Se sintió como una eternidad, pero aunque no lo crean, estamos a unos cuantos días del regreso de Tecate Pa’l Norte, uno de nuestros festivales favoritos y uno de los más importantes de nuestro país. Y en esta ocasión, queremos hablar de los artistas que presentarán música nueva en Tecate Pa’l Norte 2023.

Por supuesto que estamos emocionados por el lineup que el festival se armó este año, encabezado por Billie Eilish, Twenty One Pilots, The Killers, Franz Ferdinand, The 1975, Café Tacvba y muchos más actos que seguro tocarán sus más grandes hits este 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Tecate Pa’l Norte 2023.

Lineup oficial del Tecate Pa’l Norte 2023. Foto: Tecate Pa’l Norte.

10 artistas que presentarán música nueva en Tecate Pa’l Norte 2023

Pero además de escuchar clásicos y rolas que nos encantan, muchos de los headliners, bandas y demás que tocarán en el Parque Fundidora, seguramente aprovecharán una plataforma tan grande como lo es Tecate Pa’l Norte para presentar música nueva. No sabemos qué opinen ustedes, pero nosotros si lo haríamos.

Es por eso que para calentar motores e irnos preparando para lo que promete ser una de las mejores ediciones del festival más ascendente de nuestro país, es momento de repasar a 10 artistas que presentarán música nueva en Tecate Pa’l Norte 2023.

Imagen ilustrativa Tecate Pa’l Norte/ Foto: Pa’l Norte (Twitter)

The 1975 regresará a Tecate Pa’l Norte

Ok, comencemos la lista de artistas que presentarán música nueva en Tecate Pa’l Norte 2023 con uno de los headliners de esta edición: The 1975. Desde hace un buen rato, la banda británica se convirtió en uno de los actos más importantes de todo el mundo y sin duda, regresarán a Monterrey para demostrarlo.

Apenas el año pasado estuvieron en la CDMX (y podemos decirles que no se pueden perder su presentación), pues Matty Healy es todo un showman. Sin embargo, estamos seguros que The 1975 regresará a Tecate Pa’l Norte para tocar sus éxitos y las rolas de su más reciente álbum, Being Funny In a Foreign Language. ¿Están listos para verlos?

Carla Morrison seguro nos conmoverá con sus nuevas rolas en Tecate Pa’l Norte 2023

Por supuesto que entre los artistas que presentarán música nueva en Tecate Pa’l Norte 2023 no podemos dejar de lado a una de las cantautoras más rifadas de nuestro país. Así es, hablamos de Carla Morrison, que regresó después de un buen rato en silencio para romperla en todos los escenarios a los que se sube.

Lo más probable es que todos los que se lancen a Tecate Pa’l Norte quieran escuchar los hits de Carla, pero nosotros queremos echarle oído a las rolas del disco que estrenó el año pasado, El Renacimiento. De cualquier manera, les apostamos lo que quieren a que su presentación en el festival será todo un éxito.

Dayglow hará su debut en Monterrey en Tecate Pa’l Norte

Por aquí les hemos contado sobre Dayglow, un artistazo que desde hace unos años la está rompiendo en todo el mundo y México no es la excepción, pues lo hemos visto dando grandes shows en la CDMX y Guadalajara. Sin embargo, hará su debut en Monterrey tocando ni más ni menos que en Tecate Pa’l Norte 2023.

Durante todo ese tiempo, Dayglow ha sacado rolones que nos encantan, como “Can I Call You Tonight?”, “Hot Rod” o “Close to You”. Sin embargo, es uno de los artistas que presentarán música nueva en Tecate Pa’l Norte 2023, ya que segurito se echará varias canciones de su más reciente álbum de estudio, People in Motion.

Los Bunkers nos darán un golpe de nostalgia en Tecate Pa’l Norte 2023

El Tecate Pa’l Norte 2023 será testigo del regreso a la tierra de la carnita asada de varias bandas que no imaginamos volver a ver en vivo. Entre ellas están Los Bunkers, quienes luego de algunos añitos de descanso, estarán de vuelta después de más de una década en el festival más ascendente de México.

Por supuesto que la banda chilena se aventará un setlist lleno de clásicos, así como le hicieron en la CDMX. Pero bajita la mano, Los Bunkers también entran en la lista de los artistas que presentarán música nueva en Tecate Pa’l Norte 2023, ya que lo más probable es que se echen “Rey”, una rola que sacaron hace algunas semanas.

Seguro que 5 Seconds of Summer prenderá en Tecate Pa’l Norte

Estamos seguros que muchos compraron su boleto para Tecate Pa’l Norte 2023 por 5 Seconds of Summer. Y la verdad es que los entendemos, pues fue la única fecha que anunciaron en nuestro país para este año. Así que estamos seguros que el escenario en el que se presenten estará llenísimo para verlos.

La banda australiana tiene varios hitazos dentro de su discografía que sonarán durísimo en el festival. Sin embargo, estamos seguros que serán uno de los artistas que presentarán música nueva en Tecate Pa’l Norte 2023, pues el año pasado estrenaron su quinto material discográfico, 5SOS5.

Ya queremos ver la presentación de Wallows en el Tecate Pa’l Norte 2023

Continuando con la lista de artistas que presentarán música nueva en Tecate Pa’l Norte 2023, tenemos qué hablar de Wallows. A pesar de que se pospusieron las fechas que tenían con Blink-182, la banda sí vendrá a nuestro país para aventarse un concierto en la CDMX y armar un gran show en el Parque Fundidora de Monterrey.

Y sí, podemos apostar lo que quieran a que la mayoría quiere escuchar rolitas como “Are You Bored Yet?”, “These Days” o “Remember When”. Pero durante la presentación de Wallows en Tecate Pa’l Norte 2023 también tendremos chance checar canciones de su más reciente álbum de estudio, Tell Me That It’s Over.

Julieta Venegas es de los actos más esperados de Tecate Pa’l Norte 2023

Claro que no podíamos dejar de lado al talento mexicano que tocará en Tecate Pa’l Norte 2023. Y entre todos los actos nacionales que estarán presentes en el festival, tenemos muchas ganas de ver a Julieta Venegas, porque siempre se avienta presentaciones increíbles llenas de música y clásicos que nos sabemos.

Por supuesto que Julieta Venegas se echará un setlist lleno de éxitos en el Parque Fundidora. Sin embargo, también será de las artistas que presentará música nueva en Tecate Pa’l Norte 2023, pues el año pasado lanzó su disco Tu Historia, del que seguramente tocará varias rolas..

Austin TV regresará a Monterrey para tocar en Tecate Pa’l Norte

Siguiendo con los regresos de Tecate Pa’l Norte 2023, no podíamos dejar de lado el de Austin TV. Después de más de una década en silencio y casi el mismo tiempo sin tocar en Monterrey, la banda mexa regresará a la tierra de la carnita asada para aventarse un set que seguro estará lleno de nostalgia.

Y aunque nos encantan rolas como “Shiva”, “Ella no me conoce”, “Rucci” y “Hombre pánico”, Austin TV entra en la lista de los artistas que presentarán música nueva en Tecate Pa’l Norte 2023, pues desde el año pasado han estrando canciones como “De la orquídea y la avispa”, “Hasta las hifas , un micelio” y “Lattice”.

¿Están listos para la fiesta que armará Fred Again.. en Tecate Pa’l Norte 2023?

En Tecate Pa’l Norte 2023 habrá algo para todos los gustos, desde el cartel nos quedó muy claro. Sin embargo, si ustedes tienen ganas de enfiestarse duro en el festival, no pueden perderse el showsazo que promete dar Fred Again.., uno de los productores y DJ’s jóvenes más interesantes de la actualidad que hará su debut en México.

Durante su set, Fred Again.. se avienta varios remixes muy rifados, pero así como todos los actos de esta lista, es uno de los artistas que presentarán música en Tecate Pa’l Norte 2023, pues en 2022 nos sorprendió con dos discos, Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022) y USB, con los que seguro sacarán los pasos prohibidos.

Will Joseph Cook también dará su primer show en Monterrey como acto de Tecate Pa’l Norte 2023

Por último pero no menos importante, cerramos esta lista de artistas que presentarán música nueva en Tecate Pa’l Norte 2023 con un músico al que hemos seguido de cerca en los últimos años. Así es, se trata de Will Joseph Cook, que luego de triunfar en la CDMX, dará su primer show en Monterrey.

Aunque su carrera va en ascenso, ya tiene algunos hits que quizá muchos conozcan, como “Be Around Me”. Sin embargo, durante la presentación de Will Joseph Cook en Tecate Pa’l Norte 2023 seguro sonarán rolas de su más reciente disco, Every Single Thing y hasta el sencillo que sacó hace algunos días, “MF BASSLINE”.