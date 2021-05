Conmovedor: Así ayudaron vecinos de Tláhuac durante lo ocurrido en la Línea 12 del Metro

La noche del lunes 3 de mayo el Metro de la CDMX sufrió uno de los episodios más dolorosos e indignantes de toda su historia cuando un convoy perteneciente a la Línea 12, el cual iba de las estaciones Tezonco a Olivos con dirección a Tláhuac, cayó del viaducto debido al desplome de una trabe.

De acuerdo con los datos emitidos por el gobierno capitalino, hasta el momento el saldo de este lamentable suceso ha sido de 79 personas hospitalizadas y 23 fallecidos. Si eso no fuera suficiente, el servicio de la línea 12 se ha suspendido hasta nuevo aviso y ha dejado a miles de personas trabajadoras de la periferia sin uno de los medios de transporte más concurridos.

El dolor de lo ocurrido en la Línea 12 del Metro fue politizado por muchos.

Sin duda las últimas horas han sido de mucho dolor, coraje e impotencia para la mayoría de los chilangos que desde hace años usan el Metro de la CDMX más por necesidad que por gusto. Ha sido un día muy triste para aquellos que esperaban a que sus familiares regresaran a casa después de un arduo día de trabajo y que sin deberla ni temerla, se encontraron con la tragedia.

La cosa ha sido aún menos agradable gracias a quienes politizan e intentan justificar lo injustificable. También por aquellos que han visto en este doloroso acontecimiento una oportunidad de poder ganar algunos votos para sus respectivos partidos. Y peor tantito, por aquellos que sólo se han dedicado a repetir lo que probablemente no ocurrirá: que se hará justicia.

Pero también nos dejó ver la solidaridad del pueblo mexicano

Sin embargo y una vez más, lo ocurrido en la Línea 12 del Metro CDMX nos ha demostrado que la gente siempre estará para la gente. Tan sólo basta con ver las fotos y los videos que muestran cómo los vecinos de Tláhuac se organizaron para apoyar a los equipos de emergencia, los cuales comenzaron a trabajar desde hace horas para rescatar a las personas que lamentablemente se vieron involucradas en este hecho.

Similar a lo que sucedió durante el terremoto del 19S en 2017, decenas de personas no la pensaron dos veces y al ver lo sucedido decidieron adelantarse a los servicios de emergencia y caminaron entre fierros y escombros con la única esperanza de encontrar a gente con vida.

Vía @amerialvareztv: Es la desesperación de los primeros vecinos de Tlahuac que intentaban ayudar a las personas atrapadas por el colapso del Metro.

Así buscan abrir las puertas…y así hallaron a una mujer viva, dentro del auto al que le cayó todo encima. pic.twitter.com/i7L17abpGw — Webcams de México (@webcamsdemexico) May 4, 2021

Vecinos de Tláhuac ayudaron a los servicios de emergencia

Otros decidieron poner su granito de arena y repartieron pan, agua, tortas y café a todos los bomberos, policías y elementos de Protección Civil que laboraron en el lugar del incidente durante toda la madrugada.

Vecinos se solidarizan con familiares de personas involucradas en el accidente del #Metro y ofrecen café y pan gratuito. Evitan dar testimonio pues es una labor para apoyar no para promocionarse. Aseguran. #L12 pic.twitter.com/HnBhALKFk3 — REFORMA (@Reforma) May 4, 2021

A la casi 4 de la mañana siguen llegando voluntarios a repartir café y alimentos a los equipos de emergencia y policías que están en guardia en la zona cero de la Línea 12 del Metro. Nos informa nuestro titular @UrielEstradaTV pic.twitter.com/w9ohMNuKf4 — Ahora Más (@ahoramasoficial) May 4, 2021

En un gesto de solidaridad, vecinos de #Tláhuac entregan pan y café a los elementos de emergencia que han trabajado en los escombros. #TelediarioEnEl6 con @liliana_sosa | #EnVivo https://t.co/VqUPqVxLBf pic.twitter.com/wn5HhUBk2i — @telediario (@telediario) May 4, 2021

Todo sin esperar nada a cambio

Tampoco faltaron quienes decidieron apoyar a los servicios de emergencia al hacer cortes en varias vialidades con tal de que ambulancias y patrullas pudieran arribar al lugar de manera más fácil.

Asimismo, quienes no pudieron estar cerca se dedicaron a difundir los nombres de personas que no eran localizadas por sus familiares, así como informar sobre los hospitales de la capital a donde podían acudir para pedir informes sobre algunas de las víctimas. Varios incluso ofrecieron transporte a los familiares de quienes estuvieron involucrados en este lamentable hecho.

#CDMX #MetroCDMX

HOSPITALES QUE RECIBIRÁN HERIDOS por derrumbe de la #Linea12 Hospital de Especialidades Belisario Domínguez

Hospital General de Tláhuac

Hospital General de Iztapalapa — (@GumballAlisson) May 4, 2021

Nos demostraron que el barrio siempre respaldará al barrio

“Somos vecinos de acá y como decidimos que allá no podíamos ayudar, y la mejor manera de ayudar no era estorbar, decidimos no dejar pasar a más carros más que al servicio médico… es para que los heridos se salven”, dijo uno de los vecinos que comenzó a cortar vialidades para que los servicios de emergencia arribaran más rápido.

“Cuando vimos la tragedia, pues nos empatizamos porque usamos diario el transporte público, sabemos lo que es trabajar hasta la larga noche y sobre todo las vidas perdidas”, dijo una mujer que repartió café a quienes estaban en el lugar tratando de salvar la mayor cantidad de vidas y personas posibles.

⚡️#AHORA | Vecinos de zonas aledañas al accidente del #MetroCDMX se organizan para ayudar. Jóvenes vigilan uno de los accesos para que el servicio médico pueda entrar y salir con facilidad. Reporta: @Maria_Efemere pic.twitter.com/fRwCvsnF0h — Pie de Página (@PdPagina) May 4, 2021

Esto es sólo una prueba más de la unidad del mexicano en momentos de crisis y desolación. De esos donde las autoridades siempre nos hacen sentir que estamos solos y hasta culpables de lo ocurrido, pero también de aquellos donde los ciudadanos, muchas veces desconocidos, nos demuestran que siempre habrá alguien allá afuera que nos dará una mano sin esperar nada a cambio.