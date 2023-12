Lo que necesitas saber: Los Tiny Desk Concerts cada vez son más y por si andaban perdidos, acá les dejamos algunas de las mejores sesiones que han sacado en este 2023.

De un tiempo para acá, las sesiones de Tiny Desk Concerts de la National Public Radio (NPR para los cuates) se han convertido en uno de los espacios más importantes de la industria musical. Y no lo decimos a la ligera, pues por ese pequeño “escenario” íntimo rodeado de libreros y escritorios, se han presentado nombres internacionales bastante importantes y otros que más adelante cobraron fuerza.

Ejemplos hay muchos. Coldplay, Mac Miller, The Cranberries, The 1975, Florence + The Machine, Anderson .Paak, Natalia Lafourcade, Phoenix, Tyler, The Creator, Dua Lipa, Tame Impala, C. Tangana, Billie Eilish, Black Pumas y hasta The Flaming Lips son solo algunos de los artistas que han participado en estos shows, dejando claro que es un foro que deben pisar actualmente.

Coldplay tocando en las sesiones de Tiny Desk Concerts/Foto: Captura de pantalla

Repasemos algunas sesiones nuevas de Tiny Desk Concerts que de plano tienen que escuchar

Sin embargo, constantemente NPR está publicando nuevas sesiones de toda clase de artistas del mundo y muchas veces no nos da la vida de escuchar la gran mayoría. Porque de verdad, la cantidad de presentaciones de Tiny Desk Concerts que suben en un mes es tanta, que podríamos tardar un buen rato para echarles oído.

Y como sabemos que les encantan los Tiny Desk, pero quizá están un poco perdidos, acá les armamos una lista con algunas de las nuevas sesiones que han aparecido recientemente y que de plano, no pueden dejar pasar. Ya sea porque la armó un artista muy choncho o una propuesta que tienen que conocer. Así que pónganse cómodos y láncense por sus audífonos, porque los van a necesitar.

Dannylux

Comenzamos esta lista de sesiones de Tiny Desk Concerts con una presentación bastante rifada y de uno de los jóvenes talentos de la música regional mexicana, ni más ni menos que Dannylux. En cuestión de tiempo, este chico se convirtió en una de las voces más importantes de su generación, combinando los sonidos de nuestro país con una onda más alternativa y romántica (en comparación con los corridos tumbados).

Y eso lo demostró con su sesión para NPR, donde se aventó versiones bastante íntimas y emotivas de algunas de sus rolas como “Amar y perder”, “Si supieras” y “Atrapado”. Así que si andan con el corazón roto y quieren escuchar algo que los ayude a pasar por ese bache, de plano tienen qué echarle oído al Tiny Desk de Dannylux.

Hermanos Gutiérrez

Del amor y su contraparte, pasamos a la sesión de Tiny Desk Concerts de los Hermanos Gutiérrez, la cual de plano es ideal para dejarte llevar con los sonidos de sus guitarras. Si no conocen a este dúo ecuatoriano-suizo, se están perdiendo de un verdadero proyectazo impresionante, el cual solo necesita sus liras, el lap steel y unos bongós para hacerte vibrar y viajar con su onda psicodélica.

Justo eso fue lo único que usaron Alejandro y Estevan para el show que se aventaron en NPR, en el que tocaron temazos como “El Bueno Y El Malo”, “Tres Hermanos” y “Pueblo Man”. Y de plano, si lo que quieren es desconectarse un rato y escuchar música que los lleve directo a otro lado, definitivamente deben darle play a esta joyita.

MUNA

Por supuesto que en esta lista de Tiny Desk Concerts no pueden faltar talentos femeninos. Y arrancamos con la presentación de MUNA, quienes llevan un rato como una de las agrupaciones de indiepop más rifadas de los últimos tiempos y para ser honestos, la idea de que se aventaran un set acústico era interesante, pero jamás pensamos que bajo este formato llevarían sus rolas al siguiente nivel.

Acompañadas de una pequeña sección de cuerdas y un par de músicos más, Katie Gavin, Josette Maskin y Naomi McPherson se aventaron una sesión super melancólica, donde tocaron versiones de “Loose Garment”, “Stayaway” y “Silk Chiffon” que sin exagerar, te enchinan la piel con tan solo escucharlas. Una verdadera maravilla que no se pueden perder.

Sparks

Para nadie es un secreto que Sparks son uno de los dúos más importantes e influyentes del pop rock, pues tienen un legado sumamente grande que lo siguen aumentando sacando discos impresionantes. Es por eso que para presentar su más reciente disco, The Girl Is Crying in Her Latte, decidieron aventarse un show para Tiny Desk Concerts que para ser honestos, nos hubiera gustado estar ahí.

Aunque no se echaron un set acústico, los hermanos Mael y su banda se rifaron como los grandes dándole un toque más sencillo y minimalista a varias rolas tanto nuevas como a un clásico de su carrera. Definitivamente, si son fans de este grupazo o quieren entender su onda musical, deben checar este Tiny Desk tan especial.

Cuco

Cuco es uno de los artistas independientes más versátiles que tenemos en la actualidad, pues fácilmente se puede adaptar y entrarle al género que le guste, es por eso que ha trabajado con un montón de artistas de diferentes estilos y lo ha plasmado a lo largo de sus discos. Sin embargo, esa habilidad la dejó muy clara con la sesión que grabó para Tiny Desk Concerts.

Con todo y su propio muñeco del Dr. Simi, el músico mexico-americano se aventó un set que incluyó rolones como “Hydrocone”, “Under the Sun” y “Pendant”, a las que les dio una vibra sumamente relaja con un toque latino y hasta psicodélico, tocando tanto la guitarra eléctrica como el teclado. No se pueden perder su presentación, porque demuestra la enorme evolución que Omar Banos –como en realidad se llama– ha experimentado en los últimos años.

Little Dragon

A diferencia de otros artistas y bandas que verán en esta lista, hay proyectos más apegados a la onda electrónica que para su participación en los Tiny Desk Concerts, decidieron desenchufarse un poco para mostrar un lado que tanto sus fans como el público no les conocían. Y ese es el caso de Little Dragon, quienes nos tomaron por sorpresa armando una sesión completamente inesperada.

La banda sueca se presentó en las oficina de NPR con tan solo una batería, bajo, piano y junto a la espectacular voz de Yukimi Nagano, se aventaron un show donde por momentos –y gracias a la versiones que se echaron de rolas como “Tumbling Dice”, “Ritual Union” y “Where You Belong”– parecía que estaba tocando un grupo de jazz. De plano no tiene desperdicio esta sesión.

Karol G

Ok, es probable que en estos momentos estén pensando… ¿Karol G? Y sí, lo leyeron bien. Todos conocemos a esta artista como una de las mujeres más importantes dentro del género urbano, pero aunque no lo crean, llegó a Tiny Desk Concerts para dar una presentación impresionante, donde confirmó su enorme talento y por qué está en la cima de la industria musical.

Acompañada de una mega banda conformada por puras mujeres, la cantante colombiana se lució armando versiones bossa nova, R&B y hasta de regional mexicano de algunas de sus rolas, en las que luce por completo su voz. Si es que aún tienen dudas –que no deberían–, el Tiny Desk de Karol les va a tirar un montón de prejuicios musicales, eso se los firmamos.

Fred again…

Los Tiny Desk Concerts son una buena oportunidad para que los artistas se reten a sí mismos intentando cosas nuevas. Y muchos si toman el chance para experimentar con las posibilidades que este formato les da. Como lo hizo Fred again… quien dejó las tornamesas y el ambiente de fiesta, para echarse un set sumamente íntimo donde entendimos por qué es uno de los productores más exitosos de la actualidad.

Junto a un piano, cajas de ritmos y unos cuantos instrumentos más, el DJ británico se echó una presentación alucinante, donde armó beats con las mesas que tenía por ahí y nos regaló versiones emotivas de rolas como “Delilah (pull me out of this)”, “Kyle (i found you)” y “Faisal (envelops me)”. Tan íntimo estuvo todo que por momentos, se sentía como si estuviéramos viendo a Fred creando esas canciones en el estudio. Simplemente mágico.

Antonio Sánchez & Bad Hombre

Por supuesto que nos emociona ver talento mexicano en los Tiny Desk Concerts, y uno de los ejemplos más recientes es el de Antonio Sánchez, un musicazo que está poniendo en alto el nombre de nuestro país a nivel mundial, pues es uno de los mejores bateristas que existen en estos tiempos. Y eso lo podemos escuchar en la sesión que armó junto a su banda, Bad Hombre para NPR.

En esta sesión, Antonio contó con un par de musicazos y amigos, a quienes guió en un viaje jazz que se disfruta de principio a fin –aunque no estés tan clavado con el género– reinterpretando las canciones de su más reciente material discográfico, SHIFT (Bad Hombre Vol. II). Aquí si aplica la de “dejen lo que están haciendo y denle play”, después nos agradecen por lo que van a escuchar.

Soccer Mommy

De un tiempo para acá, Soccer Mommy se convirtió en una de las cantautoras favoritas de la música alternativa, sobre todo por el tono tan honesto y personal que tienen sus rolas. Sin embargo, para su presentación en Tiny Desk Concerts, llevó esto al siguiente nivel, pues se echó un set en el que nos hace sentir como si la estuviéramos escuchando frente a nosotros.

La artista estadounidense y su banda le dieron un toque casi acústico utilizando puros instrumentos eléctricos –a excepción de la batería– a canciones como “Shotgun”, “circle the drain” y “newdemo”. Si no conocen a esta joven talentosa o quieren clavarse por completo con su proyecto, no pueden dejar pasar su Tiny Desk.

Post Malone

Los nombres grandes cada vez son más frecuentes en los Tiny Desk Concerts, y uno que nos dejó con un gran sabor de boca fue Post Malone. El rapero y cantante ha dejado muy claro que le gusta la onda acústica –no por nada en sus conciertos tiene una sección donde solo toca su guitarra frente a miles de personas–, pero acá se tomó muy en serio este concepto y nos dio una presentación que te pone la piel chinita.

Posty armó versiones impresionantes y muy sentimentales de rolas como “Sunflower”, “Circles” y “Enough Is Enough” junto a una sección de cuerdas y hasta coristas. Directo, crudo y emotivo, así es como podríamos describir rápidamente este Tiny Desk, en el que Austin se ve que se la pasó de maravilla y mostró su evolución como artista.

Action Bronson

Y ya que andábamos con Post Malone, es momento de hablar de una leyenda un tanto infravalorada dentro del hip-hop. Así es, nos referimos a Action Bronson, quien lleva años siendo una figura importante para el rap y su participación en Tiny Desk Concerts es el sinónimo de lo que representa para este género, pues no solo se lució con las rimas, también replanteó sus rolas con una onda más chill y funk.

Con una banda que sonaba increíble, el rapero neoyorquino se echó un set donde hasta aprovechó para cotorrear con las cuantas personas que lo estaban viendo en las oficinas de NPR. Y eso es justo lo impresionante de este show, pues al escucharlo te transmite buena vibra y la sensación de que todo va a estar bien, y a veces eso es lo único que necesitas en un Tiny Desk.

Cypress Hill

Ya para cerrar con este combo de hip-hop, tenemos a unas verdaderas leyendas del género, los mismísimos Cypress Hill. A estas alturas, el grupo no tienen nada qué demostrarle nada a nadie, pues son piezas fundamentales del rap. Sin embargo, decidieron aceptar el reto de entrarle a los Tiny Desk Concerts y para ser honestos, se lucieron dando una presentación que no esperábamos que se aventaran.

B-Real y Sen Dog acompañados de musicazos como Money Mark y hasta una sección de vientos, le dieron otro toque a cinco de sus rolas: “When the S*** Goes Down”, “Hand On the Pump”, “How I Could Just Kill a Man”, “(Rap) Superstar” e “Insane in the Brain (y además contaron historias muy cortas de esas canciones). No hay más qué decir, simplemente relájense y denle play a esta sesión.

Lewis Capaldi

Casi cerramos esta lista de Tiny Desk Concerts, pero no podemos terminarla sin mencionar una presentación que nos conmovió macizo, la de Lewis Capaldi. Se sabe que las canciones del cantautor escocés son capaces de tocarle el corazón hasta a una piedra, pero en este set hizo que se nos salieran las lágrima de cocodrilo desde la primera rola… no es broma, 100% real.

En compañía de unos cuantos músicos, Lewis nos regaló una sesión melancólica y emotiva, donde su guitarra y voz fueron más que suficientes para conmovernos con versiones más sencillas pero directas de rolones como “Somebody You Loved”, “Before You Go”, “Wish You The Best”, “Heavenly Kind of State of Mind”. Si quieren llorar como si no hubiera un mañana, es con este Tiny Desk.

Bono y The Edge (U2)

Ahora vamos con una de las sesiones más inesperadas de Tiny Desk Concerts, la cual demuestra el enorme impacto e importancia que tiene este forma en la industria musical. Y sí, como ya lo leyeron, nos referimos a Bono y The Edge de U2, quienes se lanzaron hasta las oficina es de NPR para aventarse una presentación única que a cualquier fan le hubiera gustado ver en vivo.

El frontman y el guitarrista de la banda irlandesa tocaron algunos de los clásicos de su carrera, entre ellos “Beautiful Day”, “In a Little While”, “Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of” y “Walk On”, en una onda acústica que se aleja por completo a escucharlas en un estadio frente a miles de personas. De plano, después de este set, podemos esperar que le caiga cualquier banda o artista que se nos ocurra, ¿no creen?

Sam Smith

Definitivamente, Sam Smith es uno de los artistas más importantes de los últimos tiempos, el cual ha evolucionado muchísimo con el paso de los años. Sin embargo, para su participación en Tiny Desk Concerts, el cantante británico volvió un poco a sus raíces, regalándonos una sesión sumamente íntima y emotiva.

Acompañando de un coro y apenas un par de músicos, Sam se aventó un set que incluyó rolas como “Stay With Me”, “How Do You Sleep”, “Lay Me Down” y “Unholy”, las cuales interpretó con tal sentimiento que sin mentirles, nos puso la piel de gallina. Si no nos creen, a continuación pueden confirmarlo.

Alex Cuba

Hay artistas latinos que de plano deberían tener más reflectores por su enorme talento y propuesta. En esa categoría incluimos a Alex Cuba, un cantautor que bajita la mano, está haciendo música increíble influenciado por la música de su país natal. Y por si alguien tenía la duda, eso lo demostró en su sesión de Tiny Desk Concerts.

Junto a un bajo, batería, percusiones y su guitarra, Alex nos presentó un set lleno de sabor, buena vibra y mucha alegría, donde interpretó “Ciudad Hembra (La Habana)”, “De camino”, “Chekere” y “Sarah”. Y si ustedes quieren escuchar algo que les levante el ánimo e inconscientemente los haga mover el pie, no se pueden perder esta joyita.

Villano Antillano

En los últimos años, Villano Antillano se convirtió en una de las artistas latinas más rifadas y versátiles de la actualidad, representando por lo alto a la comunidad LGBTQ+ en la industria musical. Y si pensamos que se había lucido con sus sesiones junto a Bizarrap, en Tiny Desk Concerts llevó su proyecto al siguiente nivel.

Acompañada de un coro (que también brilló cono su actitud y voces), una percusionista, bajista y tecladista, ‘La Villana’ se chutó una presentación donde sonaron rolas como “Yo Tengo un Novio”, Kaleidoscópica”, “Cuero” y “Cáscara de coco”, con las que demostró su talento para interpretar y escribir rimas con un montón referencias y mensajes importantes.

Caroline Polachek

De por sí escuchar los discos de Caroline Polachek es una experiencia asombrosa, lo que hizo para Tiny Desk Concerts fue algo que sin exagerar, no tiene nombre. Sabíamos que era una de las artistas y productoras pop más interesantes y completas de su generación, pero dejó muy claro que está en otro nivel con este formato.

Lo decimos porque a la estadounidense solo le bastó una pequeña banda y una corista para regalarnos una presentación memorable, en donde brilló por completo esa voz tan privilegiada que tiene. “Pretty In Possible”, “Blood and Butter”, “Sunset” y “I Believe” fueron las rolas que Caroline tocó en este set, las cuales transformó en versiones muchos más personales y pasionales que no se pueden perder.

Ivy Queen

El sonido urbano (el reggaetón en particular) siempre nos sorprende cuando lo escuchamos en Tiny Desk Concerts. Sin embargo, jamás nos imaginamos ver a una leyenda del género como Ivy Queen entrándole a estas sesiones. Y para ser honestos, nos dejó con la boca abierta por lo que hizo, pues se aventó un set impresionante.

Con un conjunto de cuerdas y piano, la cantante puertorriqueña se lució sacando algunas de las rolas que han marcado su carrera, como “Reza por mí”, “La vida es así”, “Menor que yo”, “En qué fallamos”, “En que fallamos” y “Yo quiero bailar”. Pero definitivamente, lo que se lleva esa presentación fueron los arreglos acompañados de la impresionante voz y actitud de Ivy, quien hasta cotorreó con el público y hasta los hizo parte del show.

Nile Rodgers & CHIC

Normalmente, las sesiones de Tiny Desk Concerts suelen ser en una onda acústica muy relajada. Sin embargo, hay quienes a pesar del formato, deciden hacer una fiestota con su set. Y ese fue justo el caso de Nile Rodgers, quien junto a CHIC, armó un pachangón de verdadera envidia en las instalaciones de NPR.

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa, esta leyenda de la música se rifó tocando clásicos como “Le Freak” y “Good Times”. Pero Nile también se echó algunas de las rolas que ha compuesto con otras artistas, como “Let’s Dance” de David Bowie, “Get Lucky” de Daft Punk, “I’m Coming Out” de Diana Ross y “We Are Family” de Sister Sledge. Puro hitazo para sacar los prohibidos.

Arlo Parks

Para nadie es un secreto que Arlo Parks es una de nuestras artistas favoritas actuales, pues nos conquistó con su propuesta honesta, directa y poética. Así que cuando nos enteramos que NPR la había invitado a entrarle a los Tiny Desk Concerts (al contrario, se tardaron) nos emocionamos, pues es un formato que definitivamente le va a la perfección a su proyecto musical.

La cantautora británica junto a su banda se aventaron una presentación emotiva, donde tocó rolas de su carrera hasta la fecha, como “Blades”, “Eugene”, “Pegasus” e “Impurities”. Pero además de regalarnos una interpretación magistral, Arlo se lució recitando algunas partes de su libro de poemas. En efecto, esto es música.

PJ Harvey

Otra artista que tardó en llegar a los Tiny Desk Concerts fue PJ Harvey. Sobra decir que esta cantautora británica es una de las multiinsrumentistas y figuras más importantes de la música alternativa de los últimos años. Es por eso que se nos hizo raro que aún no tuviera su sesión con NPR, pero la espera valió por completo la pena.

Polly Jean solo necesitó a dos talentosos músicos para aventarse una presentación poderosa, íntima y conmovedora, donde tocó rolas de su más reciente material discográfico, entre ellas “I Inside the Old Dying”, “A Noiseless Noise”, “A Child’s Question, August”, “I Inside the Old Year Dying”, pero también se echó “White Chalk”. Una onda que viaja entro lo acústico y eléctrico es lo que les espera en esta sesión.

Phil Selway

Sí, todos extrañamos a Radiohead. Sin embargo, no podemos quejarnos, pues sus integrantes siguen haciendo cosas con sus proyectos personales. Y sorpresivamente uno de ellos es Phil Selway, el baterista de la banda que decidió regresar al camino solista este y presentó su propuesta en los Tiny Desk Concerts.

En esta ocasión, Phil dejó la bataca para cantar y tocar tanto la guitarra como el piano acompañado de un cuarteto de cuerdas y un cuarteto de cuerdas. “The Heart of It All”, “Picking Up Pieces” y “There’ll Be Better Days” fueron las rolas que el músico británico se chutó y la verdad es que nos dejó con un gran sabor de boca después de escuchar su set completo.

Olivia Rodrigo

En 2021, Olivia Rodrigo debutó en Tiny Desk Concerts con una sesión a distancia que estuvo cool, pero no fue lo mismo que los shows que se graban en las oficinas de NPR. Sin embargo, dos años después, la cantante regresó a este formato convertida en toda una superestrella para presentar su segundo material discográfico.

Junto a su banda y un coro, la artista nos dejó con la boca abierta tocando el piano y la guitarra para armar versiones acústicas de rolas como “love is embarrassing”, “vampire”, “lacy” y “making the bed”. Además de aventarse una presentación íntima. donde se puede ver su enorme evolución como intérprete, Olivia se dio el tiempo de contar breves historias de sus canciones, que le dieron un plus a la sesión.

Alvvays

Por último pero no menos importante tenemos a Alvvays, una banda que en vivo suena brutales, pues usan un montón de efectos de guitarra y sintetizadores para armar melodías que nos hacen sentir en un sueño. Sin embargo, para su participación en Tiny Desk Concerts, decidieron cambiarle un poco a su fórmula.

Aunque usaron instrumentos eléctricos, muy a su manera la agrupación canadiense creó una atmósfera privada para tocar “Belinda Says”, “Pressed”, “Very Online Guy” y “Tile By Tile”. Y la verdad es que el resultado final es espectacular, pues lograron darle su propio sello a un formato que regularmente es acústico.

