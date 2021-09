10 artistas y bandas de origen latino que encajarían perfecto en Corona Capital

Aquellos festivaleros de hueso colorado que asisten a Corona Capital desde tiempo inmemorables, seguro recordarán que hubo un tiempo en que el festival también albergaba bandas hispanohablantes en su line-up. Y si no lo sabían, pues bien, durante las primeras ediciones así fue.

Rey Pila, León Larregui, Ruido Rosa, Bengala, Le Butcherettes, Francisca Valenzuela, Javiera Mena… vaya, los actos musicales de origen latino tuvieron un espacio en su momento, demostrando una vez más que esta parte del continente, por supuesto, se hace música de calidad y que la barrera del idioma no es impedimento de nada.

Aprovechando que se acaba de revelar el cartel de Corona Capital 2021 (POR ACÁ les dejamos el detalle con el cartel y todo), en esta ocasión recopilamos a algunos artistas y bandas de México y América Latina que encajarían perfecto en el evento. Y de algo estamos seguros: ya sea en español, en inglés o en cualquier otro idioma, estos grupos nos entregarían un show vibrante.

Octavio the Dweeb

Nacido en Monterrey pero con una vida hecha en Estados Unidos, este chico está creciendo a pasos agigantados en la escena musical independiente. Octavio Herrera le quiso entrar a la música desde muy joven y desde luego que no se quedó con las ganas. Ahora, bajo el nombre de Octavio the Dweeb, él está cumpliendo su sueño con una propuesta indie lo-fi que promete mucho de cara al futuro.

Luego de algunos mixtapes y uno que otro sencillo aislado, en este 2021 el regiomontano de 20 años está listo para establecerse con fuerza en el radar de los melómanos del mundo. Échenle oído al EP que recién lanzó llamado Dweeb Tapes y ahí para que se echen una probadita, les dejamos su más reciente video. POR AQUÍ te contamos más sobre él.

Wet Baes

¿Es Wet Baes uno de los grandes descubrimientos de la escena musical de los últimos años? Lo responderemos fácil: sí lo es. Andrés Jaime -su nombre real- sorprendió a la escena nacional mexicana por allá entre 2015 y 2016 ya era prácticamente un adolescente cuando comenzó a producir su propia música.

Ahora, con prácticamente 25 años de edad, pasó de ser una promesa a una realidad absoluta en el espectro de la escena musical mexicana. Sus canciones son tan atmosféricas como bailables y de verdad, demuestran que tiene una capacidad interminable como productor. Y así como te hace gozar con sus melodías, te pueda echar una rola en inglés y otra en español sin bronca. Acá una muestra de su trabajo que roza el synth wave con diferentes textura.s

Jarina De Marco

No nos hagamos: para hacer música, los latinoamericanos tenemos bastante ‘sabrosura’ y tenemos las armas necesarias para experimentar con un montón de estilos. Algo así es lo que hace Jarina de Marco, una cantante con raíces de República Dominicana cuya música es una fiesta absoluta.

Ella se inició en el jazz pero gracias a que ha viajado por diferentes partes del mundo, le ha dado a su propuesta un toque único que se desenvuelve desde el moombathon hasta el R&B, la música electrónica y mucho más. Por eso, cuando le decimos que su música es una verdadera fiesta, no es por exageración. Eso sí, en este entramado de melodías fascinantes donde te maneja el spanglish cada vez que lo desea, ella también se abre un espacio para hablar sobre temas importantes como la discriminación y el empoderamiento femenino y más.

POR ACÁ les contamos más sobre su carrera y a continuación, les dejamos uno de los tracks que recientemente lanzó. Les aseguramos que van a meter varias de sus canciones en sus playlist.

Monogem

No es un secreto que la población mexicoamericana conforma una gran comunidad en Estados Unidos. Sin embargo, en la industria musical esa representación no es precisamente la más sólida… o no lo era hasta que apareció Monogem. Este es el nombre artístico con el que la cantante Jen Hirsh se ha hecho de un nombre importante en la escena musical mundial.

Ella misma se define como una exponente del soul y el R&B de vanguardia electrónica que ha dominado parte de la industria pop de los últimos años, pero ambición y sus ganas por experimentar sus raíces latinas la han llevado a recorrer otras formas artísticas. Si bien la mayoría de su material está compuesto en inglés, este año ella está compartiendo algo de material en español que realmente los sorprenderá con la versatilidad de texturas que maneja. Chequen acá su reciente entrega titulada “Dame la fuerza”.

Departments

¿Listos para conocer a la banda de indie rock que no sabían que necesitaban?… Cuando se trata de encontrar propuestas en los rincones más recónditos del internet, la escena musical independiente es el terreno ideal. En ese sentido, uno nunca sabe cuándo se encontrará con alguna joyita oculta que si bien no reboza de millones de seguidores (aún), tiene calidad de sobra. Ese es el caso de Departments.

Desde Costa Rica -y en un excavada intensa que nos dimos por la web-, encontramos a esta genial banda de la ciudad de San José que desde 2020 se encuentra lanzando varias rolas bastante llamativas. Si son fans de DIIV o Beach House, segurito la propuesta de Departments les encantará. Acá les dejamos su más reciente lanzamiento titulado “Take You Out To Dance”.

Cuco

En los últimos años, de la escena musical indie han emergido un puñado de exponente sumamente jóvenes. Y no solo eso; algunos de ellos están alzando la mano como parte en representación de la comunidad latina, justo como lo hacen Boy Pablo y Cuco. Pero bueno, el primero ya apareció en Corona Capital Guadalajara de 2019, así que centrémonos en el segundo.

Cuco se ha hecho de un importante renombre, como dijimos, en este panorama indie de la generación Z donde el bedroom pop y las composiciones de estilo lo-fi están a la orden del día. Lo genial, además, es que este chido de origen mexicano sabe experimentar con otras texturas y, por ejemplo, no teme meterle algo de psicodelia a su trabajo.

Gracias a su procedencia estadounidense pero ascendencia mexa, lo hemos visto colaborar con varios artistas como Jonathan Rado de Foxygen, Clairo y Girl Ultra. Seguro que no faltará mucho para verlo en alguna edición de Corona Capital en el futuro.

Johnny Nasty Boots

Sin bien el festival Corona Capital se caracteriza por albergar a actos musicales más inclinados a actos de música alternativa y diferentes vertientes, es innegable que también ha prestado su escenario para bandas portentosas del rock más enérgico como Jack White (solo y con The Raconteurs), Foo Fighters, Green Day, Nine Inch Nails, The Voidz, etc.

Ahí, en esa línea, encajaría perfectamente Johnny Nasty Boots, una de las bandas más interesantes de la Ciudad de México. El rock clásico, ese de la vieja escuela que patentaron grupos como Led Zeppelin, ZZ Top, Deep Purple y otros, prevalece en las estridentes guitarras y los poderosos riffs de este proyecto que, entre otras cosas, ha grabado en el mítico estudio Sonic Ranch y ha pisado la tarima del legendario Whiskey A Go-Go.

Renee Mooi

Si algo podemos decirles sobre Renee Mooi, es que es ella y sus acompañantes en el escenario son con seguridad uno de loa actos en vivo más versátiles y enérgicos que se pueden ver en México. Pocos artistas pueden mezclar así la música electrónica con el rock más frenético. Es como una extraña combinación que en su punto más alto, combina sin problema a Nine Inch Nails con Crystal Castles.

Y eso es sola una de las partes que conforman su identidad musical pues también tienen rolitas más suaves de tendencia trip-hop para los momentos más calmados. Ojo, que estas son solo algunas referencias para que se den tinta de lo que podrían encontrar en su trabajo. Y ya que andamos por ahí, recomendamos su disco Beetle que salió en 2020. Aquí va la colaboración homónima que hizo con Teri Gender Bender de Le Butcherettes.

Easy Easy

De Guatemala para el mundo, Easy Easy es con seguridad una de las bandas que no pueden dejar pasar por nada. En sus inicios, cuando la banda tenía como vocalista a Jesse Baez, se les conocía por su enérgico rock alternativo (estilo Bloc Party/Austin TV) que en el tema vocal destacaba por su estilo rap.

El vocalista partió (e hizo una interesante carrera en el escenario urbano), algunos miembros más también lo hicieron y la banda tomó un rumbo distinto, donde su sello característico es el electro R&B y el trip-hop sin abandonar el rock que los vio emerger. Además, la poderosa voz de la también actriz Sofía Insua (quien tuvo una breve aparición en la séptima temporada de Orange Is The New Black) es el ingrediente que te eriza la piel.

Mucha atmósfera y una producción de primer nivel es lo que encontrarán en esta espectacular banda. Aquí una muestra de su genial obra con al canción “Look At Me” del disco Lo Veo Todo (Lo Siento).

Migrant Motel

De un rato para acá, hemos visto a varios proyectos musicales de gran éxito compuestos únicamente por dos miembros. El caso más popular podría ser The White Stripes, luego The Kills, por ahí The Black Keys y en la actualidad, Twenty One Pilots. Sin embargo, detrás viene una camada interesante liderada por Royal Blood, Deap Valley y más recientemente, Migrant Motel.

El caso de estos últimos lo destacamos pues es un par de dos latinos muy talentosos que tienen todo para convertirse en una de las parejas más llamativas de la industria musical hacia el futuro. Chava Ilizaliturri (de la CDMX) y David Stewart (de ascendencia peruana) se conocieron en el colegio de música Berklee y desde entonces, han ido creciendo sustancialmente al grado de que se presentaron en la reciente edición de Lollapalooza en Chicago.

Si ya llegaron hasta ese escenario, no sería raro verlos con sus rolas en inglés y español detonando la tarima de Corona Capital en algún momento.