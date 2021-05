Habrá peritaje internacional para conocer causas del colapso en la Línea 12

Para conocer las causas del colapso en la Línea 12 del Metro —la caída de una de las trabes entre las estaciones Tezonco y Olivos— el gobierno CDMX buscará la realización de un peritaje internacional. Es decir, además de la Fiscalía General de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum buscará el apoyo de una empresa extranjera con certificado en asuntos estructurales para investigar este accidente.

En una mañana complicada y compleja para Ciudad de México, la conferencia mañanera de este 4 de mayo inició con la intervención de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, quien declaró que hasta el momento no hay ningún funcionario o funcionara cesada por este accidente que cobró la vida de al menos 23 personas.

La jefa de Gobierno capitalino, @Claudiashein, informó en la ‘mañanera’ que hasta el momento hay 79 personas hospitalizadas, 5 aún no identificados y 23 fallecidos por el accidente en la Línea 12 del Metro. pic.twitter.com/0TS15RfrLv

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, precisamente para saber quiénes son los responsables de esta tragedia, es necesario realizar un peritaje externo.

A peritaje internacional la investigación para conocer las causas del colapso en la Línea 12 del Metro

“No podemos decir nada hasta que tengamos los peritajes, especular qué pasó no nos ayuda a nadie”, dijo Claudia Sheinbaum después de dar un breve recuento de lo que sucedió la noche de ayer (3 de mayo), cuando el tramo elevado entre Tezonco y Olivos colapsó.

Sheinbaum recordó que el accidente sucedió a las 10:22 de la noche, “cayó una de las trabes del elevado de la Línea 12” y mencionó la intervención de Protección Civil, la Sedena, Guardia Nacional, el heroico Cuerpo de Bomberos y la policía CDMX en los trabajos de remoción y rescate.

Estos trabajos aún no terminan.

De hecho, la jefa de Gobierno explicó que los cuerpos de cuatro personas aún se encuentran en el tren, pero dada la complejidad de las maniobras, aún no son rescatados —lamentablemente estas cuatro personas fallecieron.

Sheinbaum también dio a conocer el saldo de heridos tras el accidente:

Hay 79 personas hospitalizadas —de estas, cinco personas no se han podido identificar, hay 19 mujeres heridas, 70 hombres heridos y tres menores de edad.

23 personas fallecieron —dos personas alcanzaron a llegar al hospital pero lamentablemente no sobrevivieron y hay cuatro cuerpos sin vida que aún se encuentran en el tren accidentado.

Poco antes de concluir con su mensaje, Sheinbaum pidió a la ciudadanía que aún no localiza a sus familiares que llame al Locatel (55 5658 – 1111) y prometió que se dará todo el apoyo a las víctimas.

El gobierno Federal respalda las acciones de Sheinbaum

“No se va a ocultar absolutamente nada, el pueblo de México tiene que conocer toda la verdad, no se les va a ocultar nada porque se tiene que actuar con responsabilidad (…) no se ocultan las cosas, se habla con la verdad, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”.

Estas fueron las palabras de AMLO luego de asegurar que el gobierno Federal respalda la decisión de Claudia Sheinbaum de realizar un peritaje externo para conocer las causas en el colapso de la Línea 12 del Metro.