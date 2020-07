Para nada es nuevo que una plataforma tan usada como WhatsApp, de repente tenga uno que otro fallo. Es común que de repente, no nos deje tirados, esperando un mensaje de trabajo o con las ganas de mandar un meme. Sin embargo, en esta ocasión si nos dejó con el Jesús en la boca porque de plano no nos daba chance de hacer absolutamente nada.

De acuerdo con Downdetector, este martes 14 de julio y a nivel mundial, la popular aplicación de mensajería presentó una falla alrededor de las tres de la tarde hora del centro de México. De acuerdo con varios usuarios, de la nada los mensajes dejaron de ser enviados, pero también la sufrieron todos aquellos que utilizan la app en su computadora, pues los sacó de inmediato.

Esta falla en la aplicación, obligó a que muchos dudaran de la señal de internet y hasta del teléfono que tienen, pero tranquilos, que ustedes no son los del problema. Hasta el momento de redactar esta nota, Facebook (la dueña de WhatsApp) ha dicho qué fue lo que pasó y por qué la caída duró tanto tiempo.

Al darse cuenta de lo que estaba pasando con WhatsApp, la gran mayoría se metió a redes sociales como Twitter para corroborar que de plano no era el internet y su teléfono lo que estaba fallando. Sin embargo, más allá de encontrarse con la respuesta a esto, se toparon con un montón de memes al respecto, porque ya saben que para eso nos pintamos solos.

Y como sabemos que al mal momento siempre hay que sacarle una buena sonrisa, por acá recopilamos algunos de los mejores memazos que se armaron en redes por la caída de WhatsApp:

Yo: We! No puedo enviar mensajes por #whatsapp

Yo cuando veo que no me llegan mensajes de mi crush porque no me quiere y no porque #whatsapp cayó. pic.twitter.com/OQ55nKwZ4X

— Srita. Sunset Smile (@RBLDsng) July 14, 2020