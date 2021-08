“Su familia no lo quiere”: Mujer tira las cenizas de su esposo a la basura

La muerte de un familiar representa un golpe muy duro en la vida de la mayoría de las personas, quienes muchas veces incluso optan por incinerar los cuerpos de sus seres queridos para poder tenerlos en casa y sentir que de alguna manera siguen presentes en sus vidas. Claro que eso de mantener las cenizas no aplica para todos.

Lo decimos por el polémico caso de una mujer que en las últimas horas ha dividido opiniones en redes sociales. Y es que una señora grabó el momento en el que tira las cenizas de su difunto esposo a la basura, algo que muchos han criticado y/o apoyado luego de conocer las razones que la llevaron a realizar esta acción.

La mujer tiró a la basura las cenizas de su esposo

En internet recientemente comenzó a circular un video (que cabe mencionar, se grabó el año pasado) en donde aparece una mujer llamada Marsha Widener, quien muestra a la cámara una caja llena de cenizas. “Sé que no vas a entender por qué estoy haciendo esto”, dice la señora que explica los restos en la caja son de su esposo Don Widener.

“Su familia no lo quiere, su hermano no lo quiere, sus hijos no lo quieren. En realidad, quieren que vaya a la alcantarilla o al baño”, dice la señora Marsha en el video en cuestión. Uno donde también detalla que su difunto esposo era basurero y ahora sus restos los iba a mandar junto con todos los desechos con los que trabajó durante años.

Y dio a conocer las razones por las que hizo eso

Si bien la acción parece demasiado cruel e inhumana, después sabemos el porqué la mujer tomó la decisión. “Esto es por todo el dolor y toda la confusión que nos ha causado a mis hijos y a mí y a lo que él llama sus padres. Este es su adiós”, menciona la mujer que comienza a tirar las cenizas en el bote de la basura.

“Esto es por todas las veces que me pateó en la cabeza”, agrega la mujer al asegurar que su marido la golpeaba. Acto seguido la señora Marsha Widener tira un puñado de las cenizas al suelo y las pisotea para terminar de confirmarnos que efectivamente la muerte de su esposo no le ha afectado tanto como muchos pensaríamos:

Va el video:

En redes sociales muchos han apoyado su acción

Aunque el video de la mujer trajo muchas opiniones encontradas, muchas personas aplaudieron que la mujer regresara los restos de su esposo a la basura. “Me alegro de que hayas podido tirar literalmente a tu abusador a la basura, no puedo imaginar lo increíble que se debe haber sentido” afirma uno de los usuarios de internet sobre el video que tiene varios comentarios similares.

¿Ustedes qué opinan?