Checa el magistral cover que Matt Berninger hizo a “I’m Waiting For The Man” de The Velvet Underground

Por más años que pasen y por más generaciones que lleguen, el legado de The Velvet Underground es imprescindible en la historia de la música. En ese sentido, su disco debut -ese que lanzaron en 1967 junto a Nico- es una joya que ha marcado a todos los que alguna vez han escuchado una o todas sus canciones. Entre esas personas, segurito está Matt Berninger.

El cantante de The National, de hecho, forma parte de la lista de artistas invitados que colaboran en I’ll be Your Mirror: A Tribute To The Velvet Underground & Nico, un álbum de edición especial para conmemorar ese majestuoso material discográfico que el legendario grupo neoyorquino y la cantante de origen alemán le entregaron al mundo hace más de 50 años. Y bueno, Matt en esta ocasión se lució con una magistral versión del clásico “I’m Waiting For The Man”.

Matt Berninger comparte su versión de estudio de “I’m Waiting For The Man”

Hace un par de semanas, el sello discográfico Verve Records anunció el lanzamiento de un material discográfico con el que rendirán tributo a una de las mejores bandas que han tenido en su catálogo. Efectivamente, hablamos de The Velvet Underground, la banda que irrumpió en la escena musical neoyorquina en 1967 con su icónico álbum debut para eventualmente convertirse en uno de los hitos más grandes de la música.

Pues bien, han pasado cincuenta y cuatro años desde que Lou Reed y compañía le mostraron al mundo su primer disco y la celebración se hará en grande con el antes mencionado I‘ll be Your Mirror: A Tribute To The Velvet Underground & Nico. Este material hecho para los fanáticos saldrá al mercado el próximo 24 de septiembre e incluirá varias versiones que artistas como St. Vincent, Iggy Pop, Michael Stipe, Courtney Barnett, Fontaines D.C. y más harán del disco de 1967. Desde luego, también tenemos una entrega en la voz de Matt Berninger.

El vocalista de The National se unió a este listado de tremendas figuras para hacer lo propio, pero para su entrega eligió una de las canciones más emblemáticas de The Velvet Underground. Así es… estamos hablando de “I’m Waiting For The Man”.

Como varios recordarán, la versión original de este temazo se caracteriza por su áspera y orgánica producción donde Lou Reed, más allá de cantar, recita con su característica voz la historia de un adicto que está camino a comprar heroína. En esta oportunidad, Matt Berninger ofrece una adaptación más melancólica y ambiciosa en cuanto a producción. No les hacemos el cuento más largo, así que acá les dejamos “I’m Waiting For The Man” en voz de Matt.

Tracklist de I’ll Be Your Mirror: A Tribute to The Velvet Underground & Nico:

1. Michael Stipe – Sunday Morning

2. Matt Berninger – I’m Waiting For The Man

3. Sharon Van Etten junto Angel Olsen – Femme Fatale

4. Andrew Bird & Lucius – Venus In Furs

5. Kurt Vile & The Violators – Run Run Run

6. St. Vincent & Thomas Bartlett – All Tomorrow’s Parties

7. Thurston Moore junto a Bobby Gillespie – Heroin

8. King Princess – There She Goes Again

9. Courtney Barnett – I’ll Be Your Mirror

10. Fontaines D.C. – The Black Angel’s Death Song

11. Iggy Pop & Matt Sweeney – European Son