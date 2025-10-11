Lo que necesitas saber: Llega la temporada de Día de Muertos con sus tradicionales festejos y altares. Aquí una guía con algunas de las mejores ofrendas que podemos encontrar por la ciudad.

Las ofrendas son una tradición de varios siglos en México. Se viene el Día de Muertos y este es el momento oportuno para ver algunos de los mejores altares de la ciudad; aquí una pequeña guía para saber cuáles serán los más impresionantes. Como ya es costumbre, la CDMX es uno de los puntos con las ofrendas y los eventos más espectaculares para celebrar esta fecha especial.

El Día de Muertos viene con sus ofrendas, calaveras y festivales./Imagen Colegio de San Ildefonso Facebook

Como bien sabemos, estos altares de muertos tienen sus orígenes en las culturas prehispánicas.

Los mexicas ya celebraban el paso al más allá como un ciclo natural y honraban a sus difuntos durante la época del final de la cosecha, entre los meses actuales de septiembre y noviembre.

La tradición ha pasado a través de varias generaciones y llega hasta nosotros sin grandes cambios.

La CDMX se colorea con los colores de la temporada./Imagen Getty

Además de las ofrendas familiares que ponemos en nuestras casas, actualmente tenemos la oportunidad de visitar ofrendas públicas consideradas como hermosas obras de arte.

No faltan las ya típicas ofrendas monumentales y los festivales que las acompañan. El Día de Muertos con sus festividades es una bella tradición que no muere en México.

Tour de ofrendas por la CDMX

Mega ofrenda en Ciudad Universitaria

La tradición de esta gran ofrenda inició gracias a la comunidad estudiantil desde 1997.

Ya es una costumbre que la mega ofrenda de Ciudad Universitaria sea una de las más interesantes de toda la ciudad, acompañada de su Festival Universitario de Día de Muertos que este año celebra su edición XVIII.

Este gran altar podrá ser visitado el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre en la explanada del Museo Universum.

Los estudiantes de la UNAM ponen su mega ofrenda como cada año./Imagen Time Out México Facebook

En esta ocasión la temática de esta celebración anual será “Migraciones, exilios, refugio y desplazamientos”. Y estará dedicada a toda la gente del mundo que sufre esta problemática que les hace abandonar sus hogares.

Por este fenómeno, México es un punto de encuentro entre razas y culturas y la UNAM le dedica su fiesta de este Día de Muertos.

Dirección: Este 2025 estará en la explanada del Museo Universum, Circuito Cultural Ciudad Universitaria S/N, Coyoacán.

Museo de Arte Popular (MAP)

Muchos de los museos de la CDMX tienen su propia celebración para el Día de Muertos y el Museo de Arte Popular es uno de ellos.

Dedicado al arte, las tradiciones y la cultura típica de nuestro país, el MAP tiene sus propias ofrendas, además de colocar una instalación artística en su patio dedicada a estas fechas.

El MAP le dedica un espacio especial a las tradiciones de la temporada./Imagen Museo de Arte Popular Facebook

Para esto, trabaja en colaboración con artistas y diseñadores reconocidos, así que sus altares son todo un espectáculo que no te debes perder. Como es costumbre, podremos visitar estas ofrendas durante los últimos días de octubre y los primeros de noviembre.

Dirección: Revillagigedo 11, Centro Histórico de Ciudad de México.

Museo Franz Mayer

El Franz Mayer es otro de los museos del Centro Histórico que también celebra el Día de Muertos. Su tradicional ofrenda ya se puede visitar y es un buen pretexto para darse una vuelta por sus otras exposiciones y conocer su colección permanente de obras artísticas y otras curiosidades que proceden desde la época del virreinato.

El Franz Mayer organiza actividades especiales para la temporada./Imagen Museo Franz Mayer Facebook

El bello edificio celebra el colorido de la temporada y nos hace revivir nuestras tradiciones con su altar.

En 2024 el museo organizó una fiesta de disfraces y posiblemente el evento se repita este año. Hay que estar al pendiente en sus redes sociales.

Dirección: Av. Hidalgo 45, Centro Histórico.

Colegio de San Ildefonso

Este famoso centro cultural capitalino en el que podemos apreciar murales increíbles de los artistas mexicanos más renombrados también le dedica un espacio al Día de Muertos con una ofrenda tradicional y otras actividades para recordar a los que ya se fueron pero siguen con nosotros.

Este museo presenta ofrendas espectaculares para celebrar el Día de Muertos./Imagen Colegio de San Ildefonso Facebook

Vale la pena visitar este lugar emblemático del centro de la capital, alojado en un bello edificio de arquitectura barroca, conserva un importante legado histórico y artístico de nuestro país.

Su ofrenda estará durante los últimos días de octubre y los primeros del mes de noviembre.

Dirección: Justo Sierra 16, Centro Histórico.

Museo Anahuacalli

El famoso museo de la alcaldía Coyoacán que resguarda la colección de objetos prehispánicos de Diego Rivera es otro de los lugares que celebra estas fechas con ofrendas únicas que le rinden homenaje a la memoria del famoso muralista y a otros artistas legendarios de nuestro país.

El Anahuacalli además celebrará el festival “Cacao para todos”./Imagen Museo Diego Rivera Anahuacalli Facebook

Además, para seguir con las tradiciones, el fin de semana del 30 de octubre al 2 de noviembre el Anahuacalli será sede de su famoso festival “Cacao para todos” dedicado al mundo del chocolate mexicano coincidiendo con las celebraciones del Día de Muertos para que podamos poner en nuestras ofrendas el dulce favorito de nuestros seres queridos.

Dirección: Museo 150, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán.

Festival de Ofrendas y Catrinas en el Centro Histórico

En otra de las increíbles tradiciones que trae la temporada, negocios e inmuebles del centro de la ciudad pondrán sus ofrendas para el Festival de Ofrendas y Catrinas en el que para este año se esperan alrededor de 200 diferentes altares de muertos.

La gran fiesta se celebrará del 28 de octubre al 3 de noviembre y su temática será los 700 años de la fundación de Tenochtitlan.

El Centro Histórico tendrá su tradicional gran fiesta./Imagen Getty

Para cerrar el festival se realizará el “Catrina Fest“, organizado por comerciantes y diseñadores de las calles de República de Chile y República de Ecuador y en el que se hace una pasarela de modelaje en la que jóvenes se caracterizan como el personaje creado por José Guadalupe Posadas. Hay que tener presente este gran evento en nuestra agenda.

Dirección: Las ofrendas estarán en los perímetros A y B del Centro Histórico de la CDMX (la zona principal del centro y sus alrededores).

Ofrendas y alumbrada en San Andrés Mixquic

Si quieres tener una experiencia única para estas fechas especiales, tienes que visitar el pueblo de San Andrés Mixquic en la alcaldía Tláhuac. Este lugar celebra el Día de Muertos desde hace más de 400 años y su fiesta es una mezcla de costumbres prehispánicas y coloniales que se vive en pocos lugares del país.

La “alumbrada” de Mixquic se celebra cada 2 de noviembre./Imagen Wikipedia

Este pueblo originario se llena de ofrendas y su famosa “alumbrada” se lleva a cabo la noche del 2 de noviembre en el cementerio local.

Los habitantes de Mixquic alumbran los sepulcros con miles de velas para mostrarle a los difuntos el camino de vuelta al mundo de los vivos y así regresen durante esa noche del año.