10 bandas y artistas de origen latino que encajarían perfecto en Corona Capital (parte 2)

Quienes han asistido a Corona Capital desde sus primeras ediciones, seguro recordarán que el festival invitaba artistas de habla hispana. Había buena presencia de bandas y músicos latinos rompiéndola y bueno, con el paso del tiempo se fue configurando la curaduría de los line-up hasta lo que conocemos ahora.

Por acá, nos entró la espina de la curiosidad y hace no mucho les mostramos nuestro primer listado con 10 exponentes de origen latino que podrían caber ahora en algún cartel de dicho evento (POR ACÁ encuentran ese primer compilado)… pero una lista desde luego no era suficiente.

Así que sean bienvenidos a nuestra segunda parte de artistas y bandas de origen latino que encajarían perfecto en un Corona Capital. Viene variadito, con diversos estilos y mucha música cool para que agreguen a sus playlists si lo desean.

The Altons

Como es bien sabido, en la zona de Los Ángeles -esto en California- hay una gran concentración de comunidades latinas. Gracias a ello, hay una muy bien nutrida escena musical de todos los estilos y en ese sentido, el llamado ‘chicano soul’ se ha hecho un espacio importante, con The Altons como una de las bandas estandarte de los últimos años.

Si ustedes son amantes del blues, el soul y R&B de corte más clásico, entonces este grupo debe ir directo a sus playlists. Además, no es una agrupación que se limite a esos estilos musicales; su combinación de géneros incluye rock y ritmos latinos variados que te endulzan el oído y eso, los hace una banda para resaltar. Es un sonido retro traído a nuestra época de manera espectacular.

Bryan Ponce (guitarrista y vocalista principal), Adriana Flores (vocalista), Joey Quiñones (guitarrista), Gabriel Maldonado (bajista) y Caitlin Moss (baterista) se juntaron como grupo en 2015 y desde entonces, han lanzado algunos material geniales de la mano de Daptone Records, manifestando su influencia latina como parte de su identidad musical. Si son fans de, por ejemplo, Alabama Shakes, este proyecto les fascinará.

Acá les dejamos una probadita de su música y si quieren más, no duden escuchar el disco When You Go (That’s When You’ll Know) de 2020 en plataformas.

Olympic Black

Los hermanos chilenos y chilenas siempre han sido unos rifados para esto de la música. Y si nos remontaos a la historia, por supuesto que hay un largo e importante catálogo de artistas y bandas que dan cuenta de por qué Chile es una de las capitales musicales de Latinoamérica. Ahora, es Olympic Black quienes están escribiendo su historia de manera prometedora.

¿Por qué deberías escuchar a este grupo? Fácil: ellos están refrescando de gran manera lo que conocemos en la región como indie-pop e indie-rock. Las guitarras suaves e hipnóticas son su sello característico y de repente, por ahí, le meten sabor y ritmo latino a sus composiciones, como con la rola “Jungle” que es su lanzamiento más reciente.

Ellos lanzaron su primer EP en 2018 titulado About A Dream, luego han venido algunos sencillos aislados y en 2021, han dado un paso significativo uniéndose a Warner Music Chile, lanzando otro material genial a manera de extended play llamado Mix-Tape Quarantine. A continuación, una probadita para que calen el buen rollo que traen. Ya queremos escuchar un álbum completito de ellos.

REYNA

Los estigmas sobre el pop se rompen con artistas como REYNA, un dúo conformado de las hermanas Victoriah y Gabriela Bañuelos radicadas en Milwaukee. Y es que de verdad, su música es tan contagiosa que es imposible no pararse a bailar cuando, por ejemplo, su canción “Lonely Girl” comienza a sonar.

Esta pareja de hermanas mexicoamericanas le entra con todo a las texturas sonoras synth-pop, electro-pop y dance desde 2015, momento en que se hacían llamar Vic & Gaby. Una vez reformado el nombre artístico, emprendieron el camino lanzando sencillos sin parar. El más reciente al momento de escribir esta nota es “Quarantine Baby”, que resume de gran manera su trayectoria.

Sin duda, ellas pondrían la fiesta completa sobre la tarima de un Corona Capital. Checa aquí abajito una rolita suya para que disfrutes.

Chicano Batman

Seguro, algunos de ustedes ya los conocen bien y quienes no, pues este es el momento indicado para meterse de lleno en la tremenda fusión que Chicano Batman ha logrado con varios años de carrera. Es difícil no dejarse llevar por su exquisita combinación sonora de psicodelia, soul, funk e indie rock de tinte progresivo.

Con seguridad, podríamos decir que es una de las bandas más versátiles de los últimos años dentro de la escena ‘alterlatina’ que continuamente florece en Estados Unidos. Eduardo Arenas, Carlos Arévalo, Bardo Martinez y Gabriel Villa han hecho una interesante carrera donde han llegado a hacer su propio Tiny Desk e incluso han salido de gira con Jack White.

POR ACÁ, les dejamos la entrevista que tuvimos con ellos en 2020 por el lanzamiento de su disco Invisible People. Sin duda, encajarían perfecto en alguna edición de Corona Capital.

Michl

Una de las cosas geniales de la era de las redes sociales y el internet, es que cada vez más artistas se aventuran a hacer su propia música sin la necesidad de resguardarse dentro de enormes disqueras. Entonces, si un día andas navegando por ahí en Spotify o cualquier servicio de streaming, te encontrarás con músicos tremendos como Michl.

Dentro de la escena musical californiana, este joven productor, cantante y compositor de ascendencia boliviana y mexicana brilló bastante desde 2018. Incluso sirvió como telonero de Billie Eilish por allá en el cada vez más lejano 2016 y dos años después, hizo algunas colaboraciones con el reconocido productor inglés Mura Masa.

La bronca quizá, es que ha sido un tanto intermitente con sus lanzamientos, pero en el 2021 volvió a las andadas con un sencillo llamado “Holidays”. Si eres fan de las producciones electrónicas y atmosféricas al estilo James Blake, Thom York y Elliot Moss, Michl te fascinará.

Helado Negro

Nacido en Florida pero de sangre ecuatoriana, Helado Negro es uno de esos talentos latinoamericanos que brillan en Estados Unidos y en esta región del continente por igual ya que, como se imaginarán, tiene una gran capacidad para componer tanto en inglés como en español.

Roberto Carlos Lange -su nombre real- hace música desde hace años pues comenzó su carrera en 2009, pero a lo largo de la última década es cuando más reconocimiento ha acarreado con su genial fusión de electrónica experimental, folk y sonidos latinos. Por acá en México ya se ha presentado dejando gratas sensaciones y en Estados Unidos, por ejemplo, la NPR le dio un espacio para un Tiny Desk que impulsó significativamente su carrera.

Su canción “Young, Latin & Proud” es una joya y su rola “Outside the Outside” te hará mover la cabeza sí o sí. ¿La rompería en un Corona Capital? Sin duda.

Empress Of

Lorely Rodríguez es una cantante prodigiosa que Los Ángeles, California… pero con orgullo presume sus raíces hondureñas. ¿Y cómo lo hace? Desde luego, a través de la lírica que lleva del inglés al español en algunos de sus temas, los cuales mezclan lo mejor del dream-pop, el R&B de la nueva escuela y el synth-pop más vanguardista del momento.

Si la tuviéramos en alguna edición de Corona Capital, la ambientación y los beats candentes no faltarían para nada. Fiesta llena de atmósfera asegurada. Es más, échenle una escucha a su disco I’m Your Empress Of de 2020 para que pasen un buen rato.

Twin Seas

Cuando te digan que el new wave pasó de moda, diles que no es cierto… que de hecho, hay bandas como Twin Seas que lo están reviviendo y que les están poniendo un toque dance de estilo indie-pop que suena bastante sabroso. Y no mentimos: hay mucha sustancia en su trabajo.

Tienen un toque inevitablemente retro que se siente actual. ¿Una palabra para definirlos? Mmm, creemos que ‘groovy’ es el término ideal para ello. La banda comenzó sus andadas por ahí de 2016 con los jóvenes Eduardo Bueno (voz, guitarra) y José Cruz (guitarra, teclados), para luego incorporar a Fabián Márquez (bajo) y Carlos Cassanovas (batería) en el combo.

El resultado ha sido bastante bueno pues se han convertido en uno de los grupos a seguir en la ya antes mencionada escena ‘alterlatina’ de Estados Unidos, precisamente en Los Ángeles. Báilenle con su rolita “Slice”.

Victor Internet

De unos años para acá, el estilo indie lo-fi ha ido bastante de la mano con esta corriente de música conocida como bedroom pop. Ahí, varios jóvenes artistas como Clairo, Octavio the Dweeb o Girl In Red han encontrado un camino interesante en la industria y han cimentado una escena para las nuevas generaciones. Y en ese sentido, dentro de esta estela de músicos, Victor Internet está haciendo lo propio.

Este joven mexicoamericano llamado en realidad Victor Manuel Cervantes, con apenas 20 años, rompió la web en 2017 con su sencillo “Tinder Song” y a partir de ahí, ha ido creciendo de manera exponencial. En 2019, lanzó su disco Victor’s Debut (titulo sencillo, pero catchy) con el que su carrera comenzó a crecer en su natal Chicago. No duden que en un futuro, lo veremos recorriendo el mundo como lo han hecho otros pioneros de la generación Z como Cuco o Boy Pablo.

Los Retros

¿Te imaginas una combinación entre Mac DeMarco y lo mejor de la balada pop latinoamericana de los años 60 y 70? Sí, suena extraño, pero se escucha mejor de lo que crees. O al menos, el joven Mauri Tapia sabe cómo hacer que todo eso suene de maravilla.

Bajo el nombre de Los Retros, este muchacho mexicoestadounidense se ha hecho de una buena base de seguidores en Estados Unidos entre 2019 y 2021, y parece que poco a poco gana más adeptos en esta región del continente. ¿Por qué? Cómo mencionamos, su estilo es una peculiar combinación de soft-rock inspirado en la música de Los Freddy’s y Los Ángeles Negros, bandas que escuchaba con sus padres -inmigrantes mexicanos- cuando crecía en California.

Y esas, son solo algunas de las variadas influencias en las que la crítica y diversos medios coinciden al escuchar su propuesta. Sin embargo, una vez que te adentras en su trabajo (tiene bastantes EP’s pues compone desde los 16 años), se nota un poco de influencia del hip-hop, el soul, el funk, el indie-rock y más. Encima de todo, él es un artista do it yourself en toda la extensión de la palabra.

Apenas a mediados de 2021, lanzó el material Looking Back, que es una maravilla. Y si quieres otro poco, te recomendamos su canción “The Messiah” de 2020 que da muestra de lo minimalista y meticuloso que es a la hora de componer.