F: Mujer llora porque le pusieron ‘vacuna china’ y se vuelve viral en internet

A estas alturas de la vida, entre el hartazgo de la cuarentena y las millones de muertes que se ha cobrado el COVID-19, cada vez estamos más convencidos de que la mejor vacuna contra la enfermedad que podemos recibir es cualquiera de las que se han desarrollado y aprobado en los últimos meses, a través de diferentes farmacéuticas.

O bueno, parece que no todos. Obvio lo decimos por la reacción que tuvo una mujer en Argentina, quien luego de recibir la vacuna contra el COVID-19 se puso a llorar ya que le pusieron una de las vacunas que China desarrolló contra el virus del SARS-CoV-2. Una que ella califica como “la peor de todas”.

Una mujer recibió la vacuna Sinopharm y se puso a llorar

Fue a través de TikTok donde comenzó a circular el video en cuestión. En él se ve a la mujer a bordo de automóvil y hablando con su abuela, a quien le cuenta que ya fue inmunizada contra el coronavirus. “Me pusieron la vacuna china, la peor de todas y ahora me duele, no puedo mover el brazo”, dice durante su llamada.

Al parecer a la abuelita de la chica le causó gracia lo ocurrido, pues la mujer del video le dice a su abuela que no se ría. “Cuando te ponen la china y no la AstraZeneca”, se lee en la descripción del clip que les dejamos a continuación (en caso de que aún no lo hayan visto, por supuesto):

Obvio su reacción se hizo viral y provocó muchos comentarios al respecto

El video ha causado una ola de comentarios (en su mayoría criticas a la chica) al respecto. Y es que en medio de la desinformación y algunos mitos que giran en torno a varias vacunas contra el COVID-19, son varias las personas que ya no están aceptando vacunarse si no es con las dosis de AstraZeneca o Pfizer, las más ‘populares’.

Otro de los factores también ha sido hecho de que la Agencia Europea de Medicinas (EMA, por sus siglas en inglés) únicamente ha aprobado cuatro vacunas contra el COVID-19 (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca), por lo que algunos países no permiten la entrada a viajeros que tengan otra dosis que no esté incluida en su lista.

Sin embargo, es importante recordar que cada vez hay más pruebas y testimonios de cómo todas las vacunas aprobadas en nuestro país son seguras y eficaces al reducir el riesgo de mortalidad ante el coronavirus, por lo cual recibirlas puede salvar la vida de las personas durante esta pandemia que ha tenido pérdidas en todos los sentidos.