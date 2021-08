“Vas a sufrir lo mismo que ella”: Joven jura vengarse de quien violó y mató a su novia

El dolor, el coraje y la impotencia cuando algún ser querido es víctima de un delito, nos lleva a pensar muchas veces en hacer justicia por propia mano, hasta que la razón nos recuerda que eso no debe ser. Sin embargo, el novio de una joven asesinada el mes pasado está dispuesto a llevarlo a cabo sin importar las consecuencias pues juró vengar la muerte del amor de su novia.

La muerte de Shanae Brooke durante una excursión en Georgia

Esta es la historia de la muerte de Shanae Brooke Edwards, una mujer de 31 años originaria de Australia que fue violada y asesinada durante una excursión en el parque Mtatsminda, ubicado en Georgia. La joven fue vista por última vez el pasado 30 de julio y posteriormente se dio a conocer que llamó a una amiga al momento de ser atacada, por lo que se investiga como un asesinato.

“Por favor, déjame ir… está bien, déjame ir”, se le escuchó decir según el testimonio que dio la amiga de Shanae, quien vive en California. “¡Quítame las manos de encima!”, gritó la joven justo antes de que la llamada se cortara. Cuerpos de rescate hallaron el cuerpo de la mujer australiana al día siguiente, el 31 de julio.

Su novio juró vengar su muerte

Pero aunque las autoridades de Georgia ya investigan lo sucedido, el novio de Shanae Brooke Edwards no pretende esperar a verlo tras las rejas. Moudy El Sayed juró vengarse de quien violó y mató a su novia sin importar que sea él quien pase el resto de sus días en prisión.

“Tengo una misión en mi vida y es matar a la persona que le quitó la vida. No me importa si me paso el resto de mi vida tras las rejas, se hará justicia y tú vas a sufrir lo mismo que ella sufrió”, advirtió el novio de la mujer asesinada, según relata Daily Mail. “Se hará justicia, mi amor. A esa persona la enterraré, nada me detendrá, te lo prometo“.

Vakhtang Gomelauri, ministro del Interior de Georgia, aseguró a medios de comunicación que las autoridades locales están haciendo todo lo posible para hallar al responsable de la muerte de Shanae. Aseguró que ya cuentan con indicios del asesino, pero dijo que no puede revelarlos para no entorpecer las investigaciones.

Planeaban formar una familia

Moudy El Sayed juro vengarse por la muerte de su novia con tanta determinación porque aseguró que Shanae era el amor de su vida. Tenían planeado formar una familia una vez que se reunieran.

La mujer era profesora de inglés en Georgia desde hace dos años y él se encuentra en Líbano. Estaban distanciados debido a la pandemia y las restricicones para viajar que hay en Europa.