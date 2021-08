“No damos propina a pecadores”: Clientes se niegan a dar propina a un mesero por ser homosexual

¡De no creerse! La homofobia es un problema muy serio que se puede reflejar en prácticamente todo contexto, incluso en la interacción entre un mesero y los clientes de un restaurante. Fíjate que por allá en Estados Unidos, alguien se negó a dejarle propina a un mesero, el problema es que lo hizo (o lo hicieron) porque el trabajador del lugar es homosexual y así se reflejó muy clarito en una nota homofóbica.

Vamos a conocer toda la historia

Para conocer la historia de este penoso y lamentable caso, debemos viajar hasta Wisconsin, pues fue en un restaurante de allá donde la nota homofóbica fue encontrada. Eric Salzwedel, fundador de una organización sin fines de lucro llamada Do Good Wisconsin, fue quien exhibió el ticket con el mensaje homofóbico y naturalmente mostró el enojo que le generó.

Salzwedel compartió la fotografía donde se observa la cuenta del cliente o clientes del restaurante. Ahí vemos bien claro que su consumo fue de 143 dólares, por lo que se sugiere dejar entre 24 y 28 dólares de propina al mesero.

Pero en el papel lo que más destaca es la nota homofóbica donde se “explica” porque no hubo propina ese día. Quien o quienes dejaron la nota reconocen que el mesero dio un buen servicio, como debe ser. Pero mira tú, ni el buen trabajo de esta persona fue suficiente como para que se dejaran de lado los prejuicios y la homofobia.

“El servicio fue bueno pero no damos propina a pecadores homosexuales”, se lee en el ticket donde quedó registrada la cuenta (¡¡hij… &$#!!). Se desconoce la identidad de la persona o personas que dejaron la nota, pero eso no resulta necesario como para indignarnos muchísimo por el mensaje, ¿apoco no?

Pero compartir la nota homofóbica sirvió también para apoyar al mesero…

Por fortuna, Eric Salzwedel no sólo compartió la nota homofóbica para denunciar lo sucedido, también lo hizo para apoyar al mesero discriminado. En el mismo mensaje de Facebook pidió donativos para dejarle una jugosa propina y “cubrir” lo que no dejaron los otros clientes.

En otra foto mostró que la cantidad reunida fue de 4 mil 500 dólares, los cuales entregó así, como propina, dos días después.

La verdad es que ninguna cantidad es suficiente para “compensar” un acto de discriminación como la nota homofóbica que le dejaron a este mesero, pero qué gusto ver que siempre que alguien muestra lo peor de sí, alguien más hace todo lo contrario y nos regala un final positivo.