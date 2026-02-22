¿Por que me interesa? La Ciudad de México ofrece lo mejor de la gastronomía alemana. Desde restaurantes consagrados hasta propuestas emergentes, todos son deliciosos.

Entre Berlín y la CDMX hay aproximadamente 9,566 kilómetros de distancia; no obstante, en el siglo XXI, nuestras culturas están más cerca que nunca, gracias a los puentes que generan el arte, la música, la literatura y, por supuesto, la gastronomía. Hoy en día, la Ciudad de México cuenta con una gran cantidad de restaurantes que nos invitan a probar la comida alemana más auténtica. Desde salchichas, schnitzel, ensalada de papas, hasta esa cerveza poderosa que con un trago nos transporta a la Puerta de Brandeburgo.

Y es que explorar la comida alemana es una experiencia que trasciende los sabores; es más bien una forma totalmente idílica de viajar sin subirse a un avión. Es conocer desde las profundidades de un sabor la historia, las tradiciones, la resiliencia y el ingenio popular de un país complejo, cuyo desarrollo ha sido fundamental no solo para entender Europa, sino Occidente.

La comida alemana es un viaje en sí mismo./imagen Unsplash

La gastronomía alemana es una crónica de supervivencia a inviernos monstruosos y guerras totales; es también una oda a la diversidad cultural. Cada bocado cuenta un relato de intercambio y de mestizaje en el que hay un poco de Francia, Italia, del sudoeste asiático, la ruta de la seda y hasta del Imperio otomano.

Sin duda es mucho más variada y fascinante de lo que a menudo se cree. Cuenta con una gran cantidad de platillos y recetas que deben ser probados al menos una vez en la vida. La buena noticia es que no necesitamos ir muy lejos; nuestra ciudad nos ofrece opciones de primer nivel para comer, tomar y experimentar en el paladar la esencia más genuina de Alemania.

Los platillos más emblemáticos de la comida alemana

Lo primero que podemos decir es que la comida alemana cambia según la región donde se prepara. De hecho, el sazón y la receta de cada platillo varía de acuerdo a los lugares que quedan cerca y a las migraciones que ha habido al territorio a lo largo de la historia.Por ejemplo, en el sur, en Baviera, se come carne espaciada como en Austria, mientras que en el norte, en Westfalia, se usa la col verde como en Holanda.

La gastronomía alemana no sería lo mismo sin las salchichas; algunas son blancas, otras de ternera, algunas grandes, otras pequeñas, pero sin duda las más populares son las bratwurst, que se elaboran con carne de cerdo, tienen una textura suave, un color pálido y un sabor que nunca se olvida. Es común comerlas en un quiosco y acompañarlas con una cerveza.

Esta es una de las comidas más emblemáticas del país./imagen Unsplash

En esta lista, vale la pena hacer dos menciones honoríficas: primero a los pretzels, un tipo de pan horneado que normalmente tiene la forma de un nudo, y por supuesto al schnitzel, una rebanada de carne de cerdo o ternera perfectamente empanizada y frita que se acompaña de limón y papas.

La variedad es infinita: hay salchichas preparadas con curry, hay estofados, pizzas estilo alemán llamadas flammkuchen, repollo fermentado en rajas y, sobre todo, el famoso asado marinado, que a veces se cocina con carne de caballo.

5 restaurantes alemanes en la CDMX

A estas alturas, el antojo debe de estar al máximo, y para aliviarlo, hemos seleccionado cinco restaurantes que recogen en sus menús la esencia más genuina de la gastronomía alemana. Lugares que o siguen al pie de la letra la tradición o que han reinventado las recetas gracias a la influencia y variedad de ingredientes y sabores que hay en México.

¿Cuál se les antoja?

Se trata del primer restaurante de comida rápida alemana en la CDMX. Aquí podemos probar una estupenda colección de salchichas y de cervezas con muchos grados de alcohol. El menú es breve, pero memorable; todo es sabroso, pero la bratwurst polaca con curry y pan recién hecho no tiene equiparación.

El primer restaurante de comida rápida alemana en la CDMX./imagen Wurst Instagram

Dirección: Tonalá 36, Roma

Si hablamos de comida alemana en la CDMX, este establecimiento es sin duda un referente. Abrió sus puertas en 1947 cuando el chef Fritz Brack se mudó al país e inauguró un espacio único para que las y los chilangos pudiéramos probar la verdadera comida tradicional de Alemania.

El restaurante más tradicional de comida alemana en la CDMX./ Imagen Fritz Instagram

El menú ofrece recetas casi de la abuela, entre las que se destaca el sauerbraten, un asado de carne marinada con crema agria que es casi adictivo.

Dirección: Doctor Río de la Loza 221, col. Doctores

En el corazón de Polanco hay un restaurante que desde 1975, además de ofrecer buena comida alemana (tarta de dátil hasta las clásicas y altamente deliciosas frikadelle), nos sumerge en una atmósfera clásica de Berlín, en la que cada detalle está pensado para nuestro disfrute: los tarros de cerveza fría, la inmensa variedad de salchichas y la posibilidad de pasar un buen rato.

Comida alemana en el corazón de porlanco./imagen Unsplash

Dirección: Juan Racine 108, Polanco.

En la colonia Narvarte hay una terraza fresca, con mesas grandes de madera, que se llenan de amigos, y un menú hecho para probar comida deliciosa, tomarse una cerveza fría y disfrutar el momento. En este restaurante todo es delicioso, pero ese pretzel, con aderezo de la casa, relleno de una salchicha blanca que se ve exótica, pero que sabe a gloria, es fundamental.

Un restaurante que recuerda la atmósfera de barrio./ Imagen nibelungengarte instagram

Dirección: C. Dr. José María Vértiz 1024, Narvarte

A veces uno quiere saltarse el protocolo de los restaurantes tradicionales, y solo quiere hacer una parada rápida, comerse una buena salchicha con pan, darle un trago a una cerveza importada de barril e irse a casa. Este establecimiento se trata de eso; cada una de sus sucursales emula un típico restaurante de barrio europeo protagonizado por embutidos artesanales y baguettes rústicas.

Aquí llegas, comes y te vas./imanes Frankfurt Instagram

Varias sucursales