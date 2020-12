No es broma: Crean app para promocionar fiestas clandestinas ante el COVID-19

A pesar de la cifra de muertes y contagios que tiene el COVID-19 en todo el mundo, es increíble el ver cómo muchas personas han ignorado las medidas sanitarias con tal de irse a fiestas y reuniones en plena pandemia. Todo sin importarles su propio bienestar y el de quienes los rodean.

En México casi a diario conocemos noticias de fiestas que fueron canceladas por las autoridades al no respetar el semáforo epidemiológico. Sin embargo, podemos decir que la pandemia de los llamados ‘covidiotas’ no es exclusiva de nuestro país, pues en otras partes del mundo incluso las personas de este tipo llegan a niveles impensables.

Al menos esa lección nos quedó muy clara con la creación de ‘Vybe Together’, una app que ofrece a las personas la oportunidad de organizar y asistir a fiestas privadas y clandestinas que se lleven a cabo en varias zonas de Estados Unidos. Todo bajo el eslogan de “Enciende tu rebeldía, enciende tu fiesta”. En otras palabras, de aplicar el ‘YOLO’.

Esta aplicación, que hasta hace unos días estaba disponible en la App Store, pedía a los usuarios registrarse en el servicio y crear un perfil. Posteriormente bastaba con encontrar una fiesta disponible y enviar una petición a los anfitriones para ser incluido en la lista de invitados. De ser aceptado, dos horas antes recibías la ubicación y los detalles del evento en cuestión.

‘Vybe Together’ también animaba a las personas a que asistieran a la ‘Vybe House’, lugar donde se realizarían fiestas para los asistentes del ‘Zamna Festival’, un evento musical que se llevará a cabo el próximo mes de abril en Tulum, México, y que ofrecía una experiencia con todos los gastos pagados.

A pesar de que los expertos indican que las reuniones pequeñas no dejan de ser un riesgo al momento de contraer la enfermedad (aún cuando se sigan las medidas preventivas), esta app indicaba que estaban conscientes de los peligros del COVID-19, por lo cual sólo permitían realizar reuniones pequeñas. Algo que desmienten videos como el que verán a continuación:

They’re currently in the midst of promoting secret NYE ragers in nyc pic.twitter.com/dEIdwX1DKn

— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) December 29, 2020