Antonio Sánchez nos cuenta cómo conoció a Trent Reznor y sobre su nueva colaboración

Jazzero prominente y músico de primer nivel… así podríamos definir a grandes rasgos a Antonio Sánchez. El reconocido baterista mexicano tiene un buen rato rompiéndola ya sea con un par de baquetas para mostrarnos su calidad en el jazz, rifándose como compositor y productor en el terreno de las bandas sonoras para el cine o sumergiéndose en el estudio para darle forma a su propia música. Un artista, como dicen por ahí, incansable.

Pues bien, ahora él tiene un material discográfico listo para lanzarse el 26 de agosto llamado SHIFT (Bad Hombre Vol.II), en el que lo veremos deconstruyendo y reinterpretando canciones ya conocidas junto a artistas como Silvana Estrada, Lila Downs, Rodrigo y Gabriela, Kimbra, Becca Stevens, Dave Matthews, Pat Metheny, Anita Tijoux…

Y bueno, la oportunidad también se prestó para componer algo totalmente nuevo junto a otros titanes de la música como lo son Trent Reznor (el mero mero de Nine Inch Nails) y Atticus Ross. Aquí, les traemos nuestra charla con Sánchez sobre esta colaboración, su próximo disco y cómo fue componerlo en pandemia.

Foto: Getty Images

De los Golden Globes al estudio

A mediados de mayo pasado, Antonio Sánchez nos presentó “I Think We’re Past That Now”, una rola original de su próximo disco SHIFT que compuso junto a los ya mencionados Trent Reznor y Atticus Ross. ¿Una colaboración inesperada? Tal vez, sobre todo si tomamos en cuenta que el mexicano es más identificado en el jazz, mientras que los otros dos tienen más escuela en el terreno de la música rock de corte industrial.

Pero su cercanía no es tan fortuita como uno creería. “Yo conocí a Trent en los Golden Globes cuando me nominaron por ‘Birdman’ por ahí de enero o febrero del 2015. Él estaba nominado por ‘Gone Girl’ y nos conocimos ahí… me dijo lo mucho que le había gustado ‘Birdman’ y que debía ganar incluso antes de que empezara la ceremonia”, nos cuenta Antonio en entrevista para Sopitas.com, recordando que tanto él como Reznor buscaban el premio por sus respectivos trabajos en las bandas sonoras de esas cintas.

“Muy buena onda también conocí a Hans Zimmer, ahí anduvimos cotorreando un poco… Bueno, Trent y yo intercambiamos emails y cuando regresé a Nueva York, le escribí diciendo que era yo gran fan y agradecía el apoyo aunque hubiera sido verbal, porque ninguno de los dos ganó esa vez”, agrega Sánchez dándonos una idea de que conectaron como colegas desde ese momento.

Antonio Sánchez en los Golden Globes Foto: Getty

Mientras platicamos por videollamada, Antonio Sánchez recuerda bien el intercambio de palabras con el líder de Nine Inch Nails, quien al parecer no paró de elogiar el trabajo musical del baterista mexicano en Birdman, dirigida por el también mexa Alejandro González Iñárritu. “…’Esto que has hecho tú, es un como descubrir un nuevo lenguaje, así que felicidades’. Muy buena onda él”, recuerda Sánchez sobre lo que Reznor le dijo ya hace unos años.

Quién diría que unos años después, ahora lejos del terreno de las premiaciones y los scores cinematográficos, Antonio y Trent volverían a cruzarse ahora como colaboradores esta vez para grabar una canción. Sánchez, que ya venía con ganas de hacer algo nuevo, contactó al cerebro de NIN, le platicó qué estaba desarrollando y la cosa se dio. Así nos platica el mexicano cómo se concretó la colaboración para este sencillo llamado ““I Think We’re Past That Now”:

“En ese momento, Trent estaba componiendo el score de la película ‘Soul’ y le dije: ‘Puede mandarme algo nuevo o viejo, un sketch… yo puedo trabajar con lo que sea. Lo único que te pido es tu voz, cualquier otra cosa que quieras darme por separado y tu permiso para transformarlo con la idea de que la batería y la voz van a ser los dos instrumentos protagónicos’. Ha sido un proyecto padrísimo, se lo mostré a Trent y le encantó el producto final, ha sido muy satisfactorio”. Antonio Sánchez sobre su colaboración con Trent Reznor y Atticus Ross

El acercamiento de Antonio Sánchez a la música de Reznor

Como decíamos arriba, la colaboración de Antonio con Trent y Atticus puede parecer sorpresiva. “Nunca fui super fan de Nine Inch Nails, pero cada vez que los oía me sorprendían. Tal vez no me acerqué tanto porque en aquel entonces, ellos usaban una batería que era muy electrónica, muy industrial y a mí me atraía mucho el sonido de la batería acústica“, dice Sánchez.

Eso sí, el baterista mexicano enfatiza en que The Social Network fue un parteaguas importante para acercarse de lleno al trabajo de Trent. “Cuando vi ‘The Social Network’ me encantó el soundtrack y de ahí, empecé a familiarizarme con lo que estaba haciendo Trent y realmente a darme cuenta de que es un conceptualizador-visionario-sónico“, dice el músico originario de la Ciudad de México.

La rola con Trent, dice Antonio, es una prueba de su entusiasmo por sacar este nuevo disco llamado SHIFT en agosto próximo. “Aprecio mucho a la gente que ya está muy establecida, pero que trata de hacer colaboraciones que los saquen de su zona de comfort, que es lo que que estoy tratando de hacer en este disco… es un sueño de productor”, nos cuenta.

Fotos: Getty Images

Una producción ambiciosa y la inclusión de Silvana Estrada

Más allá de la banda sonora para Birdman y de su estatus como baterista de jazz, la carrera de Antonio Sánchez nos ha entregado piezas geniales como el disco Bad Hombre del 2017. Para ese disco, el mexicano creó este alter-ego a través del conocido término que Donald Trump empleó para referirse a los inmigrantes en EE.UU. El resultado fue una joya de disco que puso aún más en el radar a Sánchez.

Él mismo nos cuenta que aquel material fue su punto de partida e inspiración para lo que será SHIFT, donde no solo empleará su conocimiento jazzístico como tal, sino que también planea darle una dimensión sonora diferente a lo que significa producir un disco en este estilo musical.

“Empecé a hacer este disco que iba por otro lado completamente. Yo saqué un disco que se llama ‘Bad Hombre’ en el 2017 que lo hice todo aquí en mi casa y entonces, yo quería hacer otro de estos donde realmente no estuviera atado a ningún género o cuestión estilística. Ese disco para mí fue muy liberador porque de ahí pensé: ‘puedo hacer lo que se me antoje; no tiene que ser jazz’. El jazz es la herramienta que me permite hacer otras cosas ahora, pero yo empecé tocando rock… entonces, siempre me ha gustado la música que está muy bien producida, que suena grande cuando te lo pones en los audífonos y llena el espacio. Y con el jazz, siempre me pasaba que siento que le faltaba eso”.

Antonio Sánchez. Foto: Getty.

Además de la canción con Atticus Ross y Trent Reznor, Antonio nos cuenta cómo fue que decidió agregar a Silvana Estrada a su lista de colaboraciones. La veracruzana, se sabe, es una de las artistas con mayor proyección de nuestro país en la actualidad (ACÁ nuestra entrevista con ella) y seguro su colaboración con Sánchez será tan épica como poderosa.

Vi en el Bajo Circuito [recinto de la CDMX] a esta excelente cantante llamada Silvana Estrada que es de Veracruz y tocó una canción que se llama “El agua y la miel” ella sola. Justo cuando la estaba cantando dije: ‘estaría increíble pedirle esa canción, que me dé su voz y el cuatro [instrumento] por separado, que me deje hacer alguna locura con eso’. Le pareció buena idea, me mandó los tracks, empecé a hacer un montón de producción encima de esa canción con capas de batería, sintetizadores, bajos… luego de un par de meses, se la mandé a Silvana y le encantó”. Antonio Sánchez sobre su colaboración con Silvana Estrada

Silvana Estrada. Foto: Captura de YouTube