10 años de ‘The English Riviera’, el disco que puso a Metronomy en el mapa

En esta época tan difícil que estamos viviendo, inevitablemente recordamos con melancolía esos momentos donde éramos felices y no lo sabíamos. Nosotros no somos los únicos que sentimos esa nostalgia por el pasado, pues varios músicos están revisitando algunos de los díscos que lanzaron hace algunos años. Como Metronomy, que este 2021 está festejando el décimo aniversario de un álbum importantísimo en su carrera, The English Riviera.

El 23 de abril de 2011, Joe Mount y Oscar Cash iniciaron una nueva etapa musical. Lanzaron su tercer material discográfico que contó con varios cambios importantes, el principal fue la salida de Gabriel Stebbing, quien tocó con ellos desde sus primeros shows; pero en su lugar entró Olugbenga Adelekan y para completar la alineación definitiva de la banda, Anna Prior se incorporó en la batería para darle esa base rítmica que les hacía falta.

‘The English Riviera’ de Metronomy cumple 10 años

The English Riviera no solo significó la transformación de Metronomy de un proyecto casi solista de Mount a un grupo. De hecho, con este disco evolucionaron por completo su sonido, dejando un poco de lado esos beats electrónicos casi frenéticos de sus primeros trabajos, para componer canciones más elaboradas y llenas de instrumentación. Y en el camino, terminó siendo un álbum conceptual tan importante que les valió una nominación al Mercury Prize.

Este disco no solo les trajo reconocimiento de la crítica, también se ganaron a millones de fans en todo el mundo, quienes quedaron completamente enamorados con esta mezcla espectacular de indie rock, jazz, electrónica, new wave y mucho más. Y es que cómo no terminar enganchado con el álbum si incluye grandes canciones y clásicos en su discografía como “The Look”, “The Bay”, “Everything Goes My Way”, “Corinne”, “She Wants” y muchas más.

Es por eso que para festejar el décimo aniversario de The English Riviera, Metronomy prepara una reedición espectacular que contará con seis rolas inéditas que quedaron fuera del tracklist oficial. Sin embargo, por acá tuvimos la oportunidad de platicar en exclusiva con el mismísimo Joe Mount, quien entre otras cosas nos contó lo que representa este disco para él y cómo lo mira a una década de distancia de su lanzamiento.

La perspectiva de Joe Mount sobre este álbum

El tercer álbum de estudio de Metronomy fue muy importante, pues significó un punto de inflexión y a partir de él comenzaron a tener reconocimiento no solo en Reino Unido, también en otras partes del mundo –incluido México–. Es por eso que para Joe Mount, volver a escucharlo de principio a fin es una experiencia que lo remonta al pasado y lo sigue sorprendiendo, pero bajita la mano, le gustaría modificar una que otra cosa a las canciones.

“Es divertido porque lo sigo escuchando y pienso ‘oh, pude haber cambiado eso o mejorado aquello’. Pero creo que después de 10 años todavía puedo escucharlo casi de la misma manera que otra gente lo hace, ¿sabes? Me hace sentir lo mismo que a otras personas, y pienso que es porque soy más viejo, pero es muy interesante escucharlo casi de la misma manera ahora y es muy agradable escucharlo desde la perspectiva de alguien que casi lo está descubriendo”.

Las canciones que se quedaron fuera del disco

Como ya lo comentábamos antes, en la reedición de The English Riviera vienen varias canciones que quedaron fuera del álbum original. En aquel momento, Joe Mount consideró que muchas de ellas no estaban listas y otras no iban con el concepto del álbum, pero una década después el líder de Metronomy se arrepiente un poquito por no incluirlas, aunque también cree que las cosas pasaron así por una razón. Dejemos que él lo explique mejor.

Sí, por supuesto. Siento que de alguna manera supongo que canciones como ‘Friends’ estuvieron muy cerca de estar en el disco. Y creo que no las incluimos porque nos sentíamos avergonzados por las letras o algo así, también siento que cuando estábamos haciendo el álbum, Ash Workman –quien hizo el disco conmigo– no paraba de decir que le encantaba la canción ‘Picking Up For You’ y yo realmente nunca sentí que estuviera terminada. Pero creo que debí hacerle caso a Ash, debí incluirla en ‘The English Riviera’.

También puedes leer: CHECA EL REMIX MINIMALISTA QUE MGMT ARMÓ PARA “THE LOOK” DE METRONOMY

La única pelea de Metronomy fue por este álbum

Por supuesto que un disco tan importante en la carrera de Metronomy tiene historias curiosas. De entrada, Joe Mount y Oscar Cash comenzaron a trabajar junto a Anna Prior y Olugbenga Adelekan, y eso suponía una química diferente a la hora de trabajar en las canciones y en los shows en vivo. Y aunque no lo crean, el líder del grupo nos contó que la única vez que han discutido y gacho, fue por The English Riviera.

“Probablemente lo que los fans no saben es que tuvimos algunos problemas con este disco. Fue un paso enorme para Metronomy porque dejó de ser una banda pequeña para convertirse en un grupo completo, y sin saberlo siento que también fue algo que cambió nuestras vidas. Y básicamente, porque tocamos este álbum en gira tantas veces y empezamos a cansarnos, la única vez que hemos tenido una discusión fuerte como banda fue por este disco. “Creo que estábamos en Taipei, teníamos un concierto y la situación era sumamente tensa y horrible, y tuvimos una enorme discusión todo por ‘The English Riviera’. Es el único álbum que nos ha hecho discutir. Fue un momento muy interesante porque creo que nos dimos cuenta de que no podíamos dejar que eso pasara, si queríamos estar juntos teníamos que escuchar los puntos de vista de todos y no discutir. Pasa en muchas bandas, pero algunas terminan separadas por cosas como la que vivimos, ¿sabes? Nosotros seguimos aquí”.

¿Qué le dio ‘The English Riviera’ a Joe?

The English Riviera fue el álbum que básicamente le cambió la vida a Joe Mount. Gracias a él se les abrieron un montón de puertas para continuar haciendo música y para vivir de ella. Sin embargo, para el frontman de Metronomy representa mucho más, pues considera que es un regalo que se hizo cuando era muy joven y que a una década de distancia por fin está viendo los frutos del trabajo que hizo en el ahora lejano 2011.

Creo que lo que nos dio fue una audiencia y nos dio espacio, ¿sabes? Creo que muchas bandas trabajan muy duro para tener lo que quieren y para poder tener una voz, supongo. Siento que ‘The Enlgish Riviera’ básicamente nos dio todo eso diez años después, poder hablar de ello, salir de gira, grabar otro disco y personalmente me dio la oportunidad de vivir de esto. Supongo que para mí es como un punto de inflexión histórico, la persona que hizo este disco era una versión de 26 años de mí, era yo pero muy joven. Creo que es como un autoregalo, es muy especial porque ahora tengo hijos y llevo un estilo de vida totalmente diferente, y todo fue gracias a esta versión joven de mí, porque él hizo este disco. Me encanta, es un álbum increíble”.

Recuerden que ya pueden escuchar la reedición de The English Riviera de Metronomy en todas las plataformas digitales y en formato físico. Y si quieren conocer más detalles sobre todas las canciones de este disco, les recomendamos que estén pendientes porque próximamente les compartiremos la entrevista con el track por track que nos aventamos junto a Joe Mount. Pero mientras, les dejamos una de las canciones más recordadas de este gran álbum: