72 horas en TikTok y lleva ya más de 5.2 millones de reproducciones. Desde luego, diversos usuarios han comentado el clip… y no de manera muy positiva. En su posteo, algunos le comenta cosas como “¿todo bien en casa?”, “ve a terapia” y otro tipo de cosas que dejan ver lo impactante que ha resultado ver esas imágenes.

Por otro lado, no faltaron otros usuarios que lo tomaron con ‘humor negro’… pero bueno. El video también genero algunos comentarios en Twitter, donde muchos también descalificaron el acto de Joel. ¿Qué les parece lo que hizo? ¿Ustedes harían algo así?

Acabo de ver un tiktok de un wey que hizo UN TAPETE CON LA PIEL DE SU PUG QUE SE MURIÓ, NO MMMAAMEEESSSSS POR QUUUUEEE 😭

Ayer me salió un tiktok de un bato que disecó a su pug y lo hizo como tapete asi la piel ps 🙁 me dio muchas ñañaras se me hizo horrible k pedo con la gente

— Lynx🍌🐠 (@IvyRstardust) August 22, 2021