Desde que se anunció el line-up, a varios nos emocionó que el cartel de este festival tuviera a varios artistas, tal vez no de antaño, pero que ya tienen una importante carrera de varios años. Y en ese sentido, hay muchas bandas del Tecate Pa’l Norte 2023 que nos remontan a la adolescencia.

Si su etapa adolescente pasó por los 90, los 2000 o hasta en los inicios de los 2010, entonces este listado les traerá un poquito de nostalgia buena onda. No dudamos que hasta vayan a soltar una buena lagrimita cuando los vean en vivo. Ah, qué hermoso el poder de la música.

Imagen ilustrativa. Foto: Facebook oficial del Tecate Pa’l Norte.

10 artistas y bandas del Tecate Pa’l Norte 2023 para recordar la adolescencia

¿Crecieron musicalmente en el mero auge del indie rock de los 2000? Entonces ver a The Killers y Franz Ferdinand en el mismo festival será una fiestota. O si extrañaban a esas bandas de la escena del rock latino de la misma época como Austin TV y Los Bunkers, la dosis de emoción será la misma.

Si fueron más de los 90 y con recuerdos chidos de inicios del nuevo milenio, entonces Café Tacuba y Julieta Venegas entre otros, despertará los recuerdos llenos de emotividad de cuando coleccionar discos y ver videos en MTV era la onda.

Como sea, hay muchos artistas y bandas del Tecate Pa’l Norte 2023 que nos harán recordar la adolescencia (sea cual sea el periodo de tiempo en que les haya tocado vivirla) y por acá, repasaremos algunos de esos artistas.

Line-up oficial del Tecate Pa’l Norte 2023. Foto: Tecate Pa’l Norte.

¡Hey! Antes de pasar a las bandas del Tecate Pa’l Norte 2023 para recordar tu adolescencia, ¿ya tienen horarios del festival, mapa y toda esa onda? Si no, les dejamos toda esa onda por acá.

The Killers sigue siendo un acto que promete emoción

Para quienes pasaron parte de su adolescencia en los 2000 y se enamoraron del indie rock de esa época, es claro que de The Killers es una infaltable de las listas de reproducción. Y en ese sentido, siempre es grato escuchar canciones de los discos Hot Fuss y Sam’s Town, que definieron parte del indie de esos tiempos.

Ver como Brandon Flowers y compañía han crecido durante estos años hasta convertirse en megaestrellas de la música, solo nos hace ponernos nostálgicos por cada recuerdo que adornan sus canciones, ¿sí o no? Y además, llegan como una de las bandas del Tecate Pa’l Norte 2023 que encabezan el cartelazo de este años. Aquí una rolita ‘de antaño’ pa’ echarle emoción al momento.

Franz Ferdinand es otra de las bandas del Tecate Pa’l Norte para recordar tu adolescencia

Y bueno, ya que andamos en esas de recordar la adolescencia en la época de los 2000, obvio no podemos dejar fuera de la lista a nuestros queridos Franz Ferdinand de toda la vida. Cómo olvidar esos discazos que fueron su debut homónimo del 2004 y el You Could Have It So Much Better del 2005.

Las playlists dosmileras no serían lo mismo sin rolas como “Take Me Out” (aquí la historia detrás de la canción), “This Fire”, “Darts of Pleasure”, “Do You Want To” o “Walk Away”… Además, es justo decir que siempre son garantía de un show divertido y vibrante. Una de las bandas del Tecate Pa’l Norte 2023 imperdibles.

Ximena Sariñana celebra los XV años de su disco debut y más en el Tecate Pa’l Norte 2023

La carrera de Ximena Sariñana siempre ha estado caracterizada por su buena vibra, y sobre todo, la buena música. Y justo ahora que hablamos de artistas y bandas del Tecate Pa’l Norte 2023 que marcaron la adolescencia de muchos, hay que recordar que su disco debut, Mediocre, está cumpliendo 15 años.

¿Todavía recuerdan cuando el video de “Vidas paralelas” era uno de los hits de MTV en el 2008? Tampoco nosotros podemos creer que ha pasado tanto tiempo desde entonces, pero qué joya de rola y álbum. Puro indie pop chido.

Café Tacvba son leyendas mexicanas que siempre darán gran show

Acá es cuando sueltan la lagrimita quienes tienen fresco el recuerdo de la adolescencia noventera. Hoy vemos a Café Tacvba como leyendas absolutas de la música mexicana que pisan los más grandes escenarios, pero en parte es ese recuerdo de sus épocas de los 90 el que hace que sus fans no dejen de apoyarlos en todo momento.

Hace poco los vimos en el VL 2023 y no se imaginan el showsazo que se aventaron (aquí les dejamos la reseña). Acá abajito les dejamos un video de esta presentación pues nos subimos con ellos al escenario y vaya conciertazo. Seguro que tendrán algo así de épico preparado como una de las bandas chonchas del Tecate Pa’l Norte 2023.

Austin TV llegará al Tecate Pa’l Norte como uno de los regresos más esperados del rock en México

Austin TV regresó en el 2022 y aún no podemos creer que esto esté sucediendo. Ok, tal vez exageramos jeje, pero ya saben a lo que nos referimos. Tuvieron que pasar 10 años para que el grupo de enmascarados más cool de la escena mexa nos trajeran música, iniciando esta nueva etapa con la rola “De la orquídea y la avispa”.

Ya se han presentados en diversos lados desde que volvieron y ahora, toca verlos como una de las bandas del Tecate Pa’l Norte 2023 que más prenderá el festival y a los fans regios que ya querían verlos. Aquí les dejamos la entrevista que tuvimos con ellos tras su vuelta.

Los Bunkers es otro de los regresos más emocionantes que veremos en el festival regio

¡Les decimos que los regresos musicales están a la orden del día! Y sí, uno de los más geniales es el de Los Bunkers, que también ya tenían bastantes añitos de ausencia. De hecho, antes de su descanso indefinido anunciado en 2014, su último concierto fue precisamente en México.

Por eso es tan especial que el grupo chileno ande por acá, siendo nuestro país uno en donde tienen a una de sus legiones de fans más grandes, sin duda. Y no es para menos si tomamos en cuenta que marcaron la adolescencia de muchos con discos como Canción de lejos, La culpa, Vida de perros, Barrio estación entre otros

La banda llegará al Tecate Pa’l Norte 2023 no solo con su arsenal de clásicos, sino con una rola llamada “Rey” recién salida del horno. Y quién sabe, ¿será que nos sorprendan con alguna canción nueva allá en Monterrey? Veremos.

Modest Mouse es otra de las bandas indie nostálgicas del Tecate Pa’l Norte 2023

Hablando de bandas clásicas de indie que brillaron en los 2000… Claro que Modest Mouse tienen lugar bien especial en este listado de bandas del Tecate Pa’l Norte 2023 que nos hacen recodar con cariño la adolescencia.

Y es que si bien marcaron la escena indie dosmilera con “Float On”, no podemos olvidar sus dos geniales discos de finales de los 90 y la etapa del 2007 en adelante en la que tuvieron al mismísimo Johnny Marr como parte del combo. Tremenda bandota que sí tiene su legado, pero que merece mucho más.

Julieta Venegas es una de las imperdibles

Una de las artistas mexicanas más queridas de siempre, y una crack a la hora de entregar hitazos. Difícilmente encontrarás a alguien que no se sepa al menos un verso de Julieta Venegas (ya sea como solista o de su etapa con Tijuana No!).

La rifada de Julieta llegará como una de las artistas que seguro abarrotará su escenario en el Tecate Pa’l Norte 2023, con un montón de gente lista para corear sus rolas nuevas del disco Tu historia, así como sus más grandes éxitos. Ya nos vimos cantando “Eres para mí”, “Mis pasos”, “Limón y sal”, “Andar conmigo”, “Me voy” y “Lento” entre otras. Leyenda.

León Larregui llegará al Tecate Pa’l Norte 2023 en una nueva etapa solista

Seguro que Zoé es para muchos, una gran parte de su adolescencia de finales de los 90 o de la etapa dosmilera. Pero debemos decir que muchos que empezaban a crecer musicalmente en la década del 2010, tal vez tuvieron su primer acercamiento a la música alternativa en español con León Larregui y su proyecto solista.

¿Pueden creer que han pasado 10 años desde que lanzó Solstis? Todavía se siente bien fresco el hitazo que supuso “Como tú (Magic Music Box)” como una de las canciones más populares de la escena musical mexicana allá por en el cada vez más lejano 2012.

León Larregui llegará como uno de los artistas nacionales destacados del Tecate Pa’l Norte 2023, con una nueva etapa en su carrera solista en puerta con el disco Prismarama que ya no tarda en salir.

Bersuit Vergarabat es otra de las bandas del Tecate Pa’l Norte 2023 con nostalgia adolescente 90era

Acá otra más para aquellos que vivieron el rock y la adolescencia en los 90, sobre todo. Desde Argentina, Bersuit Vergarabat tiene en México una base de fans importante, y saben que acá siempre habrá público dispuesto a recordar aquellos discazos de rock irreverente y de fusión que los hicieron una de las bandas más especiales de su país.

La verdad es que “Sr. Cobranza” es una de las canciones más geniales que escuchamos a finales de los 90. ¿O a poco ya se les olvidó ese icónico “ayayay, uyuyuy”? ¿Verdad que no?