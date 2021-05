“¿Tienes green Card?” Hombre racista agrede a mujer mexicana de la tercera edad en EU

Un nuevo caso de racismo en Estados Unidos se exhibió hace unos días en redes sociales. Se trata del video que muestra cómo un hombre racista –y en aparente estado de ebridad– agrede verbalmente a una mujer mexicana de la tercera edad, a quien le reprocha que viva en el país vecino sin ser ciudadana americana.

En un video que fue posteado en la plataforma de TikTok –y que ha comenzado a llegar a otras redes sociales– se puede ver a la mujer confrontar al sujeto en cuestión, quien comenzó a acosarla en su restaurante ubicado en el estado de Florida, donde también insultó a los trabajadores del lugar a quienes llamó “ilegales”.

En la grabación se puede escuchar al hombre reprocharle a la señora su estadía en el país. “Quiero saber porque ustedes siguen interfiriendo con los ciudadanos de Estados Unidos. No eres de Estados Unidos, ¿o eres ciudadana de los Estados Unidos, de dónde eres?” le pregunta a la mujer, quien responde que ella es de la Ciudad de México.

Después de varios minutos de discusión, en donde la mujer mexicana le cuestiona el porqué entró al restaurante de su propiedad a atacarla, el sujeto se pone a la defensiva y le pregunta si tiene una green card. “Enséñemela” le exige el hombre a la mujer mexicana, quien se niega y le cuestiona para qué quiere ver dicho documento que no es de su incumbencia.

This racist POS was last seen in Edgewater, Florida harassing restaurant employees and asking for their green cards. He’s been stalking/insulting them. The video in this thread shows him violently screaming at the restaurant owner trying to protect her staff, simply asking “why?” pic.twitter.com/WfQTwi5cVZ

— Marjorie Gaylor Queen (@Tim_Tweeted) May 28, 2021