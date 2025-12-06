Tour de casas viejas (y fantasmagóricas) en la CDMX

Lo que necesitas saber: La CDMX, también conocida como "la Ciudad de los Palacios" aloja en la actualidad casonas antiguas consideradas como verdaderos tesoros que nos transportan a otros tiempos.

En la capital mexicana encontramos casonas antiguas con un siglo o más de antigüedad. Hablamos de grandes propiedades que pertenecieron a condes, familias acaudaladas y aristócratas de otras épocas. Aquí tenemos una recopilación de las casas más viejas que hay en la CDMX, muchas de ellas siguen en pie como testigos de la transformación de la ciudad y como verdaderas reliquias del pasado.

La Quinta Limantour en Mixcoac, 1897./Imagen Don Porfirio Díaz Facebook

La arquitectura de estas mansiones y palacetes integraba las últimas tendencias europeas de la época con enormes jardines y solares y un ostentoso mobiliario en su interior. Con el tiempo, muchas de estas enormes casas quedaron en el olvido y desaparecieron, de algunas sólo quedaron sus fachadas o sus jardines y otras tuvieron la suerte de ser restauradas y acondicionadas como museos o centros culturales.

Una foto del interior de los jardines del actual Parque Lira, antigua Casa del Conde de la Cortina./Imagen México Secreto Guiado Facebook

También tenemos el caso de otros caserones que fueron fraccionados para convertirse en vecindades, dejando atrás su lujo y su gloria. Aquí tenemos algunas de las casas más antiguas que siguen en pie como monumentos arquitectónicos de otras épocas, todas ellas con sus anécdotas, leyendas y su historia muy particular.

Casa Seminario 12

A este inmueble típico del centro se le considera como una de las viviendas habitadas más antiguas de la CDMX. Se construyó en 1640 sobre parte de los restos del Templo Mayor. Durante algún tiempo funcionó como parte de un convento; en el siglo XIX alojó a familias aristocráticas y en el siglo XX se convirtió en la Librería Navarro, la primera en difundir contenidos comunistas en América Latina. Hoy es un Centro Cultural y además ofrece suites de lujo.

Dirección: Seminario 12, Centro Histórico

Una de las casas más viejas de la capital./Imagen Casa Seminario 12 Instagram

Casa Rivas-Mercado

La colonia Guerrero era una importante zona habitacional durante el siglo XIX y los principios del XX, gracias a su cercanía al Centro Histórico. Esta casa, propiedad del arquitecto Antonio Rivas Mercado, fue un experimento de la época y en su construcción se combinó la arquitectura europea clásica con la mexicana. En la actualidad sigue llamando la atención y funciona como un espacio cultural y un interesante museo.

Ubicación: Héroes 45, Col. Guerrero

Un monumento arquitectónico en la colonia Guerrero./Imagen Casa Rivas Mercado Of Facebook

Quinta Limantour

Construida a finales del siglo XIX en el barrio de Mixcoac como residencia campestre con amplios jardines y una típica arquitectura porfiriana, este pequeño palacio perteneció a Julio Limantour y su esposa Elena Mariscal. En 1922 se puso en venta y desde entonces se convirtió en la sede del Colegio Williams que aún existe en la actualidad, aunque sus jardines se perdieron con el paso de la urbanización.

Ubicación: Empresa 8, Col. Mixcoac

Esta casona se convirtió en el Colegio Williams desde 1922./Imagen Colegio Williams Facebook

Casa de don Guillermo de Landa y Escandón

Es otra construcción típica del porfiriato. Landa y Escandón fue regente de la ciudad y gobernador de la Ciudad de México entre 1903 y 1911. Esta casa, terminada en 1906, se ubicó muy cerca de Paseo de la Reforma, a unos pasos de lo que sería el Palacio Legislativo y que hoy es el Monumento a la Revolución.

Una casona afrancesada muy cerca a lo que sería el Palacio Legislativo./Imagen Mi México Antiguo Facebook

De estilo gótico-afrancesado y construida en un terreno de 5,000 metros cuadrados, era una de las más llamativas de su época. Aunque con el tiempo tuvo varias modificaciones, hoy es considerada como un tesoro arquitectónico de la ciudad.

Ubicación: Esquina de Vallarta y Antonio Caso, Col. Tabacalera

Casa Baranda-Luján

Construida entre 1920 y 1925 por el matrimonio de Joaquín Baranda y Dolores Luján en un estilo arquitectónico ecléctico, esta espectacular mansión contaba con elevador, semisótano y doble drenaje. Tras la muerte de don Joaquín, la casa funcionó como sede de la Embajada de Brasil en los 40 y más tarde como el club social y cultural del Centro Asturiano de México. En la actualidad es la sede de la Casa Universitaria del Libro (CASUL) de la UNAM.

Ubicación: Orizaba 24, Col. Roma Norte

La actual Casa Universitaria del Libro (CASUL)./Imagen Wikipedia

Casa Díaz-Peláez

Esta otra casona de la colonia Roma, construida en 1932 por el arquitecto Lewis Lamm como residencia para la familia de don Antonio Peláez, es una combinación de elementos modernos y tradicionales. Más tarde alojó al Colegio Francés para señoritas y en 1990 se convirtió en el Centro de Cultura Casa Lamm, dedicado a la cultura y otros eventos, con tiendas, cafeterías y restaurantes.

Ubicación: Orizaba 131, Col. Roma

La Casa Díaz-Peláez, hoy conocida como Casa Lamm./Imagen La Ciudad de México en el Tiempo Facebook

Casa del Conde de la Cortina

José Justo Gómez de la Cortina era un importante diplomático y erudito del siglo XIX. Su mansión contaba con amplios jardines y una enorme biblioteca, se le conocía también como “la Casa de Plata” por su decoración y también era un importante punto de reunión para los intelectuales de la época.

De esta casona sólo quedaron su fachada y sus jardines./Imagen México Secreto Guiado Facebook

Con la decadencia de la familia, la casa se vendió y se adaptó para tener locales comerciales y edificios habitacionales. Hoy sólo queda su fachada y el terreno que ocupaba junto con sus jardines se convirtió en el actual Parque Lira.

Otras casas memorables de la CDMX

También podemos mencionar la famosa casa de Manzanares 25 del barrio de La Merced, que aunque no es una gran mansión es conocida como la más vieja de la Ciudad de México, construida poco después de la conquista con los métodos y materiales tradicionales de las casas prehispánicas como tezontle y un patio central. Durante mucho tiempo funcionó como vecindad y en la actualidad es el Centro Cultural Manzanares 25.

La casa de Manzanares 25 es la más vieja de la CDMX./Imagen Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México Facebook

Entre otras casonas antiguas de la capital que ya desaparecieron, están la Casa Requena Legarreta, que estaba ubicada en el 43 de la calle de Santa Veracruz en la colonia Guerrero. Muy conocida por su increíble mobiliario y sus interiores al estilo Gaudi, quedó abandonada y sus muebles se conservaron. En 2005 tuvo un derrumbe parcial y más tarde tuvo que ser demolida.

La desaparecida Casa Braniff-Ricard con su arquitectura gótica y misteriosa./Imagen Mi México Antiguo Facebook

También la Casa Braniff-Ricard, famosa y considerada como la primer casa elegante que se construyó en el Paseo de la Reforma, en el área de la colonia Tabacalera. Era una residencia fastuosa y elegante, demolida en 1932 para hacer edificios de departamentos y darle paso a la modernidad.