No lo podemos negar, Gorillaz es uno de nuestros proyectos musicales favoritos. Desde que Damon Albarn y Jamie Hewlett nos presentaron a 2-D, Murdoc, Russel y Noodle, simplemente sorprendieron a toda la industria musical, pues crearon la primera banda virtual en forma, ya que solo ellos “se aventaban conciertos en vivo” y hasta “daban entrevistas” para los medios, algo que de plano no habíamos visto antes y a ese nivel.

Por supuesto que las canciones de Albarn nos atraparon desde el álbum debut del grupo, porque aquí, logró hacer todo lo que no podía con Blur y echó a volar su creatividad combinando los géneros que quisiera. Sin embargo, estamos seguros que muchos se engancharon con la banda por los personajes que Hewlett creó y dibujo, los cuales son totalmente diferentes entre sí, pero su aspecto y personalidad se complementan a la perfección, representando a la perfección la esencia del proyecto.

Gorillaz junto a Damon Albarn y Jamie Hewlett/ Foto vía Instagram: @gorillaz

Acá repasamos los 10 mejores videos en la historia de Gorillaz

Con el paso del tiempo, hemos visto la evolución tanto musical como “física” de cada uno de los integrantes de Gorillaz a través de sus videos (ACÁ pueden checar cómo han cambiado a lo largo de cada una de las fases), pues en este proyecto, las rolas son igual de importantes que el lado visual de la banda.

Y la verdad es que con más de dos décadas de existencia, nos han entregado videoclips que muchos consideramos como verdaderas joyitas (que hasta se merecen un Oscar a mejor cortometraje de animación).

Hacer una lista sobre videos de Gorillaz no es sencillo, pues han lanzado varios para promocionar los siete materiales discográficos (sin contar a The Fall) que han sacado hasta la fecha. Pero nosotros nos aventamos la difícil tarea de armar un top 10 con los videoclips más rifados de 2-D, Noodle, Murdoc y Russel, y acá les contaremos cuáles consideramos que son los mejores.

Imagen de Gorillaz para la promoción del disco ‘Cracker Island’/Foto vía Facebook: Gorillaz

Silent Running

Arrancamos esta lista mencionando uno de los videos más recientes de Gorillaz, ni más ni menos que “Silent Running”. Esta rola del disco Cracker Island –donde colaboran con el cantante Adeleye Omotayo– es una joyita por sí sola, uno de los mejores temas de ese álbum. Pero, Jamie Hewlett y Damon Albarn llevaron a este rolón a otro nivel con el clip musical, donde vemos a la banda adentrándose en un culto en el que quieren sacrificar al buen 2-D.

Sin embargo, sin querer, Murdoc lo salva, pero en el proceso descubren un secreto que deja a todos con la boca abierta…. Probablemente este sea el videoclip más chido de esta etapa de la agrupación, ¿ustedes qué dicen?

Strange Timez

A pesar de que Song Machine, Season One: Strange Timez fue un proyecto que nació y agarró forma durante la pandemia, ha sido uno de los álbumes más ambiciosos en la historia de Gorillaz, pues contaron con una enorme lista de colaboradores importantes dentro de la industria musical, como Elton John, Beck, St. Vincent y Peter Hook.

Pero la rola que estamos seguros que todos le traían ganas era “Strange Timez”, donde participa ni más ni menos que Robert Smith. Por supuesto que el video esta canción tenía que estar a la altura de la colaboración, es por eso que Jamie Hewlett armó un visual alucinante donde la banda animada se avienta una expedición espacial con dirección a la Luna. Aunque eso sí, en este lugar no están solos, ya que el vocalista y frontman de The Cure se hace presente en un satélite y una cápsula.

Sabemos que a diferencia de otras fases, aquí no existe como tal algo que enriquezca la historia de Gorillaz, pero pusimos este clip porque además de ser espectacular, tiene uno de los crossovers musicales que jamás pensamos ver ni escuchar en nuestras vidas.

Humility

En 2018 y para sorpresa de todos (pues tenía poco que habían sacado Humanz), Gorillaz estrenó su sexto material discográfico llamado The Now Now. Por supuesto que nos emocionó saber que Damon y Jamie estaban de vuelta con nuestra querida banda animada, pues pensábamos que descansarían un buen rato este proyecto. Sin embargo, inauguraron esta nueva etapa de la agrupación estrenando un video impresionante para la rola “Humility” (donde colaboran con el legendario George Benson).

En este visual, vemos a 2-D se la rifa patinando por Venice Beach, Noodle le gana en el ajedrez a Remi Kabaka, Ace –quien sustituyó a Murdoc– arruinando un juego de básquetbol y Russel actuando de forma muy rara. Además de impactarnos con este visual donde la banda salta a las calles de Los Ángeles, también se lucieron con la participación especial del mismísimo Jack Black, quien le aporta ese lado cómico y cool al videoclip.

Saturnz Barz

Es momento de viajar hasta el 2017 para recordar uno de los videos musicales más innovadores en la historia de Gorillaz, claro que hablamos de “Saturnz Barz”. Después de casi siete años sin publicar un álbum (solo uno que otro sencillo), Damon Albarn y Jamie Hewlett volvieron con la banda animada y en plan grande estrenando “Hallelujah Money” junto a Benjamin Clementine, una rola que dividió a muchos fans por lo bizarra que era (y no los culpamos)

Pero tan solos unos meses después, 2-D y compañía regresaron con el visual de “Saturnz Barz”, donde el rapero Popcaan se avienta unas barras muy rifadas y por supuesto que el video no se quedó atrás. En él aparece la banda animada entrando a una casa abandonada (que se convierte en su nuevo cuartel) donde suceden cosas muy extrañas, pues varios objetos y seres raros los empiezan a atormentar.

Aunque lo más rifado de todo es que por primera vez, Gorillaz le entró a la tecnología de 360 grados con este video, la cual se puede apreciar mejor con un visor de realidad aumentada y que sin duda, nos entregó una experiencia nunca antes vista que nos voló la cabeza.

Doncamatic

Para muchos, Plastic Beach es el mejor disco Gorillaz (aunque eso lo podríamos debatir, pues tienen varios álbumes que se pelean ese lugar). Pero lo que sí nos queda claro es que ningún otro trabajo del grupo ha tenido la planeación (tanto musical como visual) como lo que nos mostraron con este material

Y no lo decimos a la ligera, pues Jamie Hewlett elevó la narrativa de la banda y eso se notó en los videos musicales, los cuales nos contaron una historia interesante y muy rica que de plano no queríamos que acabara. Sin embargo, hubo rolas y clips que no entraron como tal a la fase y trama de esta placa, y una de ellas fue “Doncamatic” (una rolita bastante infravalorada, si nos los preguntan).

Aunque no fue parte del disco, este temazo donde colabora el cantante británico Daley tuvo su propio video musical, en el que lo vemos en un accidentado viaje por submarino directo a Plastic Beach.

Y a pesar de que 2-D solo tiene un cameo y no sale ningún otro integrante del grupo virtual, la neta es impresionante el enorme trabajo que armó Jamie en cuanto a las imágenes live-action, una maravilla.

On Melancholy Hill

Si armamos una lista de las canciones más populares de Gorillaz, les firmamos lo que quieran a que “On Melancholy Hill” estaría entre los primeros lugares. Y es que cómo no considerarla en un buen puesto, si tiene una melodía alegre que nos encanta y una letra que te llega el cora, que te hace pensar en esa persona especial (no se. hagan).

Pero además de la rola en sí, Jamie y Damon se rifaron con el videoclip de este temazo, el segundo sencillo de su tercer material discográfico. En este video, aparece Noodle como toda una badass disparando a un par de aviones que atacan al barco en el que viaja. Pero las cosas se salen de control y tiene que escapar hasta que se encuentra ni más ni menos que con Russel.

Por otro lado, 2-D, Murdoc y Cyborg Noodle viajan en submarinos junto a los colaboradores del disco (como Lou Reed, De La Soul, Snoop Dogg, Mick Jones, Paul Simonon y más) hasta que sin querer, llegan a Plastic Beach. El clip es simple pero sencillo, pues nos introduce de lleno a la fase 3 del grupo y la verdad es que bajita la mano, se convirtió en un clásico.

El Mañana

Durante la época de Demon Days, Jamie Hewlett se rifó como los grandes entregándonos algunos de los videos más chidos de Gorillaz. Fueron varias rolas las que tuvieron su propio clip, pero uno que visualmente nos sorprendió fue “El Mañana”, pues combinó lo mejor de este proyecto: música increíble y una historia que estamos seguros que hizo llorar a muchos.

El video –dirigido por Jamie y Pete Candeland– nos muestra a Noodle en la isla flotante que vemos en “Feel Good Inc.”, pero de la nada aparecen dos helicópteros para dispararle a la guitarrista de la banda y de plano acabar con ella.

Así, se va armando un duelo épico entre ambos lados, que termina con la isla completamente destruida y la integrante del grupo virtual presuntamente muerta. Aunque la idea del videoclip es muy triste, a nivel visual es una verdadera maravilla que nos deja con un sabor agridulce para cerrar con la historia de Demon Days.

Stylo

Volviendo a Plastic Beach y sobre todo, a los videos de Gorillaz que simplemente son espectaculares, no podemos olvidarnos de “Stylo“. La rola por sí sola ya era increíble, porque con ella, Damon Albarn trajo de vuelta a una leyenda como Bobby Womack. Pero el video también está a la altura de esta colaboración, pues por primera vez, pudimos ver a los integrantes del grupo en CGI e interactuando con nuestro mundo.

En este clip aparecen 2-D, Murdoc y Cyborg Noodle en medio de una intensa persecución en coche por una carretera, pues tanto un policía como un misterioso personaje (interpretado por el mismísimo Bruce Willis) los quieren agarrar. Al final, la banda logra escapar aventándose al mar con todo y carro, el cual se convierte en un submarino.

Aquí no hay mucho que explicar, todo alrededor de este video de Gorillaz es casi perfecto y además de la historia, está en este lugar porque fue el debut de la banda en formato 3-D, el cual llegaría para quedarse.

Feel Good Inc.

En el puesto de honor tenemos el que quizá sea el más grande hit de Gorillaz, su canción más famosa: “Feel God Inc.”. Y ojo, que a diferencia de otros éxitos que son muy populares, este es un temazo en donde Damon Albarn colabora con los integrantes de De La Soul para entregarnos una rola –un tanto deprimente– sobre la libertad intelectual y la influencia de los medios de comunicación en la cultura de masas.

Por supuesto que estos temas también se vieron reflejados en el video musical de la banda, pues nos muestran a Murdoc y Russel dentro de una torre completamente enajenados junto a varias personas, mientras que 2-D desea la libertad de Noodle (quien está tocando la guitarra en una isla flotante inspirada en El increíble castillo vagabundo de Hayao Miyazaki) e intenta despertar a todos del estado en el que se encuentran.

Aunque al final, el vocalista del grupo no logra hacer que entren en razón y termina igual que ellos, “sintiéndose bien”. Este video de Gorillaz simplemente es un clásico, un momento icónico en la carrera de la banda virtual, porque fue el primer sencillo de Demon Days y el que sentó las bases para lo que serían las fases del grupo.

Clint Eastwood

Por último pero no menos importante, tenemos un video que sin duda, hizo que todo el mundo conociera a Gorillaz. Aunque el primer sencillo de su álbum debut fue “Tomorrow Comes Today” (que tiene un videoclip efectivo pero simple si lo comparamos con lo que vendría después), lo más probable es que si te piden que menciones una rola de la banda virtual, “Clint Eastwood” es la primera que se te vendrá a la cabeza.

Además de lo icónica que es la canción por sí sola, pues la base rítmica y la letra de Damon Albarn, junto con el rap de Del The Funky Homosapien se te quedan grabadas. También recordamos este temazo por su videoclip, en donde Jamie Hewlett nos muestra de inicio a la banda tocando tranquilamente sobre un fondo blanco.

Pero más adelante, aparece el fantasma de Del y a partir de ese momento, Gorillaz se enfrenta a un escenario apocalíptica influenciada por clásicos del cine –sobre todo de terror– como Dawn of the Dead, Braindead y The Good, The Bad and the Ugly, pues de la nada son atacados por un ejército de gorilas zombies que se ponen a bailar la coreografía de “Thriller” de Michael Jackson.

El video de “Clint Eastwood” puede parecer muy simple, comparado con lo que Hewlett y Albarn nos han mostrado después de esto. Pero este visual tiene todo lo que identifica a la banda virtual, como el logo del grupo en graffiti rojo, los integrantes animados, una historia interesante y una rola impresionante. Y ustedes, ¿cuál creen que es el mejor video de Gorillaz? ¿Cuál es su top 10?