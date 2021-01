La paz sea con… Sacerdote agrede a dos personas que le reclamaron por no usar cubrebocas

Un sacerdote de Colombia se ha vuelto viral en internet por las peores razones posibles… enserio, las peores. Resulta que a este padrecito se le olvidó eso de “La paz sea contigo” y respondió con golpes cuando le reclamaron por no usar cubrebocas en un supermercado.

Y sí, adivinaste, la reacción de este sacerdote se ha vuelto viral porque alguien grabó el lamentable momento y las benditas redes sociales se han encargado de que el caso se conozca poco a poco más allá de las fronteras de Colombia.

La violenta reacción del sacerdote cuando le reclaman por no traer cubrebocas

En los videos compartidos en redes se observa al hombre siendo confrontado por no usar cubrebocas, pero en lugar de responder tranquilamente, el sacerdote comienza a lanzar golpes y patadas a una de las personas que le pidieron respetar las medidas sanitarias dentro del supermercado.

🎥#Video | Graban a sacerdote cuando se sale de control en un almacén de cadena de Choachí, #Cundinamarca, porque los usuarios le piden que utilice el tapaboca.#RedMásNoticias #Colombia #Pandemia #COVID19 pic.twitter.com/Huhuo9ciAw — red+ noticias (@RedMasNoticias) December 26, 2020

Posteriormente comienza a lanzar manotazos también a la mujer que se encuentra grabando lo que sucede, incluso logra tirarle el celular al suelo. “Este señor es un agresor… es un violento agresor”, expresa ella, para luego asegurar que no lo dejará irse antes de que llegue la policía.

De acuerdo con el medio local Semana, esta situación tuvo lugar en una sucursal de la cadena de tiendas D1, ubicada en la localidad de Choachí (Cundinamarca). El sacerdote que protagoniza tan penosa reacción fue identificado como el padre Pedro Basilio, que aunque en primera instancia se dijo que era el párroco de la localidad, al parecer es cura de una comunidad diferente.

🚨#Video | Cuantiosa multa impusieron a sacerdote que ‘repartió’ patadas a quienes le reclamaron por no llevar tapaboca. ▶️ https://t.co/IzSA2vVmsI El padre Pedro Basilio lanzó patadas a un joven y forcejeó con una mujer a la que le estampó el celular contra el suelo.👇 pic.twitter.com/aluMCR5oBF — red+ noticias (@RedMasNoticias) December 26, 2020

El cura dio sus motivos, pero igual le impusieron una multa

El sacerdote habría explicado al llegar la policía, que no estaba usando cubrebocas por una patología respiratoria que se lo impedía, pero vamos, eso no justifica de ninguna manera su violenta reacción hacia las personas que le reclamaron por no traerlo puesto.

El alcalde de Choachí, Carlos Alberdi Velásquez, informó que las autoridades impusieron una multa a este sacerdote tanto por no traer puesto el cubrebocas, como por su reacción al ser confrontado. “La Policía impartió el comparendo respectivo a este ciudadano por omitir el uso del tapabocas y por los actos de intolerancia dentro del establecimiento”.

En fin, ni por tratarse de un hombre que promueve la paz cada domingo…