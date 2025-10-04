Lo que necesitas saber: Aprovecha la temporada de otoño y disfruta de los paisajes únicos que ofrece Valle de Bravo, una escapada muy cerca de la CDMX.

Con el otoño llegan los primeros vientos fríos y la naturaleza se transforma. Valle de Bravo es una de las escapadas más cercanas de la CDMX y nos ofrece un lago, bosques y montañas con paisajes únicos e ideales para pasar unos días relajados. Los últimos meses del año son una buena oportunidad para ver el otoño en Valle de Bravo y aquí te contamos por qué.

Valle de Bravo es una de las mejores escapadas cercanas a la CDMX./Imagen Getty

En Valle de Bravo hay algo para todos. Es perfecto para vivir una aventura en sus bosques y cascadas o practicar alguna actividad emocionante, así como para descansar y dar un paseo por sus calles adoquinadas y disfrutar de su ambiente histórico y sus lugares emblemáticos.

Es un pueblo mágico y colonial ideal para relajarse./Imagen Cabañas en Valle de Bravo Facebook

Con el otoño hay un clima templado y agradable con cielos despejados. Vas a poder recorrer el pueblo y sus alrededores con tranquilidad, pues el turismo no es tan alto como en otras temporadas. Sólo tienes que decidirte. Valle de Bravo, en el Estado de México, queda a dos horas de viaje desde la CDMX.

Disfruta de Valle de Bravo en otoño

Si ya conoces Valle, ya tendrás tus lugares favoritos, además siempre hay alguna sorpresa y algo nuevo por conocer. Si no has visitado este pueblo mágico aprovecha la temporada para conocerlo, es uno de los pueblos predilectos del país para el turismo nacional e internacional. Aquí presentamos una pequeña guía de actividades.

Recorre el centro y sus lugares históricos

Las calles de este pueblo mágico están llenas de colorido. Fundado en el siglo XVI por frailes franciscanos en lo que era un centro ceremonial de la cultura matlazinca, conserva sus aires coloniales, sus tradiciones y festividades religiosas. Aprovecha el otoño y date una vuelta por sus calles, sus plazas y jardines.

En otoño el pueblo es más tranquilo./Imagen Visit Valle de Bravo Facebook

Visita la Parroquia de San Francisco de Asís, el Santuario de Santa María Ahuacatlán con su Cristo Negro y otras de sus importantes construcciones coloniales. Admira la vista desde sus miradores, entre los principales están el de La Peña, un sitio ritual de los antiguos habitantes prehispánicos y el de La Cruz, ubicado en el callejón del mismo nombre.

Aunque no es un lago o laguna natural, el enorme cuerpo de agua que acompaña al pueblo es otro de sus grandes atractivos. La presa Valle de Bravo o Miguel Alemán se construyó en 1947 y con esto se formó la enorme laguna que en la actualidad es famosa por sus actividades acuáticas y sus paseos en lancha o en yate.

Valle es famoso por sus actividades acuáticas./Imagen Getty

Aventúrate en kayak por las aguas, practica esquí o paddle, navega un velero o una moto acuática. Las posibilidades para pasar un buen rato en la presa son muchas. Si buscas actividades emocionantes, lánzate desde las alturas en parapente para admirar paisajes inolvidables.

Da un paseo por el bosque

Valle de Bravo también es famoso por sus bosques montañosos de pino y oyamel. Internate en la naturaleza a través de las diferentes rutas y senderos. Visita la cascada Velo de Novia o su Santuario de la Mariposa Monarca, en el que las mariposas llegan para hibernar en la temporada de noviembre a marzo.

Disfruta del clima templado del otoño./Imagen Getty

En estos bosques puedes practicar ciclismo o montar a caballo y es posible rentar una cabaña o acampar tranquilamente. También puedes darte una vuelta por Avándaro con sus paisajes boscosos y practicar más actividades interesantes, está a media hora de Valle de Bravo. Disfruta del clima templado del otoño.

Otras actividades

Si quieres ir de compras puedes ir al Mercado de Artesanías y otras tiendas en las que vas a encontrar piezas típicas de cerámica, cestería, madera, barro vidriado y textiles, entre otras bellas curiosidades hechas por artesanos locales y de otras partes del país.

Visita su famoso mercado de artesanías./Imagen Visit Valle de Bravo Facebook

Otros puntos interesantes de este pueblo mágico son sus museos: el de Arte Popular, el Arqueológico y el Joaquín Arcadio Pagaza ofrecen exposiciones con interesantes datos históricos y culturales sobre la región. Valle de Bravo también tiene su sitio arqueológico en el mirador La Peña, con vestigios de lugares rituales, temazcales y esculturas prehispánicas.

Disfruta de este lugar lleno de cultura y de la naturaleza de sus bosques./Imagen Getty

No olvides que Valle ofrece una gran oferta gastronómica con fondas, restaurantes, cafeterías y bares. Además, tiene hoteles, mesones y posadas para todos los gustos o puedes animarte a rentar una cabaña o a aventurarte y acampar en el bosque. Disfruta de los paisajes mágicos y serenos que Valle de Bravo ofrece en otoño.