Lo que tienes que saber La población en México ha decrecido en los últimos años. Es importante entender cómo esto nos afectará.

Es una realidad, la población en México está decreciendo. Basta ver las estadísticas de los últimos años: en 2022 llegaron al mundo 1.96 millones de mexicanos, en el 2023, 1.82 millones y en el 2024, 1.67 millones. Estas cifras abren un debate interesante sobre las nuevas prioridades de la sociedad actual. En ese sentido, vale la pena preguntarse, ¿cuántos mexicanos somos en 2025?, y ¿por qué pareciera que muchas y muchos ya no quieren tener hijos?

Aunque para algunos sociólogos la baja en la natalidad es resultado de una buena política de planificación familiar, para otros no es una buena noticia porque para que una población se remplace se necesita una tasa de fecundidad de 2.1%, es decir, que cada pareja tenga dos hijos. Si esto empieza a bajar cada vez más, el futuro estará desequilibrado, ya que habrá más adultos retirados que en edad laboral.

México ha disminuido su población en los últimos años. /imagen Unsplash

Las razones por las que sucede este fenómeno son muchas. Por un lado está el factor económico, y es que una gran cantidad de parejas no cuentan con los recursos suficientes para solventar la salud, la educación y la vivienda de un nuevo humano.

Por otro lado, la creciente escolarización y urbanización ha propiciado que muchas mujeres tengan acceso al mercado laboral y cuenten con una mejor educación; esto se traduce en mayor concientización sobre los derechos reproductivos y en una nueva planificación sobre los roles de la familia. Es así como se pasó de tener nueve hijos en los sesenta a solo dos en la época actual.

¿Cuántos mexicanos somos en 2025?

Para poder comprender la magnitud de este tema, primero hay que centrarnos en los últimos sondeos demográficos que se han hecho en México en épocas recientes.

Según datos de las dos instrucciones estadísticas más importantes del país, el INEGI y la CONAPO (El Consejo Nacional de Población), este año México superará los 133 millones de habitantes. No obstante, la tasa de crecimiento va a la baja con solo un 0.7% anual, lo que quiere decir que hay menos bebés y más personas que tienen entre 12 y 29 años.

Las familias en México se han hecho más pequeñas./imagen Unsplash

Por su parte, este año llegarán al mundo 2 millones 19 mil mexicanos. Se calcula que en promedio han nacido 47 bebés por cada 1000 mujeres en edad fértil, un dato que nos revela primero que la Tasa General de Fecundidad en el país es alta respecto al panorama global, pero baja si consideramos que en 1970 había 110 mil recién nacidos por cada 1000 jóvenes y adultas.

La natalidad en México por estados

Las estadísticas demográficas varían según el lugar en el que se midan. Esto se explica porque en México sigue existiendo un desarrollo económico desigual, lo que deriva en mayor o menor acceso a la educación, a la riqueza, al control reproductivo y, sobre todo, a las oportunidades laborales.

Dicho esto, los estados en los que hubo mayor número de nacimientos fueron Guerrero, Oaxaca, Nayarit y Durango. La lista la encabeza Chiapas, donde las mujeres que fueron madres tuvieron en promedio 2.8 hijos, una cifra comparable a los índices de países de la África subsahariana.

Chiapas es el estado con mayor número de hijos por mujer./imagen Unsplash

Por su parte, las entidades donde se contaron menos partos fueron Hidalgo, el Estado de México y Quintana Roo. Como todos los años, el primer lugar fue para Ciudad de México, donde solo hubo 34 nacimientos por cada mil mujeres, o 1.5 hijos por familia, un número equiparable al de ciertos países de Europa.

¿Por qué cada vez somos menos?

Recientemente, dos profesores de la Universidad de Texas publicaron un ensayo en el que sostienen que el planeta se encuentra al borde de una “nueva era demográfica”.

Si dejamos de tener hijos, nos tocará enfrentarnos a una colección de desafíos, para los que no estamos listos, ya que en 2050, por primera vez, habrá más muertes que nacimientos.

La población mundial está bajando dramáticamente./imagen Unsplash

Existen varios factores que explican por qué ha bajado tan densamente la población; aquí te enumeramos algunas teorías.

*Existe una preocupación genuina de las parejas por el cambio climático y el futuro en el calentamiento global.

*Hay recursos renovables limitados: crisis como la falta de agua se agudizan en el mundo.

*Han aumentado los métodos anticonceptivos y su distribución.

Si cada vez somos menos, nos enfrentaremos a escenarios sin precedentes-/imagen Unsplash

*El costo de criar un hijo se ha disparado: en medio de trabajos inestables y salarios bajos, resulta difícil mantener a más personas.

*El espacio de las viviendas es limitado: se estima que casi el 80% de la población vive en ciudades, lo que dificulta la búsqueda y manutención de viviendas.

*El empoderamiento femenino: las mujeres del siglo XXI trabajan, tienen acceso a la salud reproductiva y han reorientado, en algunas ocasiones, sus metas personales.

La falta de recursos es un factor decisivo en este tema. /Imagen Unsplash

*La postergación de la maternidad: La incursión femenina en carreras profesionales ha hecho que muchas mujeres pospongan su maternidad hasta después de los 30.