Lo que necesitas saber: DannyLux se presentó en la primera edición del festival Arre HSBC. Aquí nuestra charla con él previa a esa presentación.

Nació en Estados Unidos, pero al igual que muchos chicos provenientes de familias mexicanas radicadas del otro lado de la frontera, DannyLux siente un arraigo intenso hacia la música regional mexicana. En entrevista, el joven de 19 años se muestra un tanto reservado, pero muy emocionado por lo que ha conseguido en su corta pero interesante carrera.

El chico abrió los conciertos de Coldplay en México del 2022, lo que ya es mucho decir. Sin embargo, en este 2023 su carrera despegó por completo formando parte del Coachella reciente y lanzando su disco debut, DLux.

Por acá, tuvimos la oportunidad de platicar con Daniel Balderrama –su verdadero nombre– sobre el momento que atraviesa actualmente en su trayectoria, lo que significa el nombre de su material debut, y la importancia del regional mexicano como un género que empieza a ganar más notoriedad en el plano internacional.

DannyLux. Foto: Getty

Entrevista con DannyLx

El nuevo disco de DannyLux, como mencionamos antes, se llama DLux. Y el significado detrás de ello es bastante interesante. Según lo que el propio Daniel explica en entrevista, todo se debe a que él mismo siente que está entregando la mejor versión de sí mismo.

Sopitas.com: Esa reflexión de ser tu mejor versión es algo bastante inspirador porque mucha gente, independientemente de la edad, siempre busca eso. ¿Qué opinas sobre la parte de inspirar a gente de todas las edades?

DannyLux: “La verdad eso siempre ha sido mi mayor sueño. Siempre he querido que jóvenes me miren y que niños o adultos o cualquier persona que puedan verme, se inspiren… Que sepan que se pueden inspirar y que si le echas ganas a un proyecto, realmente puedes lograrlo… y eso para mí vale más que lo que sea.

DannyLux tocando en vivo. Foto: vía Facebook del artista.

DannyLux nos cuenta en entrevista que este disco, a pesar de su corta edad, lo ha hecho madurar sobre sus aspiraciones musicales e incluso personales. Al mismo tiempo que evoluciona como artista, lo hace también como persona.

“[Sobre la plenitud y ser la mejor versión de sí mismo] me refiero a cómo he evolucionado tanto desde que empecé a hacer este disco, hasta que lo terminé. Como persona, como artista, pues realmente yo he estado tratando de mejorar en todos los aspectos”. DannyLux en entrevista para Sopitas.com

Las inspiraciones vienen de donde sea

Si algo ha demostrado DannyLux con su nuevo disco, es que es un compositor bastante creativo. Y con ello, nos referimos a que tiene una facilidad impresionante para escribir rolas viniendo de cualquier situación random. “Ando pensando porque nunca he pensado en esto. Yo creo que literalmente nomás me pongo a hacer historias en mi cabeza”, nos cuenta.

Pero de repente, a él que es un romántico empedernido, la inspiración viene de algunas películas no tan antañas de amor… Como por ejemplo, Diario de una pasión. “La verdad es una película muy bonita y me ha inspirado muchas canciones de amor”, nos cuenta

Sopitas.com: ¿Cuál es la situación más random de la que has escrito una canción? Leí que una vez escribiste una mientras veías un fondo de pantalla en una computadora.

DannyLux: “Ah, sí. Ya recordé. Es la de ‘Mi hogar’… estábamos en Los Ángeles en un estudio, y haz de cuenta que había una computadora y cuando se ponía en fondo de pantalla, empezó a poner casas en frente del mar. Literalmente, la primera frase de la canción es ‘una casa frente al mar, contigo sería especial’… Basamos toda la canción en esas fotos que andaban en la computadora”.

DannyLux y las etiquetas en la industria musical

En medio de todo este asunto de la popularidad del regional mexicano, DannyLux sobresale porque a diferencia de algunos exponentes, él suele hablar más sobre el amor y el desamor, que de lujos, fama o narcotráfico. Pero además, su nombre se suele asociar a un estilo de corrido más ‘alternativo’.

Su música, si bien está encasillada en el corrido y el regional, también le pone influencias del indie rock, el pop, la electrónica, el folk y hasta el reggae. Su nuevo disco, por ejemplo, tiene colaboraciones con Cuco, Pablo Hurtado (de Camila) y más… Así que es difícil encasillar su estilo en solamente regional mexa.

“La verdad, yo creo que ni tiene nombre todavía el estilo que yo hago…. pues la verdad no sé, a mí nomás me gusta hacer la música, pero sé que la base de todo lo que hago es el regional“, nos cuenta Danny en entrevista.

Sopitas.com: ¿Qué opinas sobre las etiquetas en la industria musical y que se encasille tanto a los artistas?

DannyLux: “Yo siempre digo que las raíces de mis canciones vienen del regional. Pues porque cuando yo empiezo a componerlas empiezo con las guitarras acústicas, el bajo. Y luego, empiezo a agregarle de otros géneros.

“La verdad hay veces que si escucho una canción y me cuestiono por qué le metí tanto. ‘Le hubiera quitado para que no estuviera tan compleja’. Pero al final del día yo siempre como que yo no saco la canción sea perfecta”.

Portada del disco ‘DLux’ de DannyLux. Foto: Warner Music.

La amistad y admiración por Cuco

Una de las cosas que nos explica DannyLux en entrevista es que su colaboración con Cuco, llamada “Decir adiós (oye narrador)” se da gracias a que él ya era fan de este último. El tema también tiene una versión diferente lanzada por el propio Cuco.

“Cuco y yo nos hemos conocido como ya por dos años y desde antes de conocerlo, pues yo siempre he admirado su música porque el realmente cambió todo“, cuenta Danny. Según esto, ello estaban en un estudio sin hacer nada más que platicar. Si bien la idea no era componer, la charla los llevó a tocar para empezar a moldear la rola que estaban por grabar en maqueta.

“Nos conocimos y la pasamos hablando como por una hora… Después de ese primer día que nos conocimos nos quedamos hablando y nos hicimos muy, muy amigos, la verdad“, menciona el joven de 19 años.

El regional mexicano y el fútbol como una forma de sentirse cercano a México (estando en Estados Unidos)

DannyLux menciona que en su época en la high school, perteneció al equipo de fútbol (soccer, como dicen allá) de su escuela. Sin embargo, debido a sus calificaciones no tan buenas, debió dejar esa actividad. Le hubiera gustado en algún momento dedicarse a ello, pero la música también ganó en su corazón.

Y siendo él mexicoestadounidense, coincide en que el fútbol y el regional mexicano son dos fenómenos que mantienen a los mexicanos radicados allá arraigados a nuestro país a pesar de la lejanía. “[La música regional] yo creo que es muy importante porque realmente nos ayuda a escuchar nuestras raíces, nuestra cultura y saber qué tanto ha evolucionado la música mexicana”, comenta.

Y así como hablábamos de la enorme influencia de estilos en su proyecto, él mismo recuerda otro tipo de música que desde siempre lo ha inspirado a componer. “Yo creo que es algo bonito poder escuchar esta música que empezó como con boleros, que porque realmente yo también me he inspirado mucho de boleros“.

DannyLux. Foto: vía Facebook del artista.

Para DannyLux, parte del éxito del regional mexicano entre los jóvenes también se debe a TikTok. “Tiene que ver mucho con el estilo de los artistas que están ahorita… Y las canciones se están haciendo muy populares en TikTok.

“La verdad es algo bonito y por eso en mi música me gusta meterle un poco de todo, porque también quiero que la música regional alcance a oídos internacionales. Quiero que cualquier persona pueda escuchar una de mis canciones y aunque no me entiendan, aunque no entienden el lenguaje, que la puedan sentir”. DannyLux en entrevista para Sopitas.com.

DannyLux y lo que atesora de su experiencia con Coldplay

Como dijimos al inicio, el último par de años han sido de mucho crecimiento para DannyLux. “Estoy viviendo en un sueño y estoy tan agradecido por toda la gente que me ha ayudado a llegar aquí, por todos los que han apoyado mi música”, platica recordando un poco de Coachella 2023, un futuro concierto donde abrirá para Interpol, y sobre todo, sus sets de apertura para Coldplay el año pasado.

Danny hizo ocho conciertos abriendo a Chris Martin y compañía, y él mismo guarda esa experiencia con mucho cariño. Según nos dice, en el último show que hicieron, estuvo con ellos platicando y fue una experiencia tan chida esa que hasta se le olvidó sacarse la foto del recuerdo.

“En el último show, nos llamaron y estábamos en un cuarto platicando. Ni saqué mi teléfono, ni les pregunté por una foto ni por nada, porque lo que ellos me dieron fue más que eso. Me dieron muchos consejos, que realmente es lo más valioso para mí viniendo de un grupo tan legendario”.

