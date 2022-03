Pensando en el futuro: 10 bandas que nos gustaría ver en el Vive Latino 2023

Después de casi dos años de espera y luego de tantas cosas que han pasado en México y el mundo, el Vive Latino regresó a nuestras vidas en 2022 y eso nos tiene muy contentos. Durante dos días, tuvimos chance de ver de vuelta a este espacio tan importante para la música en nuestro país, ante un Foro Sol que se sentía emocionado y feliz porque en este fin de semana celebramos que estamos vivos y disfrutando de nuestras bandas favoritas.

Por supuesto que después de un par de días tan intensos en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, traemos un feeling bastante raro. Por un lado seguimos impactados con todos los actos que checamos durante toda la jornada pero también nos da el bajón porque sentimos que se pasó muy rápido y tendremos que esperar un año para que el Vive se haga una vez más. Sin embargo, a pesar de eso, ya andamos pensando en la siguiente edición.

Nosotros ya estamos pensando en el Vive Latino 2023

Quizá sea muy temprano para hacer nuestras apuestas de las bandas que tocarán en el Vive Latino 2023, pero nosotros ya armamos una lista con algunas agrupaciones que nos encantaría ver en el lineup del festival para el próximo año. Aquí hay de todo, desde nombres muy grandes dentro de la industria musical hasta otros que están empezando a hacer ruido en todo el mundo. Pero ya estuvo bueno de hablar, ahí vamos, ¿están listos?

The Warning

Hace poco tuvimos chance de ver a The Warning abriendo el concierto de los Foo Fighters en el Foro Sol de la CDMX y se rifaron como las grandes (ACÁ pueden checar la reseña de ese show). Sin embargo, parece que este venue les queda muy bien y aunque ya tocaron en el Vive Latino 2020, no estaría nada mal verlas de regreso en el festival para tocar su más reciente EP, Mayday, y las rolas que seguramente publicarán en los próximos meses.

Ruido Rosa

Continuando con el girl power, no podíamos dejar de lado a Ruido Rosa. Durante esta más reciente edición del Vive Latino tuvimos chance de verlas de manera sorpresiva en el escenario Momentos Indio donde tocaron con Kenny y Los Eléctricos y Elis Paprika. Pero siendo muy honestos, ya hace falta una presentación en solitario de estas rockeras mexas tan talentosas en alguno de los escenarios principales y tocando sus más grandes éxitos.

Kills Birds

Otra banda que se presentó recientemente junto a Dave Grohl y compañía fue Kills Birds. Y a pesar de que no pudimos checar completa su participación como teloneros de Foo Fighters, sonaban macizo y prendieron al público del Foro Sol. Es por eso que nos encantaría que regresara este venue, pero ahora dentro de la edición 2023 del Vive Latino, porque estamos seguros de que la romperían cañón con el público de este festival.

Wet Leg

Por supuesto que hablando de proyectos femeninos que nos emocionan, tendríamos que mencionar a Wet Leg. Rhian Teasdale y Hester Chambers sacudieron por completo a la industria musical con su propuesta de rock peculiar, y la verdad es que no entendemos qué pasa con ellas y nuestro país, ya que estaban programadas para abrir el show de IDLES en la CDMX pero se bajaron. De cualquier manera, en unos meses lanzarán su primer álbum y quizá el Vive Latino 2023 sea el escenario donde por fin hagan su debut.

King Gizzard and the Lizard Wizard

Si algo nos queda muy claro es que el amor que existe entre King Gizzard and the Lizard Wizard y nuestro país es enorme. Han tocado varias veces en distintas ciudades de México e incluso este 2022 los veremos de vuelta con una minigira. Pero eso sí, nada nos gustaría más que verlos de regreso para el Vive Latino 2023 porque les podemos asegurar que darán una una presentación de aquellas armando un showsazo junto al público.

Cypress Hill

Sin duda, B-Real, ya sabe lo que es presentarse en un Vive Latino. En 2017 tocó en el escenario principal del festival junto a Prophets of Rage, y a pesar de que tocaron algunos clásicos de Cypress Hill, no es lo mismo que tener al grupo original echándose sus propias rolas. Y aprovechando que acaban de lanzar un nuevo disco, Back in Black, no estaría mal que vuelan para la edición 2023 del Vive para prender a todo el público que seguramente los vería.

Noel Gallagher

Noel Gallagher es otro musicazo que hemos visto en el Vive Latino. Para 2018, el exguitarrista de Oasis tocó en el escenario Escena Indio del festival donde nos regaló una presentación llena de rolas que coreamos como si no hubiera un mañana. Sin embargo, desde entonces no lo hemos visto por acá y considerando que tiene canciones nuevas y hasta un disco recopilatorio, nos encantaría verlo de vuelta en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical.

Deftones

En 2020, Deftones nos sorprendió estrenando su más reciente material discográfico, Ohms. Sin embargo, por obvias razones no habían tenido chance de presentarlo oficialmente en vivo y a todo color hasta hace apenas unos meses. Pero eso sí, Chino Moreno y compañía todavía tienen fechas programadas para 2022 y quién sabe, en una de esas se animan a regresar a México para el Vive Latino 2023 luego de cerca de trece años de su espectacular presentación en el festival.

Weezer

Weezer ya es una banda que no puede faltar en México, sobre todo en los festivales más importantes de nuestro país y cuando están presentando algo. Este 2022, la banda comandada por Rivers Cuomo lanzará cuatro EP’s en los próximos meses. Y quién sabe, a casi cuatro años de su más reciente show en el Corona Capital, no sonaría nada descabellado que regresaran para el Vive Latino 2022 y así tocar sus más recientes rolas y clásicos.

Rage Against The Machine

Desde que nos enteramos de la reunión de Rage Against the Machine, hemos pensado en la probabilidad de que más allá de los shows que tienen programados por Estados Unidos y Europa, se den una vuelta por México y vuelvan después de casi 24 años de su mítico show en la CDMX. Para bien o mal, las fechas de la banda se movieron y considerando que la mayoría de sus presentaciones de 2023 son en el país vecino, habría un espacio para que toquen de este lado del charco y si no vienen solos, el Vive Latino sería el espacio ideal para ellos.