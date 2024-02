Lo que necesitas saber: Uno de los puntos fuertes de 'How I Met Your Mother' fue su música, y eso lo demuestran estas canciones que sonaron a lo largo de la serie.

Si hablamos de series que marcaron a toda una generación, definitivamente en la lista tendría que estar How I Met Your Mother. Sin temor a equivocarnos, estas es una de las mejor sitcoms de la historia –y de las más exitosas de todos los tiempos–, la cual durante nueve temporadas y casi una década al aire, nos tuvo enganchados a la televisión.

Y cómo no, si la historia del grupo de amigos conformado por Ted Mosby, Robin Scherbatsky, Barney Stinson, Marshall Eriksen y Lily Aldrin no solo nos sacaba unas buenas carcajadas y nos levantaba el ánimo cuando más lo necesitábamos, también nos dio consejos sobre la vida y en ocasiones, hasta nos hicieron llorar a moco tendido con momentos desgarradores.

‘How I Met Your Mother’ es una de las mejores sitcoms de los últimos años/Foto: CBS

Aunque además de todo esto, otro de los puntos que hacen de How I Met Your Mother algo increíble es la música que decidieron utilizar en escenas o instantes clave, con rolas de artistas muy grandes que elevaron por completo la trama. Es por eso que en esta ocasión, repasaremos 10 canciones increíbles que sonaron en esta serie. ¿Están listos? Ahí les va el conteo.

Recordemos 10 canciones geniales que aparecieron en ‘How I Met Your Mother’

10. “Young Folks” de Peter Bjorn & John

Arranquemos esta lista de canciones que escuchamos en How I Met Your Mother con un verdadero temazo, un clásico de la música alternativa de los 2000. En el episodio 14 de la segunda temporada, el grupo asiste a un funeral que coincide con el domingo de Super Bowl, es por eso que promete evitar oír el resultado y ver el partido juntos el lunes.

Sin embargo, la cosa se complica porque todo el mundo anda hablando de lo que pasó en el juego más grande de la NFL. Es por eso que para tratar de no escuchar nada, Ted decide crear un dispositivo llamado El privador sensorial 5000 y justo en la escena donde nos muestra cómo hizo este “aparato”, suena de fondo ni más ni menos que “Young Folks” de Peter Bjorn & John, un rolón.

9. “Better” de Regina Spektor

Muchos tienen una opinión respecto a Ted Mosby, pero algo que tenemos claro es que en How I Met Your Mother nos enseñó muchas cosas. Uno de los ejemplos claros en el sexto episodio de la cuarta temporada, donde dejó ir su enojo hacia Stella por haberlo abandonado antes de su boda.

Antes de los minutos finales, Ted se imaginó a sí mismo atacando a Stella por traicionarlo, pero luego de verla junto a su familia, se da cuenta de que ellos no estaban destinados a estar juntos. Y es en esta momento donde suena “Better” de Regina Spektor, la cual musicaliza la perfección la situación del protagonista de esta historia, al darse cuenta de que dejando atrás su coraje, podía buscar un futuro mejor.

8. “Ballad of Sir Frankie Crisp (Let It Roll)” de George Harrison

Si pudiéramos resumir la sexta temporada de How I Met Your Mother con una sola rola, definitivamente tendría qué ser “Ballad of Sir Frankie Crisp (Let It Roll)” de George Harrison. La canción apareció desde los primeros segundos de la temporada e incluso hasta los últimos momentos, pues se utilizó en algunos momentos clave.

Sin embargo, ese no fue su único uso, ya que la canción también se escuchó cuando Ted presionó el botón para destruir el Arcadian, el antiguo e histórico hotel que durante mucho tiempo intentó salvar junto a Zoey, su nuevo ligue/pareja. Sin embargo, al final nuestro protagonista se da cuenta de que se necesita avanzar hacia cosas más grandes y mejores, sin importar cuánto quisieran aferrarse al pasado (o a personas como Zoey).

7. “Downtown Train” de Everything But The Girl

Para nadie es un secreto que el final de How I Met Your Mother fue controversial, a algunos les gustó y otros de plano lo odiaron (no hay otra palabra para describir el sentimiento de los fans al respecto). Sin embargo, no podemos negar que el encuentro entre Ted y “la madre” (Tracy) fue algo que de plano nos derritió el corazón, pues fue un instante romántico, dulce y maravilloso que unió toda su historia de amor.

Lo que hizo que esta escena resultara tan hermosa fue “Dowtown Train”, pues esta rola de Everything But The Girl acompañó a la perfección todos los momentos que la pareja vivió desde que se reunieron por primera vez en 2013 y durante su matrimonio. Este temazo hubiera sido perfecto para cerrar la serie, pero no, tuvieron que cambiar el final. Sin embargo, esto no quita que la canción del dúo británico nos hizo creer en el amor y los finales felices durante unos pocos minutos.

6. “Shake It Out” de Florence + The Machine

A lo largo de las nueve temporadas de How I Met Your Mother, vimos ir y venir a Ted y Robin. Sin embargo, las cosas entre ambos cambiaron para siempre en el episodio 17 de la séptima temporada, pues después de un montón de cosas turbulentas, Ted se da cuenta de su error, ya que Robin le confiesa que no lo amaba después de todo.

Sin embargo, a pesar de ser un momento triste, nuestro protagonista sale a la calle mientras suena de fondo “Shake It Out” de Florence + The Machine, la cual está llena de mujeres con paraguas amarillos. Esta escena nos sirvió para recordarnos que Robin fue solo una de las personas por las que Ted tuvo que pasar antes de conocer finalmente a “la madre de sus hijos”.

5. “La Vie en Rose” de Edith Piaf

“La Vie en Rose” es un verdadero clásico atemporal que ha trascendido generaciones. Y sin duda, el hecho de que la usen en series y películas ha hecho que los más jóvenes conozcan este temazo. Como el caso de How I Met Your Mother, que nos regaló una versión conmovedora de la canción insignia de Édith Piaf.

Durante la última temporada de la serie, conocemos la trágica historia de Tracy (la madre de los hijos de Ted), quien deja al descubierto su corazón y nos deja la sensación de sentirse sola e insegura por el futuro cantando este himno con su ukelele (y no pasó desapercibida, pues Ted la escuchó interpretando la canción y quedó instantáneamente cautivado por ella. Puede interpretarse como una balada desgarradora, pero nosotros creemos que la versión de la serie nos transmite cierta esperanza de que vendrían mejores días para “la madre”.

4. “I’m Gonna Be (500 Miles)” de The Proclaimers

Además de hacernos reír, llorar y reflexionar sobre la vida, How I Met Your Mother nos dejó un montón de momentos musicales muy rifados con canciones originales épicas (cof cof, “Let’s Go To The Mall”). Sin embargo, pocas rolas de artistas conocidos pueden competir con los momentazos que nos regaló “I’m Gonna Be (500 Miles)” de The Proclaimers con el bromance de Marshall y Ted.

Aunque tuvieron que escucharla hasta el cansancio durante un viaje de amigos debido a que el casete estaba atascado en el estéreo del auto de Marshall, la canción se convirtió en un verdadero himno para estos personajazos y un símbolo de su amistad (tanto así que hasta los fans terminamos amándola como ellos). Definitivamente, este es uno de los temas más icónicos de la serie.

3. “The Funeral” de Band of Horses

El inicio de la octava temporada de How I Met Your Mother fue bastante intenso con la boda de Barney y Robin. Es ahí donde Ted recuerda el llamado “otoño de las rupturas”, pues en 2012, todo el grupo (a excepción de Marshall y Lily) terminan con sus parejas. Y es ahí donde nuestro protagonista se acuerda de cuando cortó con Victoria, luego de intentar de escaparse juntos dejando en el altar a Klaus.

Al final del capítulo vemos como horas después de la boda de Barney y Robin, Ted se va y espera un tren en Farhampton para regresar a la ciudad, cuando vemos a “la madre” con un paraguas amarillo. Y ese momento lo musicalizaron con “The Funeral” de Band of Horses, una canción ideal para recordarnos que la historia iba para largo pero ya estábamos cerca de conocer al verdadero amor de Ted.

2. “This Modern Love” de Bloc Party

El final de la primera temporada de How I Met Your Mother nos dejó con un sabor agridulce: sí, Ted logra un verdadero milagro consiguiendo que lloviera en Nueva York para evitar que Robin se fuera con un ligue. Sin embargo, en el último episodio de esta entrega terminó con Marshall bastante triste, luego de que Lily lo dejara para irse a un curso de arte en San Francisco.

A lo largo del capítulo nos muestran las dudas que tenía Lily sobre su relación y lo que quería lograr profesionalmente, es por eso que decide irse para probar que tenía talento para el arte. Y aunque esto significaba algo bueno para ella, no vamos a mentir que nos apachurró el corazón ver a Marshall agüitado y mojándose con el anillo de compromiso que le iba a dar a Lily mientras sonaba de fondo “This Modern Love” de Bloc Party, contrastando con la felicidad de Ted. Un momento musical triste pero top de la serie.

1. “Heaven” de The Walkmen

Por supuesto que teníamos que cerrar esta lista ni más ni menos que con la rola que le da fin a How I Met Your Mother. Así es, hablamos de “Heaven” de The Walkmen, la cual escuchamos en el polémico cierre de esta serie, cuando, después de terminar de contarle a sus hijos la historia de cómo conoció a su madre (y que ellos le abrieran los ojos de que todo esto nunca se trató de su mamá), Ted sale a buscar a Robin.

Sabemos que el final de la serie no le encantó a muchos, pero debemos aceptar que para el desenlace de la trama, eligieron una canción que describe perfectamente la relación de Ted y Robin, quienes a pesar de preferir ser amigos y no tener puntos de vista e incluso perspectivas similares sobre la vida (por eso jamás pudieron ser una pareja estable), siempre estuvieron el uno para el otro. Aunque no fue el cierre que esperábamos, no pueden negar que este temazo nos hizo llorar (con todo y los créditos finales)-

