Lo que necesitas saber: Un video viral ha hecho derramar varias lágrimas, pues muestra la tierna reacción de un niño al que sus compañeros le hicieron una fiesta sorpresa.

Para terminar la semana como se debe: llorando… Los cumpleaños suelen ser una fecha especial para la mayoría de nosotros, sin embargo, sólo los que han tenido la suerte de tener una fiesta sorpresa saben lo bonito que se siente cuando nuestros seres queridos se toman la molestia de celebrarnos.

Y es que aunque para muchos el festejar una vuelta más al sol es algo normal, a otros jamás les han celebrado una fiesta de cumpleaños, por lo que la primera vez que alguien lo hace se vuelve un suceso memorable y además, bastante emotivo.

Un niño de escasos recursos fue sorprendido con una fiesta de cumpleaños. Foto: @Soy_leonidas (X)

Un niño de ocho años fue sorprendido con una fiesta sorpresa en su salón de clases

Si no nos creen, entonces tienen que ver este video. Se trata de una grabación que compartió un usuario de X llamado Leonidas, donde muestra cómo varios compañeros de clase le prepararon una fiesta sorpresa a un niño de bajos recursos.

En el video (les recomendamos acercarse los kleenex antes de verlo) se ve que el niño en cuestión llega a su salón de clases y al abrir se topa con sus compañeros, quienes le gritan felicitaciones y después le empiezan a cantar ‘Las Mañanitas’.

Foto: @Soy_leonidas (X)

El pequeño se puso a llorar con la sorpresa de sus compañeros

Evidentemente el pequeñito se ve feliz, pero segundos después no se puede aguantar las ganas de llorar por la emoción y se pone las manos en la cara. Sus compañeritos, así como su maestra, se acercan a él y entre todos lo abrazan para consolarlo.

Si esas imágenes no son ya bastante emotivos, en el video se ven que los compañeros de este niño se lucieron al poner una mesa de regalos, un pastel, globos, una cortina de flequitos metálicos color azul y hasta adornos de la caricatura ‘Paw Patrol’. Va el video a continuación:

Si yo lo vi ustedes también…



Compañeros de clase preparan fiesta sorpresa a niño de bajos recursos. pic.twitter.com/IEoHsmPxFe — Leonidas (@Soy_leonidas) October 13, 2023

En rede sociales muchos quieren ayudar al niño que se ve en el video

Muchas personas en redes sociales han aplaudido a los niños del video por haberle dado a su compañerito una fiesta sorpresa que seguramente jamás olvidará, así como al pequeñito del video por tener buenos amiguitos en la escuela.

Aunque no se ha confirmado si el niño del video proviene de una familia de bajos recursos, aún no se sabe si es verdad. Lo que es cierto es que este tipo de acciones nos demuestran que la esperanza en las generaciones más jóvenes no está tan perdida después de todo.

El video más emotivo que hemos visto en mucho tiempo. Foto: @Soy_leonidas (X)

Te puede interesar